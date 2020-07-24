Asus ROG Phone 3 представлен официально: Snapdragon 865+, батарея 6000 мАч, AMOLED дисплей с частотой 144 Гц и HDR10+ за €799

Asus анонсировала столь ожидаемый флагманский смартфон ROG Phone 3 с целым рядом интересных игровых особенностей. ROG Phone 3 получил 144-Гц AMOLED дисплей с поддержкой HDR10 и задержкой ввода 25 мс, а также флагманский чипсет Snapdragon 865+ в компании 16 ГБ ОЗУ и встроенного накопителя на 256 ГБ. Asus также анонсировала целый ряд аксессуаров для своего игрового смартфона и снабдила его трехмесячной подпиской на стриминговый сервис игр Google Stadia Pro.

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ЗА последние несколько недель в утечках в основном фигурировал только Asus ROG Phone 3 и его характеристики, но теперь новый игровой флагман наконец представлен официально. ROG Phone 3 получил впечатляющие характеристики, которые однозначно выводят его в самый ТОП Android-смартфонов. Точные характеристики смартфона приведены ниже, а мы опишем самые важные моменты и поговорим о ценах на аксессуары и различные конфигурации.

Как и утверждалось ранее, ROG Phone 3 будет выпускаться в трех различных конфигурациях, самая младшая из которых получила название ROG Phone 3 Strix Edition. Strix Edition отличается тем, что работает на Snapdragon 865, в то время как две другие версии получили усовершенствованный Snapdragon 865 Plus. Объем оперативной памяти в этой конфигурации составляет 8 ГБ (LPDDR5), а емкость встроенного накопителя UFS 3.1 насчитывает 256 ГБ.

Производитель побеспокоился о должном охлаждении ROG Phone 3, чтобы обеспечить высокую производительность даже при длительных игровых сессиях. Так, в устройстве есть испарительная камера, графитовая пленка на тыльной части дисплея и большой радиатор с вентиляционными отверстиями на тыльной стороне аппарата. Все это, в комбинации с батареей на 6000 мАч, значительно увеличивает вес смартфона, который составляет почти четверть килограмма. Покупателям также доступен фирменный кулер AeroActive Cooler 3, который поможет улучшить отток горячего воздуха. Данный аксессуар также добавляет 3.5-мм аудио разъем и дополнительный USB-C для зарядки.

Дисплей ROG Phone 3 поражает воображение — 6.59 дюймов, соотношение 19.5:9, 10-битная FHD+ AMOLED HDR10+ матрица с яркостью в 650 нит и пиковой яркостью в 1000 нит, а также полным охватом DCI-P3. Так как дисплей создан для игр, частота его обновления составляет 144 Гц, а время отклика всего 1 мс; сенсорный экран обладает частотой опроса в 270 Гц и задержкой ввода в 25 мс. В Asus также утверждают, что погрешность DeltaE у дисплея ниже 1 (мы это проверим во время полного обзора смартфона), что обеспечивает максимально точную цветопередачу.

Улучшилась и технология AirTrigger, которая позволяет с удобством играть в альбомной ориентации. Новые ультразвуковые клавиши AirTrigger 3 распознают различные жесты, получили датчик движения, а также теперь в большей степени похожи по опыту использования на курки у геймпада.

Большинство особенностей ROG Phone 3 собрано в фирменном приложении Asus ROG Armoury Crate, которое также при помощи ROG Connect позволяет быстро делиться с друзьями внутриигровыми видео и скриншотами. Кроме того, ПО смартфона поддерживает многооконный режим в играх. Armoury Crate также позволяет изменять частоты процессора и графики, настраивать RGB-подсветку и изменять прочие настройки.

ROG Phone 3 также получил стереодинамики Dirac, а также поставляется в комплекте с переходником USB Type-C на 3.5-мм аудио.

По поводу камеры: смартфон получил 64-МП сенсор IMX586 f/1.8, 13-МП широкоугольный вспомогательный и 5-МП сенсор для создания макро-снимков. Основная камера способна снимать 8K и 4K HDR 60 к/с видео с ручными настройками (зум и возможность выбора активных микрофонов). Разрешение фронтальной камеры составляет 24 МП.

Аксессуары

Asus предлагает целый набор аксессуаров для нового игрового флагмана, куда вошел геймпад ROG Kunai 3, чехол ROG Lighting Armor, TwinView Dock 3, Mobile Desktop Dock, Gaming Clip, наушники ROG Cetra (USB-C) и Cetra Core (3.5 мм). Разработчики игр на Unity могут получить доступ к ROG SDK, чтобы обеспечить поддержку аксессуаров в играх для ROG Phone 3.

В странах где доступен сервис Google Stadia Pro покупатели получают трехмесячную подписку, которая позволит на смартфоне играть в такие ААА-шедевры, как PUBG, Borderlands 3, Metro: Exodus, Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls: Online, Assassins Creed: Odyssey и т.д.

Сроки появления в продаже, цены

В Европе ROG Phone 3 появится в магазинах в конце июля по таким ценам: