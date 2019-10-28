Дорогие ноутбуки Asus Zephyrus оснащены одноканальной памятью

Это простительно для бюджетных игровых ноутбуков, но не для устройств топового уровня. Продавцы частенько пренебрегают такими характеристиками, как режим или количество слотов ОЗУ, забывая разместить их на страницах продукта.

Игровые ноутбуки Asus включают бюджетную серию TUF, а также более дорогие серии Zephyrus и ROG. Как и во многих недорогих товарах, в бюджетных игровых ноутбуках просматривается стремление к экономии за счёт: сокращения объёма хранилища и оперативной памяти, уменьшения количества светодиодов, менее точной цветопередачи дисплея и меньшего количества портов. Однако мы были немного разочарованы, обнаружив, что даже в серии Zephyrus нашлось место для одного из таких бюджетных решений.

Все модели Zephyrus G GA502, Zephyrus M GU502, Zephyrus S GX502 и Zephyrus S GX531 оснащены одноканальной распаянной оперативной памятью ёмкостью от 8 до 16 ГБ, а также свободным слотом для дополнительной двухканальной памяти SODIMM. Такой подход не характерен для большинства игровых ноутбуков, в которых присутствуют 2 или 4 слота DDR4 SODIMM, либо их нет вообще. Недостаток смешанной оперативной памяти (и распаянной, и обновляемой в одном устройстве) на ноутбуках Zephyrus заключается в том, что розничные продавцы с большей вероятностью будут предлагать модели только с одноканальной памятью.

Например, Asus Zephyrus S GX502GW в настоящее время можно найти на Best Buy за $2250 с процессором Core i7-9750H, графическим ускорителем GeForce RTX 2070, дисплеем G-Sync и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Тем не менее, все эти высокопроизводительные элементы объединяет 16 ГБ одноканальной оперативной памяти, тогда как другие производители вместо них предложили бы 16 ГБ двухканальной оперативной памяти.

К чести Asus, одноканальное ОЗУ в вопросах игровой производительности минимально отличается от двухканального; исключением станут лишь компьютеры, которые работают на интегрированной графике без видеопамяти. Тем не менее, в случае с ноутбуками Zephyrus пользователи могут просто добавить модуль SODIMM для обеспечения двухканальной памяти. И всё же, наличие только одноканальной памяти в игровом ноутбуке за 2000 долларов оставляет неприятный осадок и чувство легкой обманутости у покупателя.