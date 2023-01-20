Инновационная твердотельная система охлаждения AirJet использует наработки, применяющиеся для снижения нагрева авиационных турбинных двигателей. Несмотря на толщину 2.8 мм, один "чип" AirJet может быть до 10 раз эффективнее традиционной системы охлаждения с вентилятором и радиатором. Устройство выдает всего 21 дБA в процессе работы, что делает его практически бесшумным

4 Обзоры

Системы охлаждения практически во всех ноутбуках построены на единых принципах: теплотрубки отводят тепло от процессора/видеокарты к радиатору, через который продувается поток воздуха из вентилятора. Единственное, до чего за долгие годы дошла индустрия - испарительные камеры, жидкий металл и внешние блоки водяного охлаждения - позволило лишь улучшить эффективность/скорость теплоотвода, но не произвело революции. Кроме того, подобные технологии используются лишь в очень дорогих флагманских моделях и по-прежнему требуют наличия вентиляторов, которые шумят в процессе работы. Первую полноценную альтернативу подобных системам на CES 2023 продемонстрировала Frore Systems. Решение компании по-прежнему использует воздух для охлаждения, но при этом в процессе задействуется твердотельный чип, в котором отсутствуют вентиляторы.

В своем интервью ресурсу PCWorld, исполнительный директор Frore Сешу Мадхавапедди (Seshu Madhavapeddy) уточнил, что созданные компанией "охлаждающие чипы" AirJet имеют толщину всего 2.8 мм и основаны на технологиях, которые в настоящее время используются в авиационных турбинных двигателях. Внутри чипа есть пустое пространство, а также множество мембран, которые при помощи высокочастотной вибрации создают внутри давление. В результате воздух забирается через прорези на верхней части чипа. Давление настолько высокое, что воздух внутри чипа разгоняется до скорости 200 км/ч в направлении медной контактной пластины, которая прижимается к процессору. Далее нагретый в результате контакта с пластиной воздух выбрасывается через прорезь в передней части.

Несмотря на свои скромные размеры, данный чип по создаваемому воздушному потоку сравним с вентилятором в 10 раз больше. Именно по этой причине производитель утверждает, что AirJet до 10 раз эффективнее вентиляторов, которые устанавливаются в ноутбуках. Кроме того, за счет высокого давления производители теперь смогут установить фильтры для защиты от пыли, не рискуя снижением воздушного потока. Самое удивительное, что работает продемонстрированный чип практически беззвучно, выдавая шум на уровне 21 дБA при полной нагрузке. Дабы обеспечить минимальную толщину корпуса, Frore рекомендует производителям ноутбуков использовать несколько AirJet в непосредственной близости от процессора, соединив их испарительной камерой.

Текущие версии чипов AirJet позволяют использовать их только с энергоэффективными 28-Вт процессорами для ноутбуков. Один чип потребляет 1 Вт энергии в процессе работы и при этом позволяет отвести 5 Вт тепла, потому на данный момент производителям придется использовать 4 таких чипа для нормальной работы охлаждения. Более продвинутая увеличенная версия AirJet Pro способна отводить 10 Вт тепла, потому в качестве альтернативы можно использовать две старших версии чипа вместо четырех стандартных. В будущем Frore собираются выпустить более производительные модели AirJet, которые будут способны охлаждать мощные процессоры ноутбуков с высоким TDP и видеокарты. В планах Frore выпуск охлаждения и для настольных компонентов и специальных версий для NVMe SSD с поддержкой PCIe 5.0, которые славятся высоким нагревом.

Если говорить о стоимости, в Frore сообщают, что чипы достаточно недорогие в разработке и на данный момент компания уже ведет переговоры с ключевыми производителями ноутбуков, чтобы обеспечить выпуск моделей на основе AirJet во второй половине 2023.