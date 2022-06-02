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TCL представила новую технологию для производства сенсорных экранов HVATouch

TCL создала улучшенные сенсорные экраны (Изображение: TCL)
TCL создала улучшенные сенсорные экраны (Изображение: TCL)
TCL анонсировала переход на новую технологию производства сенсорных экранов на одной из своих фабрик в Китае. HVATouch обещает объединить преимущества всех существующих технологий сенсорных экранов, избавившись от недостатков
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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На сегодняшний день существует две технологии реализации сенсорных LCD экранов: on-cell и in-cell. Первая предполагает, что сенсорный слой комбинируется со стеклом и накладывается сверху на матрицу, создавая этакий бутерброд, называемый экранным модулем. Во втором случае специалистам удалось соединить матрицу и сенсорный слой в единое целое, снизив время отклика и сделав модуль тоньше. Кроме того, технология in-cell также позволяет улучшить четкость и субъективное качество картинки и может использоваться в более компактных устройствах.

В то же время, производство in-cell предполагает множество модификаций и особых доработок процесса создания LCD-экрана, что повышает стоимость самого производства, а также может ограничить поставки из-за необходимости заказа дополнительных материалов.

Компания TCL утверждает, что ей удалось избавиться от всех недостатков в новой технологии In-Cell HVATouch. Помимо интеграции сенсорного слоя в матрицу дисплея, технология предполагает использования чипа LargeTouch Display Integration (LTDI), который снижает общее энергопотребление экранного модуля.

При этом, как ни странно, новая технология совместима с традиционными линиями выпуска, что позволит снизить стоимость производства. Более того, HVATouch в теории сможет заменить традиционные линии выпуска In-Cell из-за всех своих достоинств. TCL подчеркивает, что HVATouch позволит LCD дольше оставаться востребованной технологией для производства экраном в мультимедийных системах, автомобилях и так далее.

Источник(и)

TCL в QQ.com

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5162 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2786 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-06- 2 (Update: 2022-06- 2)