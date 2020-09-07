TCL представила дисплеи, созданные по новой технологии в ходе мероприятия IFA Special Edition 2020. Дисплеи NXTPAPER призваны стать альтернативой e-ink - они используют отраженный свет для формирования картинки, чтобы глаза пользователя не уставали, но при этом способны отображать больший спектр оттенков. Кроме того, в сравнении с традиционными экранами на электронных чернилах, новые дисплеи обладают улучшенным контрастом, энергоэффективностью и меньшей толщиной.

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TCL представила дисплеи нового типа на проходящей исключительно в онлайн-формате выставке IFA 2020. Технология NXTPAPER стала результатом 2 лет исследований и задействует 11 различных патентов, связанных с защитой зрения. Новый соперник e-ink дисплеев получил сертификаты сразу от нескольких концернов по контролю качества: TUV Rheinland, VGE и SGS.

В TCL говорят, что по факту NXTPAPER все же излучает вредный для глаз синий свет, но количество его ничтожно. Дело в том, что в данном случае используется трансрефлективный дисплей, который вместо подсветки пропускает через матрицу свет солнца, при этом обеспечивая улучшенную цветопередачу. Производитель утверждает, что это первый в мире дисплей, который не оказывает никакого негативного влияния на зрение пользователя.

При всем вышесказанном, контрастность у NXTPAPER на 25% выше, чем у e-ink, а толщина самой панели на 36% меньше, чем у стандартного LCD. В сравнении с традиционными LCD, новые дисплеи обладают на 65% улучшенной энергоэффективностью, а значит устройства на их основе смогут работать дольше.

Технология NXTPAPER позволит создавать дисплеи с большой диагональю, потому будет полезна, например, при создании электронных учебников. Как бы там ни было, в TCL не уточняют когда технология будет готова для коммерческого применения.