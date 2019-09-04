Это нечто гораздо большее, нежели просто переход на Ice Lake! Выход обновленного Blade Stealth запланирован на сентябрь-октябрь текущего года - это будет первый ноутбук серии Stealth с видеокартой GeForce GTX. Переход с GeForce MX150 на GTX 1650 обеспечит ~150% прирост графической производительности, но, вероятно, также ударит по автономности.

(Обновление от 3 сентября 2019: в Razer подтвердили, что в Blade Stealth будет использоваться GTX 1650 Max-Q, а не полновесная GTX 1650)

После официального выхода видеокарты Nvidia GeForce MX250, мы ожидали, что именно ее Razer и установит в Blade Stealth, который ныне оснащается MX150. Оказывается, производитель задумал нечто большее.

Модель Blade Stealth конца 2019 года будет продаваться с 25-Вт процессором Core i7-1065G7 семейства Ice Lake и ~35-Вт видеокартой GeForce GTX 1650 Max-Q, заменив собой текущий образец с 15-Вт Core i7-8565U Whiskey Lake-U и 25-Вт GeForce MX150. Если говорить проще, то новый Razer Blade Stealth станет первым 13.3-дюймовым ультрабуком с видеокартой Nvidia GTX 1650.

Несмотря на то, что данная видеокарта пока редко встречается в ноутбуках, мы уже имеем неплохое представление о ее производительности, благодаря тестированию 14-дюймового MSI PS63 Modern. Чистая графическая производительность GTX 1650 Max-Q должна быть на 100 - 150% выше, чем у 25-Вт версии MX150, если верить 3DMark - это огромный скачок производительности для серии Blade Stealth. Все предыдущие поколения модели ограничивались либо встроенной Intel UHD либо экономичной дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX. Вполне естественно, наибольшй прирост производительности пользователи получат в современных играх, так как архитектура Nvidia Turing лучше оптимизирована под DX12.