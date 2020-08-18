Asus Zenfone 7 будет представлен 26 августа
Месяцы ожиданий подошли к концу: до анонса Asus Zenfone 7 осталось потерпеть совсем немного. Ранее ожидалось, что новый флагман от Asus будет представлен вместе с ROG Phone 3 месяц назад, но модель так и не вышла в релиз. Волноваться, однако, не стоит - дата официального анонса подтверждена.
Согласно новым данным, Asus Zenfone 7 будет представлен в Тайване 26 августа. За утечку информации ответственен пользователь Twitter @yabhishekhd, который запостил изображение, что очень похоже на официальный рекламный баннер. Скажем так - мы удивимся, если данная информация окажется фейком. Кроме того, на данном изображении утверждается об анонсе флагманской серии, а значит представлено будет как минимум две модели.
Будущему флагману Asus приписывают такие характеристики: Snapdragon 865, до 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти, батарея на 5000 мАч с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки. У старшего Zenfone 7 Pro мы можем увидеть Snapdragon 865 Plus, а также конфигурацию памяти 16/512 ГБ.