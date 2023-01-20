Дорогущий, мощнейший Mac Pro теряет 98% ценности, если сдать его по официальной программе Apple Trade In

Mac по стоимости 52 с лишним тысячи долларов США предлагается сдать за $970. Речь идёт о компьютере, купленном три года назад, который Apple по-прежнему продаёт за те же самые деньги, что и тогда

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Один из членов команды YT-канала MKBHD по имени Давид обнаружил (Твиттер) интереснейший факт. Если обратиться в сервис обмена устаревшей техники Apple на деньги, предоставляемый в США [но не только] самой Apple, то за компьютер, купленный три года назад за 52 тысячи долларов [сильно больше 3 млн российских рублей], дадут лишь менее 1000 долларов [менее 70 тысяч рублей].

Падение стоимости, при переводе в проценты, составляет 98%. Острота момента - в том, что тот самый компьютер в той самой конфигурации по-прежнему можно купить с сайта Apple за всё те же 52 тысячи долларов.

Mac Pro с процессорами Intel был представлен во второй половине 2019 года. Его простейшие конфигурации стоили относительно приемлемо, по стандартам целевой аудитории; но по мере добавления оперативной и постоянной памяти, а также ядер процессора и количества графических адаптеров через онлайн-конфигуратор Apple цена взлетала до небывалых высот, в том числе, и указанных в сией статье суммы в 52 тысячи долларов, из них 400 долларов - за колёсики, позволяющие катать немаленький кусок металла с места на место.

Получается, что официально предоставляемый Apple сервис буквально обдирает людей; скорее всего, такой компьютер получилось бы продать на eBay или аналогичной площадке за пару десятков тысяч долларов США. Если же согласиться на предложение Apple, то на полученные девять сотен долларов - к слову, не в реальных деньгах, а в виде купона на будущие покупки всё у той же Apple - не получится даже купить текущий флагманский iPhone.