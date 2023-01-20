Протестировали Alienware m17 R5 с процессором и графикой от AMD. Драйвера остаются проблемой

Intel + NVIDIA, вот он, стандарт; ноутбуков с процессором от AMD и с видеокартой от AMD на рынке очень мало. Если у них у всех драйвера столь несовершенны, как у тестового Alienware, то так оно и останется навсегда. Срамота, на самом деле, ведь потенциал аппаратной части огромен!

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Мы были рады, что Dell прислала нам для тестов Alienware с вычислительными компонентами от AMD. Типичный игровой ноутбук, который в прошлые месяцы попадал к нам в руки, нёс в себе i7-12700H (реже i9-12900H) и видеокарту NVIDIA RTX.

Порой мы устаём от подобной рутины, и возникновение нестандартного товара на горизонте - целый праздник. Например, товара с Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT, тестированного нами на днях. Последняя ставит себя посередине между RTX 3070 (для ноутбука) и RTX 3080 (для ноутбука), в отдельных играх обходя и RTX 3080 Ti (для ноутбука).

Отдельных - главное слово предшествующего предложения. Очень уж редко протестированная нами конфигурация реализует свой недюжинный потенциал на полную. Куда чаще бывает, что цифры не достают до ожидаемого уровня. Порой бывает и так, что автоматическое переключение между интегрированным графическим адаптером из процессора Ryzen 9 и дискретной видеокартой не срабатывает, и игра вынуждена работать с первым из них. Качество драйверов - песня ещё более занятная.

По итогу, мощный ноутбук вместо мощного и эффектного шоу показывает себя лишь посредственно - AMD, равно как и Dell / Alienware, нужно тратить больше времени на оптимизацию и на тестирование своей продукции ДО её выхода в мир. В том числе и для того, чтобы нам, тестировщикам, реже приходилось жаловаться на нехватку разнообразия.