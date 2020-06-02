MSI Creator 15: процессоры вплоть до Intel Core i7-10875H, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и батарея на 99.9 Вт⋅ч
MSI анонсировала Creator 15 - 15-дюймовый ноутбук, разработанный специально для профессионалов. По умолчанию в Creator 15 будет устанавливаться процессор Intel Core i7-10875H, а габариты корпуса его составляют 358.3 x 248 x 19.8 мм.
Модель также получила 4-ячеечную батарею емкостью 99.9 Вт⋅ч, но вес ее насчитывает вполне стандартные 2.1 кг. В качестве дискретной видеокарты для аппарата будут доступны ускорители Nvidia вплоть до RTX 2080 Super Max-Q.
Для Creator 15 производитель предлагает три дисплея на выбор: все они помечены как "IPS-level" и обладают разрешением не ниже Full HD. Существует также вариант с сенсорным экраном, но 4K-панель сенсором не оснащается.
В общем и целом, многие характеристики и компоненты у Creator 15 и ранее представленного Creator 17 совпадают, но новый ноутбук компактнее и обладает более мощной батареей. О сроках появления и стоимости новой модели пока что информации нет.
Источник(и)
MSI на Guru 3D и Videocardz