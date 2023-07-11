Intel Core i7-14700K уже протестирован в Cinebench R23 и CPU-Z

Основанный на усовершенствованной архитектуре Raptor Lake грядущий процессор Intel Core i7-14700K уже протестировали в бенчмарках. Чип оказался на 18% быстрее Core i7-13700K, однако финальный образец, который выйдет в октябре, может быть еще быстрее

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Пока Intel вовсю работает над новой схемой наименований для своих грядущих процессоров (которая будет, судя по всему, очень запутанной) в Интернете уже появились результаты тестов грядущего флагманского чипа. Пользователь Twitter под ником @wxnod поделился достижениями Intel Core i7-14700K в популярных бенчмарках.

Грядущий представитель Intel Raptor Lake Refresh сумел выдать свыше 980 и 14988 баллов в однопоточном и многопоточном тесте CPU-Z. В Cinebench R23 тестируемый Core i7-14700K обеспечил 2192 балла в однопоточном и 36296 в многопоточном тестах, что на ~5% и ~18% больше соответственно, чем у его прямого предшественника. Как видим, однопоточная производительность увеличилась не так заметно, как предсказывалось: ранее в утечках фигурировали 8%; в то же время, прирост многопоточной производительности существенно выше ожидаемого.

На снимке экрана, который опубликовал @wxnod, специально закрыта часть окна, где указано количество ядер и потоков - причина такого поступка непонятна. К счастью, на снимке от @harukaze5719 видно, что у Core i7-14700K будет 20 ядер (8 производительных + 12 энергоэффективных) и 28 потоков, а также 33 МБ кэш-памяти L3. Никакой другой информации о грядущем процессоре пока нет, но ждать осталось недолго, так как Intel планирует выпустить Raptor Lake Refresh ближе к октябрю 2023.