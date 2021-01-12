Эксклюзив | Появились подробности о новом игровом ноутбуке MSI - ждем Core i9-10980HK в паре с мобильной RTX 3080
MSI собирается провести в рамках выставки CES 2021 собственное мероприятие MSIology (13 января), в рамках которого собирается показать целый ряд новых игровых ноутбуков и моделей для разработчиков цифрового контента. Учитывая, что Nvidia в самое ближайшее время представит линейку мобильных видеокарт RTX 30 на архитектуре Ampere, вполне вероятно, что многие новинки от MSI будут основаны на свежих ускорителях.
В ожидании анонса новинок нам удалось раздобыть первое живое фото инженерного образца одного из игровых ноутбуков MSI. Характеристики данного образца пока-что остаются неизвестными, но внешне он напоминает наследника MSI GE66.
Помимо живого снимка самого ноутбука, в нашем распоряжении также оказались концепты, на которых видны рисунки, которыми производитель планирует украсить крышку устройства. Судя по ним, новинка будет похожа на MSI GE66 Raider не только формой, но и наличием RGB-подсветки в передней части корпуса.
Более того, судя по концептам, набор портов у новой модели также будет максимально приближен к GE66. На рисунках также заметен цифровой блок на клавиатуре, что намекает на увеличенные размеры устройства - в таком случае вполне вероятно, что модель будет называться GE76 Raider.
Судя по официальному трейлеру мероприятия MSIology (мы добавили его в эту новость), MSI перерисовали дракона со своего логотипа в новой стилистике и собираются использовать для украшения крышек грядущих ноутбуков иконографию в Вавилонском стиле. Судя по концептам, подобные рисунки также планируется размещать и на области палмреста, но пойдет ли это в серию - неизвестно.
Характеристики ноутбука пока неизвестны, но, судя по всему, процессоры Intel Tiger Lake-H в нем (и всех моделях, что собирается анонсировать MSI) использоваться не будут. Соответственно, предположительный GE76 будет основан на Intel Comet Lake.
А вот с видеокартами грядущей новинке повезло больше - с большой вероятностью модель будет располагать топовой представительницей мобильной линейки Nvidia RTX 30. Для сравнения, GE66 в топовой конфигурации оснащался Core i9-10980HK в паре с Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Мобильные видеокарты Nvidia Ampere должны быть представлены совсем скоро, так что MSI вполне могут оснастить свой игровой ноутбук мобильной RTX 3080. По факту, в декабре 2020 года на сайте ITHome всплывала модель GE76 Raider в конфигурации с Core i9-10980HK и RTX 3080, что подтверждает наши догадки.
Вся вышеприведенная информация выглядит довольно убедительно, но здоровый скепсис также уместен. Концепты редко воплощаются в жизнь в первозданном виде и производитель все еще может изменить дизайн своих устройств перед официальным релизом.
Все подробности и новинках мы с вами узнаем уже на мероприятии MSIology в рамках выставки CES 2021, которое пройдет 13 января 2021. Мероприятие будет транслироваться на YouTube, вся информация будет продублирована на сайте MSIology.
Источник(и)
Notebookcheck