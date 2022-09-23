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MSI анонсировала SSD SPATIUM M570 с поддержкой PCIe 5.0 - скорость чтения достигает 12 ГБ/с

NVMe SSD с поддержкой PCIe 5.0 появятся после выхода процессоров Ryzen 7000 (Изображение: MSI)
NVMe SSD с поддержкой PCIe 5.0 появятся после выхода процессоров Ryzen 7000 (Изображение: MSI)
Новый накопитель стал одним из первых с поддержкой NVMe 2.0, модель будет доступна в объеме 1, 2 и 4 ТБ. Заводской алюминиевый радиатор призван улучшить охлаждение контроллера Phison E26. Предельная скорость последовательного чтения достигает 12.3 ГБ/с, а записи - 10.1 ГБ/с
PC и всё, что связано с ним MSI хранение данных

С анонсом новых процессоров AMD Ryzen 7000 с сокетом AM5, которые предлагают поддержку PCIe 5.0, на рынке понемногу начали появляться накопители с поддержкой данного стандарта. Одной из первых стала MSI, анонсировав PCIe 5.0 NVMe 2.0 SSD на базе контроллера Phison E26. Новый накопитель SPATIUM M570 HS получил 3D NAND флэш-память и будет доступен с емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. MSI позиционирует свой сверхбыстрый SSD в качестве идеального решения для профессионалов и дизайнеров, которые работают с контентом в разрешении 4K и выше. Также накопитель сведет к минимуму время загрузки игр.

Ввиду повышенного нагрева контроллера PCIe 5.0, MSI SPATIUM M570 SSD с завода комплектуется довольно толстым радиатором, из-за чего установить его удастся только в настольный ПК. Phison на данный момент ищет решение, которое бы позволило устанавливать PCIe 5.0 SSD в ноутбуки, но с учетом всех особенностей компактных систем сделать это будет непросто.

MSI протестировали SPATIUM M570 на материнской плате MEG Z690 GODLIKE и зафиксировали рекордные 12.3 ГБ/с при последовательном чтении, а также 10.1 ГБ/с при последовательной записи данных. Дополнительно производитель сообщает, что RAID-0 массив из двух таких SSD способен выдавать скорость на 170% выше оглашенных показателей.

К сожалению, о цене и сроках выхода в продажу ничего не сообщается.

Источник(и)

MSI

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 09 > MSI анонсировала SSD SPATIUM M570 с поддержкой PCIe 5.0 - скорость чтения достигает 12 ГБ/с
Bogdan Solca, 2022-09-23 (Update: 2022-09-23)