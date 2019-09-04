Notebookcheck

IFA 2019 | Новый Razer Blade Stealth несет наибольший скачок производительности за всю историю серии, благодаря Ice Lake Core i7 и GeForce GTX 1650 Max-Q

Новый Razer Blade Stealth совершит огромный скачок производительности за счет использования Ice Lake Core i7-1065G7 и GeForce GTX 1650 Max-Q
Новый Razer Blade Stealth совершит огромный скачок производительности за счет использования Ice Lake Core i7-1065G7 и GeForce GTX 1650 Max-Q
Это нечто гораздо большее, нежели просто переход на Ice Lake! Выход обновленного Blade Stealth запланирован на сентябрь-октябрь текущего года - это будет первый ноутбук серии Stealth с видеокартой GeForce GTX. Переход с GeForce MX150 на GTX 1650 обеспечит ~150% прирост графической производительности, но, вероятно, также ударит по автономности.
Allen Ngo | 04/09/2019
Ice Lake ноутбуки Ultrabook

(Обновление от 3 сентября 2019: в Razer подтвердили, что в Blade Stealth будет использоваться GTX 1650 Max-Q, а не полновесная GTX 1650)

После официального выхода видеокарты Nvidia GeForce MX250, мы ожидали, что именно ее Razer и установит в Blade Stealth, который ныне оснащается MX150. Оказывается, производитель задумал нечто большее.

Модель Blade Stealth конца 2019 года будет продаваться с 25-Вт процессором Core i7-1065G7 семейства Ice Lake и ~35-Вт видеокартой GeForce GTX 1650 Max-Q, заменив собой текущий образец с 15-Вт Core i7-8565U Whiskey Lake-U и 25-Вт GeForce MX150. Если говорить проще, то новый Razer Blade Stealth станет первым 13.3-дюймовым ультрабуком с видеокартой Nvidia GTX 1650.

Несмотря на то, что данная видеокарта пока редко встречается в ноутбуках, мы уже имеем неплохое представление о ее производительности, благодаря тестированию 14-дюймового MSI PS63 Modern. Чистая графическая производительность GTX 1650 Max-Q должна быть на 100 - 150% выше, чем у 25-Вт версии MX150, если верить 3DMark - это огромный скачок производительности для серии Blade Stealth. Все предыдущие поколения модели ограничивались либо встроенной Intel UHD либо экономичной дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX. Вполне естественно, наибольшй прирост производительности пользователи получат в современных играх, так как архитектура Nvidia Turing лучше оптимизирована под DX12.

3DMark | 3DMark 11
3DMark
2560x1440 Time Spy Graphics
MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
2896 Points ∼20%
Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
1130 Points ∼8%
Average NVIDIA GeForce MX150
  (830 - 1085, n=15)
985 Points ∼7%
1920x1080 Fire Strike Graphics
MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
7740 Points ∼19%
Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
3726 Points ∼9%
Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
3664 Points ∼9%
Average NVIDIA GeForce MX150
  (2323 - 3739, n=44)
3310 Points ∼8%
Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
2864 Points ∼7%
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
8584 Points ∼38%
Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
4552 Points ∼20%
Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
4394 Points ∼19%
Average NVIDIA GeForce MX150
  (2820 - 4421, n=46)
3957 Points ∼18%
Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
3731 Points ∼17%
1280x720 Performance GPU
MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
11046 Points ∼22%
Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
4905 Points ∼10%
Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
4517 Points ∼9%
Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
4459 Points ∼9%
Average NVIDIA GeForce MX150
  (2796 - 4905, n=47)
4191 Points ∼8%

Что касается нового 25-Вт процессора Inet Core i7 Ice Lake-U, то прирост чистой производительности относительно 15-Вт Core i7 Whiskey Lake-U будет минимальным, если верить нашему опыту с инженерным образцом ноутбука на базе Core i7-1065G7. Многопоточная производительность будет на 15 - 30% выше, чем у Core i7-8565U, но только если в Blade Stealth потенциал нового чипа будет раскрыт. У прошлогодней версии Blade Stealth в этом плане проблем не наблюдалось, так что мы возлагаем большие надежды на модель 2019 года.

