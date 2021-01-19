MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену флагманскому GT Titan
Чтоб же, наша эксклюзивная утечка о новинках MSI оказалась правдивой - компания действительно представила GE76 Raider в необычном дизайне с Вавилонской иконописью на мероприятии MSIology. Согласно MSI, GE76 Raider Dragon Edition Tiamat пришел на смену GT Titan и в 2021 году будет являться флагманским игровым ноутбуком производителя.
Новый GE76 Raider будет выпускаться в двух вариантах — со стандартным дизайном, в котором ноутбук представляет из себя увеличенную версию GE66 Raider, а также в версии Dragon Edition Tiamat, что получила свое название в честь Вавилонской богини. Обе версии будут оснащаться RGB-подсветкой SteelSeries в передней части корпуса.
Характеристики железа также не зависят от версии дизайна: модель получила процессор Intel Core i9-10980HK в связке с топовыми мобильными видеокартами Nvidia Ampere (RTX 3080 в конфигурации 10UH и RTX 3070 в конфигурации 10UG). Для GE76 Raider также доступен целый набор 17-дюймовых дисплеев с 4K и FHD разрешением; FHD панели обладают частотой обновления 240 Гц и 300 Гц в зависимости от конфигурации.
Помимо упомянутых выше компонентов, ноутбук будет оснащаться вплоть до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и двумя NVMe PCIe Gen3 SSD. MSI GE76 Raider также предлагает отличные сетевые возможности благодаря встроенному 2.5-Гбит контроллеру проводной сети Killer E3100 и беспроводному адаптеру Intel Wi-Fi 6E AX210.
Набор портов у MSI GE76 Raider отличный, как и полагается игровому ноутбуку - есть все возможные типы USB (в том числе USB 3.2 Gen2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с). В то же время, Thunderbolt 3 отсутствует, как и у прошлогоднего GE66 Raider. За питание ноутбука будет отвечать 4-ячеечная батарея емкостью 99 Вт⋅ч.
Стоимость и сроки появления в продаже производитель пока не уточняет.
Источник(и)
MSI