Notebookcheck Logo

Intel Core i7-14700K уже протестирован в Cinebench R23 и CPU-Z

Intel Core i7-14700K успел пройти тесты (Изображение: Intel)
Intel Core i7-14700K успел пройти тесты (Изображение: Intel)
Основанный на усовершенствованной архитектуре Raptor Lake грядущий процессор Intel Core i7-14700K уже протестировали в бенчмарках. Чип оказался на 18% быстрее Core i7-13700K, однако финальный образец, который выйдет в октябре, может быть еще быстрее
PC и всё, что связано с ним слухи Intel Raptor Lake

Пока Intel вовсю работает над новой схемой наименований для своих грядущих процессоров (которая будет, судя по всему, очень запутанной) в Интернете уже появились результаты тестов грядущего флагманского чипа. Пользователь Twitter под ником @wxnod поделился достижениями Intel Core i7-14700K в популярных бенчмарках.

Грядущий представитель Intel Raptor Lake Refresh сумел выдать свыше 980 и 14988 баллов в однопоточном и многопоточном тесте CPU-Z. В Cinebench R23 тестируемый Core i7-14700K обеспечил 2192 балла в однопоточном и 36296 в многопоточном тестах, что на ~5% и ~18% больше соответственно, чем у его прямого предшественника. Как видим, однопоточная производительность увеличилась не так заметно, как предсказывалось: ранее в утечках фигурировали 8%; в то же время, прирост многопоточной производительности существенно выше ожидаемого.

На снимке экрана, который опубликовал @wxnod, специально закрыта часть окна, где указано количество ядер и потоков - причина такого поступка непонятна. К счастью, на снимке от @harukaze5719 видно, что у Core i7-14700K будет 20 ядер (8 производительных + 12 энергоэффективных) и 28 потоков, а также 33 МБ кэш-памяти L3. Никакой другой информации о грядущем процессоре пока нет, но ждать осталось недолго, так как Intel планирует выпустить Raptor Lake Refresh ближе к октябрю 2023.

Бенчмарки Intel Core i7-14700K (Изображение: @wxnod в Twitter)
Бенчмарки Intel Core i7-14700K (Изображение: @wxnod в Twitter)
Ядра и потоки Intel Core i7-14700K (Изображение: @harukaze5719 в Twitter)
Ядра и потоки Intel Core i7-14700K (Изображение: @harukaze5719 в Twitter)

Источник(и)

@wxnod, @harukaze5719 в Twitter

Ещё по теме

Apple M2 Ultra содержит 24 ядра (Изображение: Apple)
Apple M2 Ultra сильно отстает от Intel Core i9-13900KS в первых тестах производительности 12/06/2023
Intel заключила партнерство с ARM (Изображение: Intel)
Intel и ARM заключили партнерство по разработке новых чипов на основе техпроцесса 18A 13/04/2023
Процессоры Intel Raptor Lake вышли в октябре 2022 (Изображение: Intel)
Intel может выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в конце года, чтобы улучшить конкуренцию с Ryzen 7000 21/03/2023
Core i5-13490F получил 9.5 МБ кэш-памяти L2 (Изображение: Intel на JD)
Intel выпустила процессоры Black Edition с увеличенным объемом кэш-памяти: Intel Core i5-13490F и Core i7-13790F 08/02/2023
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
Anil Ganti, 2023-07-11 (Update: 2023-07-11)