Asus заявляет, что в линейку ProArt StudioBook вошёл самый мощный в мире графический ноутбук – ProArt StudioBook One (W590). Устройство поставляется с процессором Intel 9-го поколения и Nvidia Quadro RTX 6000. Новая серия также включает ProArt StudioBook Pro X (W730) с Quadro RTX 5000 и инновационным ScreenPad 2.0.

Новую серию Asus ProArt StudioBook возглавляет флагманское устройство с аппаратным обеспечением, которое порадует любого пользователя, ищущего мощную рабочую станцию. ProArt StudioBook One (W590) оснащён процессором Intel Core i9-9980HK и графическим ускорителем Nvidia Quadro RTX 6000, что позволяет производителю назвать его самым мощным графическим ноутбуком из доступных на рынке. Наряду с этими компонентами ноутбук также имеет 32 ГБ оперативной памяти и встроенный твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью 1 ТБ. К этому прибавляется высококачественный 15,6-дюймовый 4K-дисплей, который прошёл проверку от компании Pantone и охватывает 100% цветового пространства AdobeRGB. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а защищает панель от износа Corning Gorilla Glass 5.

Следующая модель линейки – ProArt StudioBook Pro X (W730). Хотя этот ноутбук поставляется с «облегчённой» видеокартой Quadro RTX 5000 и процессором Intel Xeon E-2276M или Core i7-9750H, он оснащён привлекательным 17-дюймовым дисплеем NanoEdge с узкими рамками и дополнительным дисплеем-тачпадом ScreenPad 2.0. Таким образом, покупатели могут выбрать либо ноутбук с максимальной мощностью (т.е. ProArt StudioBook One), либо – более крупный по размеру ProArt StudioBook Pro X с разнообразными функциональными возможностями.

Также в серию вошли ProArt StudioBook Pro 17 (W700), ProArt StudioBook Pro 15 (W500), ProArt StudioBook 17 (H700) и ProArt StudioBook 15 (H500). Asus оснастила ноутбуки Pro 17 (W700) и Pro 15 (W500) видеокартами Nvidia Quadro RTX 3000 Max-Q и Quadro RTX 5000 Max-Q соответственно. Младшие H700 и H500 получат графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 2060.

Цены на новые ноутбуки ProArt StudioBook ещё не объявлены, однако Asus уже обозначила сроки выхода моделей: StudioBook Pro X (W730) и Pro 17 (W700) запланированы на четвертый квартал 2019 года, а остальные три устройства, включая мощный Asus ProArt StudioBook One, должны появиться в первом квартале 2020 года.