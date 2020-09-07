Notebookcheck

IFA 2020 | TCL представила новый тип дисплеев для электронных книг - NXTPAPER

Технология TCL NXTPAPER может совершить революцию среди электронных книг (Изображение: TCL)
Технология TCL NXTPAPER может совершить революцию среди электронных книг (Изображение: TCL)
TCL представила дисплеи, созданные по новой технологии в ходе мероприятия IFA Special Edition 2020. Дисплеи NXTPAPER призваны стать альтернативой e-ink - они используют отраженный свет для формирования картинки, чтобы глаза пользователя не уставали, но при этом способны отображать больший спектр оттенков. Кроме того, в сравнении с традиционными экранами на электронных чернилах, новые дисплеи обладают улучшенным контрастом, энергоэффективностью и меньшей толщиной.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
Chinese Tech Monitor Software планшеты планшетофоны сенсорный

TCL представила дисплеи нового типа на проходящей исключительно в онлайн-формате выставке IFA 2020. Технология NXTPAPER стала результатом 2 лет исследований и задействует 11 различных патентов, связанных с защитой зрения. Новый соперник e-ink дисплеев получил сертификаты сразу от нескольких концернов по контролю качества: TUV Rheinland, VGE и SGS.

В TCL говорят, что по факту NXTPAPER все же излучает вредный для глаз синий свет, но количество его ничтожно. Дело в том, что в данном случае используется трансрефлективный дисплей, который вместо подсветки пропускает через матрицу свет солнца, при этом обеспечивая улучшенную цветопередачу. Производитель утверждает, что это первый в мире дисплей, который не оказывает никакого негативного влияния на зрение пользователя.

При всем вышесказанном, контрастность у NXTPAPER на 25% выше, чем у e-ink, а толщина самой панели на 36% меньше, чем у стандартного LCD. В сравнении с традиционными LCD, новые дисплеи обладают на 65% улучшенной энергоэффективностью, а значит устройства на их основе смогут работать дольше.

Технология NXTPAPER позволит создавать дисплеи с большой диагональю, потому будет полезна, например, при создании электронных учебников. Как бы там ни было, в TCL не уточняют когда технология будет готова для коммерческого применения.

Источник(и)

TCL

Ещё по теме

Xiaomi Mi 10 Ultra (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально: 120-Гц OLED дисплей, улучшенная камера и ценник от $760 11/08/2020
Asus ROG Phone 3 выводит мобильный гейминг на новый уровень (Изображение: Asus)
Asus ROG Phone 3 представлен официально: Snapdragon 865+, батарея 6000 мАч, AMOLED дисплей с частотой 144 Гц и HDR10+ за €799 24/07/2020
Visionox уже готовы сделать поддисплейную камеру реальностью (Изображение: Visionox)
Панели Visionox с поддисплейной камерой первыми попадут на рынок 10/06/2020
Huawei Mate X заявлен как самый быстрый складной 5G-смартфон в мире (Изображение: ixbt)
MWC 2019 | Складной смартфон Huawei Mate X и прототипы от TCL, или что нам принёс нулевой день выставки 25/02/2019
TCL запатентовала пять различных моделей складных смартфонов (Изображение: ixbt)
TCL уже разрабатывает свои варианты гибких смартфонов 17/02/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 09 > TCL представила новый тип дисплеев для электронных книг - NXTPAPER
Deirdre O'Donnell, 2020-09- 7 (Update: 2020-09- 7)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 