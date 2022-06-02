TCL представила новую технологию для производства сенсорных экранов HVATouch
На сегодняшний день существует две технологии реализации сенсорных LCD экранов: on-cell и in-cell. Первая предполагает, что сенсорный слой комбинируется со стеклом и накладывается сверху на матрицу, создавая этакий бутерброд, называемый экранным модулем. Во втором случае специалистам удалось соединить матрицу и сенсорный слой в единое целое, снизив время отклика и сделав модуль тоньше. Кроме того, технология in-cell также позволяет улучшить четкость и субъективное качество картинки и может использоваться в более компактных устройствах.
В то же время, производство in-cell предполагает множество модификаций и особых доработок процесса создания LCD-экрана, что повышает стоимость самого производства, а также может ограничить поставки из-за необходимости заказа дополнительных материалов.
Компания TCL утверждает, что ей удалось избавиться от всех недостатков в новой технологии In-Cell HVATouch. Помимо интеграции сенсорного слоя в матрицу дисплея, технология предполагает использования чипа LargeTouch Display Integration (LTDI), который снижает общее энергопотребление экранного модуля.
При этом, как ни странно, новая технология совместима с традиционными линиями выпуска, что позволит снизить стоимость производства. Более того, HVATouch в теории сможет заменить традиционные линии выпуска In-Cell из-за всех своих достоинств. TCL подчеркивает, что HVATouch позволит LCD дольше оставаться востребованной технологией для производства экраном в мультимедийных системах, автомобилях и так далее.