Razer упраздняет свой онлайн-магазин игр Game Store

В апреле прошлого года компания Razer создала онлайн-магазин игр, а в конце текущего месяца он будет закрыт. Попробуем разобраться в причинах и выяснить, почему сервис перестал быть востребованным.

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Мы уже упоминали о криптовалюте Razer Silver, которая подозрительно сильно напоминает обычную программу лояльности. Так вот, до того, как она получила статус криптовалюты (то есть начала выплачиваться именно за использование ресурсов видеокарты), её роль сводилась к кешбек-сервису. Ранее покупатель мог получить zSilver в качестве бонуса при покупке игр в Game Store. При этом, сервис Razer лишь выдавал коды для на загрузки игр с других сервисов, например, Steam или Uplay, а не продавал полноценные копии.

Таким образом, виртуальная бонус-валюта была единственным преимуществом онлайн-магазина Game Store, привлекавшим покупателей, а после введения новых возможностей (в декабре прошлого года), нужда в покупках через данный сервис, как бы, отпала сама собой. Теперь достаточно дать согласие на предоставление возможностей своей видеокарты во время простоя и криптовалюта Razer Silver будет понемногу «капать» на счёт.

Конечно, бонусы за покупку в Game Store, возможно, были несколько более выгодными, чем заработок через такой своеобразный майнинг, однако, скопить достаточную для обмена на реальную технику от Razer сумму zSilver, в любом случае, довольно непросто и энергозатратно.

Поэтому 28 февраля Game Store будет закрыт, а Razer предостерегает пользователей, чтобы те не забыли сохранить ключи на загрузку уже купленных игр, так доступ к кодам после закрытия магазина будет потерян. Тем не менее, есть и приятная новость: в честь закрытия в Game Store объявлен сезон скидок, так что некоторые игры можно приобрести почти на 80% дешевле. Например, Watch Dogs 2 Gold Edition – всего за $20 (а не за $99), Watch Dogs Complete Edition – за $10, а также Assassin’s Creed Origins со скидкой в 67% ($19,8) и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition – на 70% дешевле ($18).