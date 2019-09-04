IFA 2019 | Новый Razer Blade Stealth несет наибольший скачок производительности за всю историю серии, благодаря Ice Lake Core i7 и GeForce GTX 1650 Max-Q
(Обновление от 3 сентября 2019: в Razer подтвердили, что в Blade Stealth будет использоваться GTX 1650 Max-Q, а не полновесная GTX 1650)
После официального выхода видеокарты Nvidia GeForce MX250, мы ожидали, что именно ее Razer и установит в Blade Stealth, который ныне оснащается MX150. Оказывается, производитель задумал нечто большее.
Модель Blade Stealth конца 2019 года будет продаваться с 25-Вт процессором Core i7-1065G7 семейства Ice Lake и ~35-Вт видеокартой GeForce GTX 1650 Max-Q, заменив собой текущий образец с 15-Вт Core i7-8565U Whiskey Lake-U и 25-Вт GeForce MX150. Если говорить проще, то новый Razer Blade Stealth станет первым 13.3-дюймовым ультрабуком с видеокартой Nvidia GTX 1650.
Несмотря на то, что данная видеокарта пока редко встречается в ноутбуках, мы уже имеем неплохое представление о ее производительности, благодаря тестированию 14-дюймового MSI PS63 Modern. Чистая графическая производительность GTX 1650 Max-Q должна быть на 100 - 150% выше, чем у 25-Вт версии MX150, если верить 3DMark - это огромный скачок производительности для серии Blade Stealth. Все предыдущие поколения модели ограничивались либо встроенной Intel UHD либо экономичной дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX. Вполне естественно, наибольшй прирост производительности пользователи получат в современных играх, так как архитектура Nvidia Turing лучше оптимизирована под DX12.
|3DMark
|2560x1440 Time Spy Graphics
|MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
|
2896 Points ∼20%
|Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
|
1130 Points ∼8%
|Average NVIDIA GeForce MX150
(830 - 1085, n=15)
|
985 Points ∼7%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
|
7740 Points ∼19%
|Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
|
3726 Points ∼9%
|Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
|
3664 Points ∼9%
|Average NVIDIA GeForce MX150
(2323 - 3739, n=44)
|
3310 Points ∼8%
|Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
|
2864 Points ∼7%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
|
8584 Points ∼38%
|Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
|
4552 Points ∼20%
|Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
|
4394 Points ∼19%
|Average NVIDIA GeForce MX150
(2820 - 4421, n=46)
|
3957 Points ∼18%
|Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
|
3731 Points ∼17%
|1280x720 Performance GPU
|MSI PS63 Modern 8SC
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, 8565U
|
11046 Points ∼22%
|Razer Blade Stealth i7-8565U
NVIDIA GeForce MX150, 8565U
|
4905 Points ∼10%
|Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU), 1065G7
|
4517 Points ∼9%
|Huawei MateBook 14 KLV-W29
NVIDIA GeForce MX250, 8565U
|
4459 Points ∼9%
|Average NVIDIA GeForce MX150
(2796 - 4905, n=47)
|
4191 Points ∼8%
Что касается нового 25-Вт процессора Inet Core i7 Ice Lake-U, то прирост чистой производительности относительно 15-Вт Core i7 Whiskey Lake-U будет минимальным, если верить нашему опыту с инженерным образцом ноутбука на базе Core i7-1065G7. Многопоточная производительность будет на 15 - 30% выше, чем у Core i7-8565U, но только если в Blade Stealth потенциал нового чипа будет раскрыт. У прошлогодней версии Blade Stealth в этом плане проблем не наблюдалось, так что мы возлагаем большие надежды на модель 2019 года.
Еще один вопрос: почему не Comet Lake-U? Согласно Razer, образец Blade Stealth с Nvidia GTX разрабатывался на протяжении двух лет, а Intel за это время не предоставили точных дат выхода Comet Lake-U. Ice Lake ранее поступили в разработку и у Razer было больше времени и ресурсов спланировать и проработать обновление 2019 года. Если вы все же горите желанием заполучить 13.3-дюймовый ультрабук с шестиядерными Comet Lake-U, то лучше дождитесь Dell XPS 13 7390, который уже анонсирован производителем.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Core i7-1065G7
|
183 Points ∼84%
|Razer Blade Stealth i7-8565U
Intel Core i7-8565U
|
174 Points ∼80%
|Average Intel Core i7-8565U
(73.1 - 193, n=40)
|
171 Points ∼78%
|CPU Multi 64Bit
|Intel SDS Core i7-1065G7 Preliminary Sample 25 W
Intel Core i7-1065G7
|
751 Points ∼17%
|Razer Blade Stealth i7-8565U
Intel Core i7-8565U
|
651 Points ∼15%
|Average Intel Core i7-8565U
(361 - 815, n=41)
|
591 Points ∼14%
Внешность модели не изменится, так как по-прежнему используется монолитный магниевый корпус, все та же клавиатура с RGB-подсветкой, большой тачпад и аналогичный набор портов. Правда, при этом корпус стал на 0.5 мм толще (15.3 мм против 14.8 мм) и примерно на 100 грамм тяжелее (1.4 кг против 1.31 кг) - все это сделано было для того, чтобы вместить новые процессор и видеокарту. Это уже не первый раз, когда Razer приходится делать ноутбук серии Blade толще, ради более высокой производительности: примером служат Blade 15 и Blade Pro, толщина которых зависит от аппаратной конфигурации.
Те, кто надеялся на расширение возможностей апгрейда будут расстроены. Распаянная на материнской плате оперативная память, отсутствие картридера и индивидуальной RGB-подсветки клавиш - все это снова снижает гибкость/универсальность данной модели. Варианта с OLED дисплеем не предусмотрено - пока что это эксклюзив Blade 15. К счастью, накопитель M.2 по-прежнему можно будет заменить, а 16 ГБ ОЗУ LPDDR4 теперь будут во всех конфигурациях по умолчанию. Да да, версии с 8 ГБ ОЗУ, которую так не взлюбили пользователи, больше не будет.
Обновленный Blade Stealth 2019 с GTX 1650 поступит в продажу в октябре (черная расцветка) по цене $1800. Младшая модель Mercury White со встроенной видеокартой Intel Iris Pro станет доступна за $1500 же в конце сентября. Учтите, что модель с видеокартой Nvidia GTX будет поставляться с более мощным 100-Вт адаптером питания USB Type-C, вместо стандартного на 65 Вт.
Источник(и)
Razer