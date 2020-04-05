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MSI обновляют все линейки игровых и профессиональных ноутбуков: среди нововведений процессоры Comet Lake-H и видеокарты RTX 20 Super Mobile

MSI GS66 Stealth несет на борту батарею на 99.9 Вт⋅ч и дисплей с частотой 300 Гц. (Изображение: MSI)
MSI GS66 Stealth несет на борту батарею на 99.9 Вт⋅ч и дисплей с частотой 300 Гц. (Изображение: MSI)
MSI анонсировала выход обновленных моделей GS66 Stealth, GE66 Raider и Creator 17 еще на выставке CES 2020, а сейчас компания наконец опубликовала полные характеристики своих продуктов. По факту, MSI обновляют все игровые и профессиональные линейки ноутбуков до процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-H и видеокарт NVIDIA RTX 20 Super. Поставки свежих моделей начинаются уже 15 апреля.
Vaidyanathan Subramaniam | 05/04/2020
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Ранее, на выставке CES 2020 MSI показала предварительные версии своих новых игровых ноутбуков GS66 Stealth и GE66 Raider, а также профессиональный Creator 17. Тогда производитель не раскрывал подробные технические характеристики новинок, но после официального релиза процессоров Intel 10 поколения Comet Lake-H и мобильных видеокарт NVIDIA RTX 20XX Super, все данные о ноутбуках MSI наконец обнародованы. 

 

MSI GS66 Stealth

The GS66 Stealth может похвастаться батареей на 99.9 Вт⋅ч в тонком корпусе и FHD 300 Гц IPS дисплеем. По факту, GS66 Stealth представляет собой продолжение GS65 Stealth и будет не сти на борту процессор вплоть до Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Для охлаждения мощных компонентов в GS66 Stealth используется система Cooler Boost Trinity+ и вентиляторы с металлическими лопастями толщиной 0.1 мм. Кроме того, GS66 Stealth получил Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гб/с и видеовыходом 8K.

GS66 Stealth доступен для предзаказа на Newegg по цене от $1599, а в продаже появится уже 15 апреля.

MSI GE66 Raider

GE66 Raider придет на смену GE65 Raider и получит более тонкий корпус с батареей на 99.9 Вт⋅ч, 300-Гц дисплей и процессоры Comet Lake-H вместе с видеокартами RTX 20 Super Mobile. GE66 Raider также обладает настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой в виде полоски на передней стороне корпуса - схожее, но не такое яркой решение мы видели у GT76 Titan. GE66 Raider также будет доступен в ограниченном издании со кастомными скинами от Collie Wertz.

MSI GE66 Raider появится в продаже 15 апреля по цене от $1799.

MSI Creator 17

Creator 17 нацелен на разработчиков цифрового контента и прочих профессионалов, так как использует дисплей с подсветкой из массива светодиодов mini LED. За счет такого решения достигается улучшенная работа локального затемнения, а максимальная яркость выше. По факту, этот UHD дисплей получил сертификацию HDR1000 и обладает полным цветовым охватом пространства DCI-P3. Creator 17 будет продаваться в конфигурациях с процессорами вплоть до Core i7-10875H и видеокартами до RTX 2080 Super Max-Q. Помимо новой начинки и дисплея, Creator 17 будет максимально схож с предыдущим P75 Creator. 

MSI Creator 17 поступит в продажу 15 апреля с ценником от $1799.

Помимо релиза новых моделей, MSI обновит начинку существующих: GT76 TitanGS75 StealthGE75 RaiderGP75 LeopardGL75 LeopardGF75 Thin и GF65 Thin/GF63 Thin

Check out the main specifications of these devices below.

MSI Creator 17, GS66 Stealth и GE66 Raider. (Изображение: MSI)
MSI Creator 17, GS66 Stealth и GE66 Raider. (Изображение: MSI)
MSI GS75 Stealth, GE75 Raider иGP75 Leopard. (Изображение: MSI)
MSI GS75 Stealth, GE75 Raider иGP75 Leopard. (Изображение: MSI)
MSI GL75 Leopard, GF75 Thin и GF65/GF63 Thin. (Изображение: MSI)
MSI GL75 Leopard, GF75 Thin и GF65/GF63 Thin. (Изображение: MSI)
MSI Creator 15M, Creator 17M и GT76 Titan. (Изображение: MSI)
MSI Creator 15M, Creator 17M и GT76 Titan. (Изображение: MSI)

Источник(и)

MSI Press Release

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-04- 5 (Update: 2020-04- 5)

 