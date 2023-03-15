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Новый радиатор SSD специально адаптирован под Sony PlayStation 5

Охлаждение Graugear для M.2 SSD в PlayStation 5 (Изображение: Graugear)
Охлаждение Graugear для M.2 SSD в PlayStation 5 (Изображение: Graugear)
Компания Graugear представила радиатор для M.2 SSD, специально приспособленный под Sony PlayStation 5. По заверениям производителя новинка проста в установке и поможет накопителю сбросить до 25 °C
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Производитель аксессуаров Graugear представил радиатор с теплотрубкой для охлаждения SSD в PlayStation 5. Подобно выпущенной ранее модели G-PS5HS04, новая версия PS5HS01-Cov совместима с M.2 SSD и использует термопрокладки для отвода тепла от чипов накопителя. Дизайн у PS5HS01-Cov не такой, как у предшественника, но в Graugear заверяют, что эффективность охлаждения у данных моделей одинаковая.

И все же, G-PS5HS04 почти полностью выполнен из алюминия, тогда как у PS5HS01-Cov имеется 7-мм теплотрубка с дополнительным выносным радиатором. Последний располагается в корпусе таким образом, что продувается встроенным в PlayStation 5 вентилятором. Вполне вероятно, что Graugear удалось уменьшить размеры радиатора в новой модели, сохранив прежнюю эффективность.

По заверениям компании, PS5HS01-Cov способен снизить температуру SSD на 15-25 °C. Стоимость PS5HS01-Cov составляет €37.69, что на €10 больше, чем у G-PS5HS04. 

(Изображение: Graugear)
(Изображение: Graugear)

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Alex Alderson, 2023-03-15 (Update: 2023-03-15)