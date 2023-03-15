Новый радиатор SSD специально адаптирован под Sony PlayStation 5

По заверениям компании, PS5HS01-Cov способен снизить температуру SSD на 15-25 °C. Стоимость PS5HS01-Cov составляет €37.69, что на €10 больше, чем у G-PS5HS04.

И все же, G-PS5HS04 почти полностью выполнен из алюминия, тогда как у PS5HS01-Cov имеется 7-мм теплотрубка с дополнительным выносным радиатором. Последний располагается в корпусе таким образом, что продувается встроенным в PlayStation 5 вентилятором. Вполне вероятно, что Graugear удалось уменьшить размеры радиатора в новой модели, сохранив прежнюю эффективность.

Производитель аксессуаров Graugear представил радиатор с теплотрубкой для охлаждения SSD в PlayStation 5. Подобно выпущенной ранее модели G-PS5HS04, новая версия PS5HS01-Cov совместима с M.2 SSD и использует термопрокладки для отвода тепла от чипов накопителя. Дизайн у PS5HS01-Cov не такой, как у предшественника, но в Graugear заверяют, что эффективность охлаждения у данных моделей одинаковая.

Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!

Автор перевода: - 3005 статей на Notebookcheck c 2018 года Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheckc 2018 года

Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.