Еще один вопрос: почему не Comet Lake-U? Согласно Razer, образец Blade Stealth с Nvidia GTX разрабатывался на протяжении двух лет, а Intel за это время не предоставили точных дат выхода Comet Lake-U. Ice Lake ранее поступили в разработку и у Razer было больше времени и ресурсов спланировать и проработать обновление 2019 года. Если вы все же горите желанием заполучить 13.3-дюймовый ультрабук с шестиядерными Comet Lake-U, то лучше дождитесь Dell XPS 13 7390, который уже анонсирован производителем.

Основные улучшения относительно предыдущей модели на Whiskey Lake-U
Основные улучшения относительно предыдущей модели на Whiskey Lake-U
Mercury White будет стандартной расцветкой для конфигурации со встроенной видеокартой. Версии с Nvidia GTX будут выпускаться в стандартном черном цвете
Mercury White будет стандартной расцветкой для конфигурации со встроенной видеокартой. Версии с Nvidia GTX будут выпускаться в стандартном черном цвете
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Core i7-1065G7
183 Points ∼84%
Razer Blade Stealth i7-8565U
Intel Core i7-8565U
174 Points ∼80%
Average Intel Core i7-8565U
  (73.1 - 193, n=40)
171 Points ∼78%
CPU Multi 64Bit
Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Core i7-1065G7
751 Points ∼17%
Razer Blade Stealth i7-8565U
Intel Core i7-8565U
651 Points ∼15%
Average Intel Core i7-8565U
  (361 - 815, n=41)
591 Points ∼14%

Внешность модели не изменится, так как по-прежнему используется монолитный магниевый корпус, все та же клавиатура с RGB-подсветкой, большой тачпад и аналогичный набор портов. Правда, при этом корпус стал на 0.5 мм толще (15.3 мм против 14.8 мм) и примерно на 100 грамм тяжелее (1.4 кг против 1.31 кг) - все это сделано было для того, чтобы вместить новые процессор и видеокарту. Это уже не первый раз, когда Razer приходится делать ноутбук серии Blade толще, ради более высокой производительности: примером служат Blade 15 и Blade Pro, толщина которых зависит от аппаратной конфигурации.

Набор портов такой же, как в предыдущей версии
Набор портов такой же, как в предыдущей версии
Выглядит ноутбук так же, но при этом стал совсем чуть-чуть толще
Выглядит ноутбук так же, но при этом стал совсем чуть-чуть толще

Те, кто надеялся на расширение возможностей апгрейда будут расстроены. Распаянная на материнской плате оперативная память, отсутствие картридера и индивидуальной RGB-подсветки клавиш - все это снова снижает гибкость/универсальность данной модели. Варианта с OLED дисплеем не предусмотрено - пока что это эксклюзив Blade 15. К счастью, накопитель M.2 по-прежнему можно будет заменить, а 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 теперь будут во всех конфигурациях по умолчанию. Да да, версии с 8 ГБ ОЗУ, которую так не взлюбили пользователи, больше не будет. 

Обновленный Blade Stealth 2019 с GTX 1650 поступит в продажу в октябре (черная расцветка) по цене $1800. Младшая модель Mercury White со встроенной видеокартой Intel Iris Pro станет доступна за $1500 же в конце сентября. Учтите, что модель с видеокартой Nvidia GTX будет поставляться с более мощным 100-Вт адаптером питания USB Type-C, вместо стандартного на 65 Вт.

Характеристики Razer Blade Stealth 13 Late 2019 (Изображение: Razer)
Характеристики Razer Blade Stealth 13 Late 2019 (Изображение: Razer)

Источник(и)

Razer

'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 09 > Новый Razer Blade Stealth несет наибольший скачок производительности за всю историю серии, благодаря Ice Lake Core i7 и GeForce GTX 1650 Max-Q
Allen Ngo, 2019-09- 4 (Update: 2019-09- 4)

 