Razer всерьез берётся за создание кухонного тостера

Да, вы всё правильно прочли: первоапрельская шутка Razer 2016 года станет реальностью. Теперь остается выяснить, будет ли тостер совместим с Razer Chroma и потребуется ли учетная запись Razer Synapse для поджаривания хлеба?

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Эта идея, возникшая несколько лет назад на Facebook как шутка, в конечном итоге привлекла внимание генерального директора Razer Мин-Лян Тана (Min-Liang Tan). Шутливый концепт тостера под брендом Razer, который оставляет логотип компании на каждом поджаренном хлебце, за эти годы собрал более миллиона лайков у пользователей.

Поэтому директор Тан недавно сообщил через Facebook, что он соберёт команду дизайнеров и инженеров для воплощения в жизнь проекта тостера. Излишне говорить, что фанаты бренда в восторге от перспективы появления официального Razer Toaster в будущем.

Однако, Мин-Лян Тан говорит, что путь до конечного результата «займет несколько лет», поэтому не стоит ожидать открытия предзаказа в ближайшее время. Похоже, что Razer-тостер получит и фирменные светодиоды, и другие расширенные функции как истинный представитель своего бренда.