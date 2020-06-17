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Asus первой выпустит мини-ПК на AMD Ryzen 4000 Renoir - ждите их уже летом

Мини-ПК на AMD Renoir появятся раньше, чем ожидалось (Изображение: Inet)
Мини-ПК на AMD Renoir появятся раньше, чем ожидалось (Изображение: Inet)
Грядущие мини-ПК Asus PN50 будут предлагаться в конфигурации с четырьмя различными процессорами AMD: Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U, Ryzen 7 4700U и Ryzen 7 4800U. Как принято, данные модели будут продаваться без оперативной памяти и накопителей, которые покупателю предстоит устанавливать самостоятельно. Устройства поддерживают до 64 ГБ ОЗУ стандарта DDR4-3200 и обладают слотом M.2 и отсеком для 2.5-дюймового накопителя.
Bogdan Solca, 🇺🇸
AMD компьютеры Mini PC Renoir Ryzen (Zen) Zen

Ранее в Сети всплывала информация о том, что Intel будет всячески стимулировать производителей мини-ПК не выпускать модели на свежих процессорах AMD в этом году, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию собственной линейке NUC. Очень похоже на старые грязные приемчики Intel по управлению рынком, но Корейский ресурс iT DongA и интернет-магазин Inet разрушили в пух и прах эти слухи: по информации данных источников, мини-ПК на процессорах Renoir выйдут в продажу уже этим летом и производителем их станет Asus - один из главных партнеров Intel по производству данного типа устройств. Учитывая сильно растущий спрос на ПК с AMD Renoir, мы подозреваем, что Dell и MSI скоро тоже подтянутся с аналогичными предложениями.

Если верить iT DongA, процессор AMD Renoir будет установлен в грядущем мини-ПК Asus PN50. Модель получит конфигурации с четырехъядерным/четырехпоточным Ryzen 3 4300U, шестиядерным/шестипоточным Ryzen 5 4500U, восьмиядерным/восьмипоточным Ryzen 7 4700U, а также старшим Ryzen 7 4800U, что обладает 8 ядрами и 16 потоками.

Согласно базе данных Inet, размеры PN50 будут насчитывать 115 x 115 x 49 мм, а вес - 0.7 кг. Судя по всему, эта модель станет реальной альтернативой Intel NUC 10 Performance. Ранее мини-ПК Intel NUC всегда обладали лучшими характеристиками в своем классе, но PN50 собирается пошатнуть монополию синего гиганта не менее впечатляющими спецификациями:

  • поддержка вплоть до 64 ГБ ОЗУ стандарта DDR4-3200
  • слот M.2 с поддержкой PCIe NVMe SSD + отсек доя 2.5-дюймовых SATA HDD/SSD
  • Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 + гигабитный Ethernet
  • широкий набор портов: 2x USB-C 3.2 Gen 2, 3x USB-A 3.1 Gen 1, аудио разъем, HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4 (поддержка 4х 4K мониторов через USB-C), слот microSD

Если верить Inet, то стоимость модели будет такой: примерно $325 за модель с Ryzen 3 4300U и $334 за версию с Ryzen 5 4500U. Две указанные модели выйдут в продажу уже в июле. Две других конфигурации появятся в августе: версия с Ryzen 7 4700U будет стоить $385, в то время как топовый образец на Ryzen 7 4800U обойдется в $505. В стоимость не включены накопители и оперативная память, которые покупателям придется докупать отдельно и устанавливать самостоятельно.

Порты на передней панели (Изображение: Inet)
Порты на передней панели (Изображение: Inet)
Порты на задней панели (Изображение: Inet)
Порты на задней панели (Изображение: Inet)

Источник(и)

iT DongA

Inet

Tom's Hardware

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Bogdan Solca, 2020-06-17 (Update: 2020-06-17)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 