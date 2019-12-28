1000 единиц яркости + HDR + 4K UHD: Всё в новом MSI Creator 17

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Экран. Вот одна из тех частей ноутбука, к которой производители относятся чересчур консервативно. Сейчас, к концу второго десятилетия XXI века, экраны типа IPS и TN встраиваются, пожалуй, в 9 ноутбуков из 10. Почти как в первой десятилетке.

Волна OLED-экранов так и не набрала значимой высоты. Такие экраны используются в очень небольшом числе моделей, которые чаще всего продаются по премиум-ценам.

Но mini-LED и micro-LED, две другие технологии, предполагающие замену классической однозонной подсветке LED, выглядят более заманчиво. В производстве они не так дороги, а плюсов предлагают почти столько же, сколько и OLED. Или даже больше, если верить тем людям, что до сих пор всерьёз говорят о выгорании OLED. Пока что на такой подсветке делают лишь единичные телевизоры и мониторы - привет тебе, дорогущий Apple Pro Display XDR - но в ближайшие месяцы мы увидим и ноутбуки. Первым станет 17-дюймовый MSI Creator.

Все подробности должны быть раскрыты через считанные дни на CES 2020, но часть известна сейчас. Для экрана заявлено разрешение 2160p и яркость до 1000 кандел на метр квадратный, непонятно только, пиковая или постоянная. Во втором случае это будет самый яркий ноутбук на рынке. Светодиодов подсветки, видимо, будет 240, по числу зон освещённости. Заявлена совместимость со стандартом DisplayHDR 1000, и это очень хорошо, ведь сериалов и фильмов в HDR выходит всё больше. Также заявлено полное, 100% покрытие спектра DCI-P3.

Прочие подробности: