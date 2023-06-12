Apple M2 Ultra сильно отстает от Intel Core i9-13900KS в первых тестах производительности

Похоже Apple M2 Ultra не хватило 16 производительных и 8 энергоэффективных ядер, чтобы обогнать Intel. Впрочем, первые результаты тестов свидетельствуют о значительном повышении производительности чипа по сравнению с предшественником

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Mac Studio на базе Apple M2 Ultra поступил в продажу и первые результаты тестирования в Geekbench уже появились в Сети. В однопоточном тесте чип набрал 2790 баллов, а в многопоточном 21742 балла, что на 20.6% и 17.8% выше соответственно, чем у Apple M1 Ultra (Geekbench 6.1).

На презентации Apple обещала прирост производительности процессора на уровне «до 20 процентов», и, по-видимому, компании удалось сдержать свое слово. Apple M2 Ultra получил 16 производительных и 8 энергоэффективных ядер, то есть на четыре малых ядра больше, чем у M1 Ultra. Впрочем, если вам в первую очередь важна производительность процессора, то спешить с выбором не стоит, ведь конкуренты не спят. Дело в том, что Intel Core i9-13900KS, который представляет собой версию Core i9-13900K с более высокой тактовой частотой (и без встроенной графики), набирает до 3998 баллов в однопоточном тесте и 29015 баллов - при соответствующем охлаждении - в многопоточном.

Компьютеры на базе Intel также могут быть существенно дешевле, ведь минимальная стоимость Mac Studio на базе Apple M2 Ultra составляет 4799 евро. За такие деньги Apple обещает, что M2 Ultra отлично покажет себя в специфических задачах: чип способен одновременно воспроизводить 22 видеопотока ProRes с разрешением 8K, а также поддерживает подключение до восьми мониторов. Также компания заявляет, что новый процессор имеет более мощную графику и намного быстрее обрабатывает алгоритмы машинного обучения по сравнению с предыдущими версиями Apple M1 Ultra.