Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro представлены официально

Zenfone 7 наконец представлен официально и теперь у него есть старший брат - Zenfone 7 Pro. Обе модели получили 6.67-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную вращающуюся камеру и батарею на 5000 мАч. Старший Zenfone 7 Pro отличается наличием оптической стабилизации у двух из трех камер и более мощным Snapdragon 865 Plus. Официальный релиз прошел 26 августа в Тайване, а на территории Европы продажи смартфонов стартуют 1 сентября - тогда же станут цены международных версий моделей.

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Компания Asus официально представила смартфоны Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro в Тайване. Две новых модели, которые получили наименования ZS670KS и ZS671KS соответственно, являются наследниками Zenfone 6 (ZS630KL), который Asus выпустила в прошлом году. К сожалению, аудио разъем новинки не получили, но производитель реализовал целый ряд улучшений и необычных возможностей в серии Zenfone 7.

Во-первых, выросла диагональ дисплея, которая теперь составляет 6.67 дюйма у обеих моделей. Габариты и вес у обоих новичков идентичные: 165.08 x 77.28 x 9.6 мм, 230 граммов. По-прежнему используется FHD+ разрешение, но увеличилась частота: 90 Гц частота обновления дисплея, 200 Гц частота опроса сенсорного экрана, а время отклика составляет всего 1 мс. Пиковая яркость дисплеев достигает 550 нит, что на одном уровне с прошлогодним Zenfone 6. Если верить Asus, яркость дисплея может достигать 1000 нит при отображении HDR-контента. Другими особенностями дисплеев является поддержка технологий Pixelworks DC dimming и HDR tone mapping (тональное отображение), которые помогают снизить нагрузку на глаза пользователей.