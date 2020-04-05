MSI обновляют все линейки игровых и профессиональных ноутбуков: среди нововведений процессоры Comet Lake-H и видеокарты RTX 20 Super Mobile

The GS66 Stealth может похвастаться батареей на 99.9 Вт⋅ч в тонком корпусе и FHD 300 Гц IPS дисплеем. По факту, GS66 Stealth представляет собой продолжение GS65 Stealth и будет не сти на борту процессор вплоть до Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Для охлаждения мощных компонентов в GS66 Stealth используется система Cooler Boost Trinity+ и вентиляторы с металлическими лопастями толщиной 0.1 мм. Кроме того, GS66 Stealth получил Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гб/с и видеовыходом 8K.

GS66 Stealth доступен для предзаказа на Newegg по цене от $1599, а в продаже появится уже 15 апреля.