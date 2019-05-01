Razer всерьез берётся за создание кухонного тостера
Эта идея, возникшая несколько лет назад на Facebook как шутка, в конечном итоге привлекла внимание генерального директора Razer Мин-Лян Тана (Min-Liang Tan). Шутливый концепт тостера под брендом Razer, который оставляет логотип компании на каждом поджаренном хлебце, за эти годы собрал более миллиона лайков у пользователей.
Поэтому директор Тан недавно сообщил через Facebook, что он соберёт команду дизайнеров и инженеров для воплощения в жизнь проекта тостера. Излишне говорить, что фанаты бренда в восторге от перспективы появления официального Razer Toaster в будущем.
Однако, Мин-Лян Тан говорит, что путь до конечного результата «займет несколько лет», поэтому не стоит ожидать открытия предзаказа в ближайшее время. Похоже, что Razer-тостер получит и фирменные светодиоды, и другие расширенные функции как истинный представитель своего бренда.