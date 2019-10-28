Дорогие ноутбуки Asus Zephyrus оснащены одноканальной памятью
Игровые ноутбуки Asus включают бюджетную серию TUF, а также более дорогие серии Zephyrus и ROG. Как и во многих недорогих товарах, в бюджетных игровых ноутбуках просматривается стремление к экономии за счёт: сокращения объёма хранилища и оперативной памяти, уменьшения количества светодиодов, менее точной цветопередачи дисплея и меньшего количества портов. Однако мы были немного разочарованы, обнаружив, что даже в серии Zephyrus нашлось место для одного из таких бюджетных решений.
Все модели Zephyrus G GA502, Zephyrus M GU502, Zephyrus S GX502 и Zephyrus S GX531 оснащены одноканальной распаянной оперативной памятью ёмкостью от 8 до 16 ГБ, а также свободным слотом для дополнительной двухканальной памяти SODIMM. Такой подход не характерен для большинства игровых ноутбуков, в которых присутствуют 2 или 4 слота DDR4 SODIMM, либо их нет вообще. Недостаток смешанной оперативной памяти (и распаянной, и обновляемой в одном устройстве) на ноутбуках Zephyrus заключается в том, что розничные продавцы с большей вероятностью будут предлагать модели только с одноканальной памятью.
Например, Asus Zephyrus S GX502GW в настоящее время можно найти на Best Buy за $2250 с процессором Core i7-9750H, графическим ускорителем GeForce RTX 2070, дисплеем G-Sync и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Тем не менее, все эти высокопроизводительные элементы объединяет 16 ГБ одноканальной оперативной памяти, тогда как другие производители вместо них предложили бы 16 ГБ двухканальной оперативной памяти.
К чести Asus, одноканальное ОЗУ в вопросах игровой производительности минимально отличается от двухканального; исключением станут лишь компьютеры, которые работают на интегрированной графике без видеопамяти. Тем не менее, в случае с ноутбуками Zephyrus пользователи могут просто добавить модуль SODIMM для обеспечения двухканальной памяти. И всё же, наличие только одноканальной памяти в игровом ноутбуке за 2000 долларов оставляет неприятный осадок и чувство легкой обманутости у покупателя.