MSI обновляют все линейки игровых и профессиональных ноутбуков: среди нововведений процессоры Comet Lake-H и видеокарты RTX 20 Super Mobile
Ранее, на выставке CES 2020 MSI показала предварительные версии своих новых игровых ноутбуков GS66 Stealth и GE66 Raider, а также профессиональный Creator 17. Тогда производитель не раскрывал подробные технические характеристики новинок, но после официального релиза процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-H и мобильных видеокарт NVIDIA RTX 20XX Super, все данные о ноутбуках MSI наконец обнародованы.
MSI GS66 Stealth
The GS66 Stealth может похвастаться батареей на 99.9 Вт⋅ч в тонком корпусе и FHD 300 Гц IPS дисплеем. По факту, GS66 Stealth представляет собой продолжение GS65 Stealth и будет не сти на борту процессор вплоть до Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Для охлаждения мощных компонентов в GS66 Stealth используется система Cooler Boost Trinity+ и вентиляторы с металлическими лопастями толщиной 0.1 мм. Кроме того, GS66 Stealth получил Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гб/с и видеовыходом 8K.
GS66 Stealth доступен для предзаказа на Newegg по цене от $1599, а в продаже появится уже 15 апреля.
MSI GE66 Raider
GE66 Raider придет на смену GE65 Raider и получит более тонкий корпус с батареей на 99.9 Вт⋅ч, 300-Гц дисплей и процессоры Comet Lake-H вместе с видеокартами RTX 20 Super Mobile. GE66 Raider также обладает настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой в виде полоски на передней стороне корпуса - схожее, но не такое яркой решение мы видели у GT76 Titan. GE66 Raider также будет доступен в ограниченном издании со кастомными скинами от Collie Wertz.
MSI GE66 Raider появится в продаже 15 апреля по цене от $1799.
MSI Creator 17
Creator 17 нацелен на разработчиков цифрового контента и прочих профессионалов, так как использует дисплей с подсветкой из массива светодиодов mini LED. За счет такого решения достигается улучшенная работа локального затемнения, а максимальная яркость выше. По факту, этот UHD дисплей получил сертификацию HDR1000 и обладает полным цветовым охватом пространства DCI-P3. Creator 17 будет продаваться в конфигурациях с процессорами вплоть до Core i7-10875H и видеокартами до RTX 2080 Super Max-Q. Помимо новой начинки и дисплея, Creator 17 будет максимально схож с предыдущим P75 Creator.
MSI Creator 17 поступит в продажу 15 апреля с ценником от $1799.
Помимо релиза новых моделей, MSI обновит начинку существующих: GT76 Titan, GS75 Stealth, GE75 Raider, GP75 Leopard, GL75 Leopard, GF75 Thin и GF65 Thin/GF63 Thin.
Check out the main specifications of these devices below.
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MSI Press Release