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MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену флагманскому GT Titan

MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat - новый флагман MSI (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat - новый флагман MSI (Изображение: MSI)
На мероприятии MSIology компания MSI представила флагманский игровой ноутбук GE76 Raider Dragon Edition Tiamat. Модель получила дизайн с интересной Вавилонской иконописью на корпусе и по факту заменяет собой GT Titan, который ранее считался старшим игровым ноутбуком производителя. К счастью любителей стандартного дизайна, GE76 Raider также доступен без иконописи на корпусе и с той же начинкой: Core i9-10980HK в паре с RTX 3080 Mobile/RTX 3070 на выбор
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸
MSI Comet Lake игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce ноутбуки свежие релизы

Чтоб же, наша эксклюзивная утечка о новинках MSI оказалась правдивой - компания действительно представила GE76 Raider в необычном дизайне с Вавилонской иконописью на мероприятии MSIology. Согласно MSI, GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену GT Titan и в 2021 году будет являться флагманским игровым ноутбуком производителя.

Новый GE76 Raider будет выпускаться в двух вариантах — со стандартным дизайном, в котором ноутбук представляет из себя увеличенную версию GE66 Raider, а также в версии Dragon Edition Tiamat, что получила свое название в честь Вавилонской богини. Обе версии будут оснащаться RGB-подсветкой SteelSeries в передней части корпуса.

Характеристики железа также не зависят от версии дизайна: модель получила процессор Intel Core i9-10980HK в связке с топовыми мобильными видеокартами Nvidia Ampere (RTX 3080 в конфигурации 10UH и RTX 3070 в конфигурации 10UG). Для GE76 Raider также доступен целый набор 17-дюймовых дисплеев с 4K и FHD разрешением; FHD панели обладают частотой обновления 240 Гц и 300 Гц в зависимости от конфигурации.

Помимо упомянутых выше компонентов, ноутбук будет оснащаться вплоть до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и двумя NVMe PCIe Gen3 SSD. MSI GE76 Raider также предлагает отличные сетевые возможности благодаря встроенному 2.5-Гбит контроллеру проводной сети Killer E3100 и беспроводному адаптеру Intel Wi-Fi 6E AX210.

Набор портов у MSI GE76 Raider отличный, как и полагается игровому ноутбуку - есть все возможные типы USB (в том числе USB 3.2 Gen2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с). В то же время, Thunderbolt 3 отсутствует, как и у прошлогоднего GE66 Raider. За питание ноутбука будет отвечать 4-ячеечная батарея емкостью 99 Вт⋅ч.

Стоимость и сроки появления в продаже производитель пока не уточняет.

MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
MSI GE76 Raider (Изображение: MSI)
Характеристики MSI GE76 Raider и GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
Характеристики MSI GE76 Raider и GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
Характеристики MSI GE76 Raider и GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
Характеристики MSI GE76 Raider и GE76 Raider Dragon Edition Tiamat (Изображение: MSI)
 

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MSI

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 01 > MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену флагманскому GT Titan
Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-19 (Update: 2021-01-19)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 