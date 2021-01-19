MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену флагманскому GT Titan

На мероприятии MSIology компания MSI представила флагманский игровой ноутбук GE76 Raider Dragon Edition Tiamat. Модель получила дизайн с интересной Вавилонской иконописью на корпусе и по факту заменяет собой GT Titan, который ранее считался старшим игровым ноутбуком производителя. К счастью любителей стандартного дизайна, GE76 Raider также доступен без иконописи на корпусе и с той же начинкой: Core i9-10980HK в паре с RTX 3080 Mobile/RTX 3070 на выбор

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Чтоб же, наша эксклюзивная утечка о новинках MSI оказалась правдивой - компания действительно представила GE76 Raider в необычном дизайне с Вавилонской иконописью на мероприятии MSIology. Согласно MSI, GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену GT Titan и в 2021 году будет являться флагманским игровым ноутбуком производителя.

Новый GE76 Raider будет выпускаться в двух вариантах — со стандартным дизайном, в котором ноутбук представляет из себя увеличенную версию GE66 Raider, а также в версии Dragon Edition Tiamat, что получила свое название в честь Вавилонской богини. Обе версии будут оснащаться RGB-подсветкой SteelSeries в передней части корпуса.

Характеристики железа также не зависят от версии дизайна: модель получила процессор Intel Core i9-10980HK в связке с топовыми мобильными видеокартами Nvidia Ampere (RTX 3080 в конфигурации 10UH и RTX 3070 в конфигурации 10UG). Для GE76 Raider также доступен целый набор 17-дюймовых дисплеев с 4K и FHD разрешением; FHD панели обладают частотой обновления 240 Гц и 300 Гц в зависимости от конфигурации.

Помимо упомянутых выше компонентов, ноутбук будет оснащаться вплоть до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и двумя NVMe PCIe Gen3 SSD. MSI GE76 Raider также предлагает отличные сетевые возможности благодаря встроенному 2.5-Гбит контроллеру проводной сети Killer E3100 и беспроводному адаптеру Intel Wi-Fi 6E AX210.

Набор портов у MSI GE76 Raider отличный, как и полагается игровому ноутбуку - есть все возможные типы USB (в том числе USB 3.2 Gen2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с). В то же время, Thunderbolt 3 отсутствует, как и у прошлогоднего GE66 Raider. За питание ноутбука будет отвечать 4-ячеечная батарея емкостью 99 Вт⋅ч.

Стоимость и сроки появления в продаже производитель пока не уточняет.