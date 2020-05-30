MSI Modern 14 получит версию на AMD Ryzen 4000 Renoir с ценником от $649
MSI провела тихий анонс модели Modern 14 с процессорами AMD Ryzen 4000 Renoir. Внимание интернет-сообщества на данную новость обратил @_rogame, хотя сама MSI еще даже не успела выпустить пресс-релиз ноутбука. Тем не менее, страница Modern 14 B4M висит на официальном сайте производителя уже почти три недели. В то же время, @_rogame утверждает, что Modern 14 B4M получит процессоры "вплоть до R7 4800U", но мы подтверждения этой информации не нашли. Тем не менее, утечка брошюры "Made For Gamers & Creators 2020 Q2" (за нее спасибо @9550pro), говорит о том, что для ноутбука будут доступны процессоры Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U.
Габариты Modern 14 B4M насчитывают 319 x 220.2 x 16.9 мм при весе в 1.3 кг. Модель будет доступна в расцветках Onyx Black и Bluestone, а также получит 14-дюймовый FHD "IPS-level" дисплей, яркость которого пока не уточняется. В MSI также информируют, что в устройстве будет два слота ОЗУ DDR4-3200, хотя на сайтах EXcaliberPC и HIDevolution указывается лишь один слот. Кроме того, оба ритейлера указывают для Modern 14 B4M тип памяти DDR4-2666.
Дискретной видеокарты для данной модели не предвидится. Зато у MSI будет слот microSD, два порта USB 2.0 Type-A, HDMI 1.4 и USB 3.2 Gen1 Type-C. За автономную работу будет отвечать 3-ячеечная батарея емкостью 52 Вт⋅ч, а мощность комплектного адаптера питания составит 65 Вт.
Сама MSI ценник модели пока не анонсировала, но на сайтах EXcaliberPC и HIDevolution версии на Ryzen 5 и Ryzen 7 доступны для предзаказа за $649 и $749 соответственно. На HIDevolution также указывается время старта продаж Modern 14 B4M - июль 2020.
Источник(и)
MSI в аккаунте @_rogame. EXcaliberPC, HIDevolution, Dronthego