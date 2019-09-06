Lenovo представила новые модели из серий Yoga C и Yoga S. Как и ожидалось, они поддерживают стандарт Project Athena и оснащены топовыми технологиями. Некоторые из них получили процессоры Intel Core 10-го поколения и функции ИИ, предназначенные для повышения производительности и регуляции охлаждения в определенных сценариях.

Вчера на выставке IFA компания Lenovo представила свою линейку Yoga 2019 года. Эти трансформируемые ноутбуки, как и было обещано, созданы по стандарту Project Athena. Некоторые модели имеют конфигурации с процессорами Intel Core 10-го поколения. Производитель также расширил возможности искусственного интеллекта ноутбуков, например, добавил оптимизацию разрешения видео в стандартных приложениях Windows и управление автономностью.

Что касается последнего, самой интересной возможностью новой системы является Q-Control – интеллектуальный режим охлаждения, активирующийся сочетанием Fn+Q, который, к тому же, позволяет экономить заряд батареи. Режим Modern Standby – также полезный инструмент: он позволяет выполнять фоновые задачи и устанавливать обновления в спящем состоянии. Кроме того, Lenovo утверждает, что эта функция позволяет ноутбуку выходить из сна так же быстро, как это делает смартфон.

Подобные ИИ-функции можно найти и в новых 14-дюймовых Yoga C940 и Yoga S740. Эти ноутбуки, также, получили процессоры Intel Core 10-го поколения, дисплеи VESA400 с поддержкой 4K Dolby Vision и графические процессоры NVIDIA GeForce (в случае с S740). Дополняют линейку 15-дюймовые варианты тех же C940 и S740, оснащённых процессорами Intel Core 9-го поколения и 4K-дисплеями.

Похоже, что эти модели включают в себя все новейшие возможности, которые Lenovo могла представить в премиум-устройствах 2-в-1: шторка для камеры TrueBlock Privacy; система распознавания лиц Windows Hello; сканер отпечатка пальца; подставка для пера с встроенным зарядным устройством; новый шарнир, который включает вращающийся динамик с поддержкой Dolby Atmos; новейший стандарт Wi-Fi 6 и даже небольшой ровный выступ над верхней рамкой экрана, облегчающий открывание и закрывание ноутбука.

Те, кто не в восторге от столь сложных устройств, могут рассмотреть 13-дюймовый Yoga C640, оснащённый чипсетом Intel Core i7 10-го поколения. Конечно, здесь не будет вращающегося динамика или поддержки Amazon Alexa. Тем не менее, здесь имеются конфигурации, в которых доступно использование LTE, а также те, в которых поддерживается лишь Wi-Fi 6. Минимальная цена составит €899 ($992), а выпуск намечен на октябрь 2019 года, равно как и обеих моделей C740 и 14-дюймового S740.

15-дюймовая версия S740 будет стоить €1399 ($1544), тогда как 14-дюймовый C940 обойдётся в €1499 ($1654). Наконец, 15-дюймовый флагман Lenovo Yoga C940 получит ценник на €1899 ($2096). Этот флагман появится в Европе не раньше октября 2019 года, хотя остальные будут доступны месяцем ранее.