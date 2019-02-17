TCL уже разрабатывает свои варианты гибких смартфонов

Ещё одна китайская компания присоединилась к гонке, посвящённой изготовлению гибких смартфонов. Однако TCL решила не мелочится и не выбирать из разнообразных дизайнов какой-то один: компания запатентовала сразу пять разных устройств со складными дисплеями.

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Ресурс CNET обнародовал эскизы из патентной заявки TCL, а также соответствующие рендеры будущих смартфонов. Какой именно из дочерних брендов китайской компании удостоится чести подарить своё имя новым устройствам - Alcatel, BlackBerry или Palm – пока точно неизвестно.

Однако столь большой ряд смартфонов, отображенный на рендерах, заставляет заподозрить, что руководство TCL так и не смогло определится с каким-то одним дизайном устройства, поэтому предложило (на всякий случай) сразу пять разных вариантов: два планшетофона (складывающихся по типу книжки), два смартфона (в формате классических раскладных телефонов прошлого десятилетия) и самый гибкий из всей линейки, телефон-браслет, который можно обернуть вокруг руки, чтобы использовать его в качестве смарт-часов.

Интересно, что по поводу последнего устройства думает Lenovo, обвинившая Xiaomi в плагиате своей разработки трехлетней давности. И это при том, что Xiaomi Mi Mix Flex (или Mi Dual Flex), несмотря на свой неординарный дизайн, походит, скорее, на Samsung Galaxy Fold (или Galaxy Flex), выполненном в форм-факторе книжки. А вот новая разработка TCL как две капли воды напоминает прототип того самого гибкого смартфона Lenovo 2016 года, так что новый скандал, очевидно, уже не за горами (либо Lenovo просто искала повод для публичной ссоры с Xiaomi, а на настоящий плагиат от TCL она предпочтёт не обращать внимания).

Возвращаясь к новым рендерам, прокомментируем, что все предложенные форм-факторы (кроме устройства-браслета) имеют два варианта исполнения: первый – с дисплеем, сгибающимся во внутрь, и второй – сгибающимся экраном наружу. Двусторонние дисплеи, как в Samsung-аналоге Galaxy F, в прототипах не предусмотрены. TCL планирует использовать свои разработки не только в производстве смартфонов, но и в бытовой технике, а также прочих электронных устройствах.

Однако ждать скорого появления устройств от TCL на рынке гибких смартфонов не стоит – представители руководства корпорации объявили, что первые телефоны такого типа появятся не раньше 2020 года. Более конкретной информации пока нет.