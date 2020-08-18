Asus Zenfone 7 будет представлен 26 августа

Asus Zenfone 7 наконец обзавелся датой официального релиза: 26 августа. Ожидается, что в этот день Asus представит сразу два смартфона - Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, которые станут главными конкурентами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Остается надеяться, что цена у новых флагманов будет более приятной.

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Месяцы ожиданий подошли к концу: до анонса Asus Zenfone 7 осталось потерпеть совсем немного. Ранее ожидалось, что новый флагман от Asus будет представлен вместе с ROG Phone 3 месяц назад, но модель так и не вышла в релиз. Волноваться, однако, не стоит - дата официального анонса подтверждена.

Согласно новым данным, Asus Zenfone 7 будет представлен в Тайване 26 августа. За утечку информации ответственен пользователь Twitter @yabhishekhd, который запостил изображение, что очень похоже на официальный рекламный баннер. Скажем так - мы удивимся, если данная информация окажется фейком. Кроме того, на данном изображении утверждается об анонсе флагманской серии, а значит представлено будет как минимум две модели.