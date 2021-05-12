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MSI Creator 17: 4K mini-LED дисплей и процессоры Intel Tiger Lake-H

MSI Creator 17 получил впечатляющий апгрейд (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 получил впечатляющий апгрейд (Изображение: MSI)
MSI обновила ноутбук Creator 17, предназначенный для профессионалов и разработчиков цифрового контента. В дополнение к mini-LED дисплею с яркостью 1000 нит, новинка получила процессор Intel Core i9-11900HK, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 и другие улучшения
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
ноутбуки свежие релизы MSI рабочие станции Tiger Lake
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MSI Creator стал одним из первых ноутбуков для профессионалов на базе новых процессоров Tiger Lake-H. При этом, одной из главной особенностей модели является mini-LED дисплей. MSI пока не опубликовала дату старта продаж и стоимость новинки, но сообщила, что вся эта информация появится уже в ближайшие недели.

По данным MSI, Creator 17 является одним из первых ноутбуков с 17-дюймовым 4K (3840 x 2160) mini LED дисплеем. Данная панель поддерживает частоту обновления 60 Гц, имеет заявленную яркость на уровне 1000 нит, 100% охват DCI-P3 и поддержку VESA DisplayHDR 1000. Довольно редкие и впечатляющие характеристики, как для ноутбучного дисплея. Ноутбук будет доступен в конфигурации с актуальными мобильными видеокартами Nvidia: GeForce RTX 3060 (6 ГБ , 80 Вт TGP + 15 Вт Dynamic Boost), GeForce RTX 3070 (8 ГБ , 80 Вт TGP + 15 Вт Dynamic Boost) и GeForce RTX 3080 (16 ГБ , 80 Вт TGP + 15 Вт Dynamic Boost).

В качестве процессоров используются современные чипы Intel Tiger Lake-H вплоть до Core i9-11980HK. Объем ОЗУ может достигать 64 ГБ по заводу, а вместительность NVMe SSD - до 2 ТБ. Среди набора портов присутствует один Thunderbolt 4.0, один USB Type-C Gen 3.2, два USB 3.2 Gen2 Type-A , HDMI, аудио разъем, полноразмерный картридер и Ethernet. Беспроводной адаптер ноутбука поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Встроенная 720p веб-камера обладает дополнительной ИК-камерой с поддержкой Windows Hello. Емкость батареи составляет максимальные для ноутбука 99.9 Вт⋅ч (мощность комплектного адаптера питания - 230 Вт).  

MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)
MSI Creator 17 (Изображение: MSI)

Источник(и)

MSI

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частичное?
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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 579 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
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Anil Ganti, 2021-05-12 (Update: 2021-05-12)

 