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Эксклюзив | Появились подробности о новом игровом ноутбуке MSI - ждем Core i9-10980HK в паре с мобильной RTX 3080

Первое фото нового игрового ноутбука MSI GE76 Raider
Первое фото нового игрового ноутбука MSI GE76 Raider
Нам удалось раздобыть фото инженерного образца нового игрового ноутбука MSI, а также зарисовки концепта - официально новая модель должна быть представлена на мероприятии MSIology в рамках выставки CES 2021 13 января. Внешне новинка напоминает увеличенный GE66 Raider, а на крышке ноутбука красуется иконография в Вавилонском стиле. Ожидается, что внутри у этого зверя будет установлен Intel Core i9-10980HK в паре с мобильной видеокартой Nvidia RTX 3080.
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇩🇪 ...
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MSI собирается провести в рамках выставки CES 2021 собственное мероприятие MSIology (13 января), в рамках которого собирается показать целый ряд новых игровых ноутбуков и моделей для разработчиков цифрового контента. Учитывая, что Nvidia в самое ближайшее время представит линейку мобильных видеокарт RTX 30 на архитектуре Ampere, вполне вероятно, что многие новинки от MSI будут основаны на свежих ускорителях.

В ожидании анонса новинок нам удалось раздобыть первое живое фото инженерного образца одного из игровых ноутбуков MSI. Характеристики данного образца пока-что остаются неизвестными, но внешне он напоминает наследника MSI GE66.

Помимо живого снимка самого ноутбука, в нашем распоряжении также оказались концепты, на которых видны рисунки, которыми производитель планирует украсить крышку устройства. Судя по ним, новинка будет похожа на MSI GE66 Raider не только формой, но и наличием RGB-подсветки в передней части корпуса.

Более того, судя по концептам, набор портов у новой модели также будет максимально приближен к GE66. На рисунках также заметен цифровой блок на клавиатуре, что намекает на увеличенные размеры устройства - в таком случае вполне вероятно, что модель будет называться GE76 Raider.

Судя по официальному трейлеру мероприятия MSIology (мы добавили его в эту новость), MSI перерисовали дракона со своего логотипа в новой стилистике и собираются использовать для украшения крышек грядущих ноутбуков иконографию в Вавилонском стиле. Судя по концептам, подобные рисунки также планируется размещать и на области палмреста, но пойдет ли это в серию - неизвестно.

Характеристики ноутбука пока неизвестны, но, судя по всему, процессоры Intel Tiger Lake-H в нем (и всех моделях, что собирается анонсировать MSI) использоваться не будут. Соответственно, предположительный GE76 будет основан на Intel Comet Lake.

А вот с видеокартами грядущей новинке повезло больше - с большой вероятностью модель будет располагать топовой представительницей мобильной линейки Nvidia RTX 30. Для сравнения, GE66 в топовой конфигурации оснащался Core i9-10980HK в паре с Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Мобильные видеокарты Nvidia Ampere должны быть представлены совсем скоро, так что MSI вполне могут оснастить свой игровой ноутбук мобильной RTX 3080. По факту, в декабре 2020 года на сайте ITHome всплывала модель GE76 Raider в конфигурации с Core i9-10980HK и RTX 3080, что подтверждает наши догадки.

Вся вышеприведенная информация выглядит довольно убедительно, но здоровый скепсис также уместен. Концепты редко воплощаются в жизнь в первозданном виде и производитель все еще может изменить дизайн своих устройств перед официальным релизом.

Все подробности и новинках мы с вами узнаем уже на мероприятии MSIology в рамках выставки CES 2021, которое пройдет 13 января 2021. Мероприятие будет транслироваться на YouTube, вся информация будет продублирована на сайте MSIology.

Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Концепт MSI GE76 Raider
Утечка с характеристиками MSI GE76 Raider (Источник: ITHome)
Утечка с характеристиками MSI GE76 Raider (Источник: ITHome)
 

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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-01-12 (Update: 2021-01-12)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.

 