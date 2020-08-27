Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro представлены официально
Компания Asus официально представила смартфоны Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro в Тайване. Две новых модели, которые получили наименования ZS670KS и ZS671KS соответственно, являются наследниками Zenfone 6 (ZS630KL), который Asus выпустила в прошлом году. К сожалению, аудио разъем новинки не получили, но производитель реализовал целый ряд улучшений и необычных возможностей в серии Zenfone 7.
Во-первых, выросла диагональ дисплея, которая теперь составляет 6.67 дюйма у обеих моделей. Габариты и вес у обоих новичков идентичные: 165.08 x 77.28 x 9.6 мм, 230 граммов. По-прежнему используется FHD+ разрешение, но увеличилась частота: 90 Гц частота обновления дисплея, 200 Гц частота опроса сенсорного экрана, а время отклика составляет всего 1 мс. Пиковая яркость дисплеев достигает 550 нит, что на одном уровне с прошлогодним Zenfone 6. Если верить Asus, яркость дисплея может достигать 1000 нит при отображении HDR-контента. Другими особенностями дисплеев является поддержка технологий Pixelworks DC dimming и HDR tone mapping (тональное отображение), которые помогают снизить нагрузку на глаза пользователей.
Поворотная камера снова с нами, но в отличие от ZenFone 6 в модуле встроено сразу три фотосенсора. Основным является Sony IMX686, который обладает разрешением 64 МП (бинирование 4-в-1), имеет диафрагму f/1.8 и пиксели в матрице размером 0.8 мкм каждый. Важный момент: только у Zenfone 7 Pro есть оптическая стабилизация основного сенсора. Вспомогательным фотосенсором выступает IMX363 с ультраширокоугольным объективом, который выдает картинку размером 12 МП с углом обзора 113 градусов. Диафрагма фотосенсора в данном случае f/2.2, есть возможность создания макроснимков. Наконец, в модуле также имеется 8-МП камера с телеобъективом (f/2.4): она поддерживает 3-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой, но оптическая стабилизация есть только у Zenfone 7 Pro.
В обеих смартфонах имеется сканер отпечатков на боковой грани и мощная батарея на 5000 мАч. Поддерживается зарядка Asus HyperCharge мощностью 30 Вт, USB PD 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0 (27 Вт). Беспроводной зарядки нет, как и поддержки DisplayPort.
Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro обладают практически одинаковой начинкой - отличия минимальны и главное из них состоит в используемом чипсете. У Zenfone 7 это Snapdragon 865, который обладает восьмиядерным процессором и графикой Adreno 650. В то же время, у старшего Zenfone 7 Pro установлен Snapdragon 865 Plus, что обладает 10% разгоном частоты процессора и графики.
Обе модели серии Zenfone 7 будут доступны в расцветках Aurora Black и Pastel White. Стоимость международных версий аппаратов еще не объявлена и станут известны 1 сентября.
Источник(и)
PR Newswire, YouTube и Asus (1) (2)