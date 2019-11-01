HP Pavilion Gaming 15: вычислительная мощность и огромная выносливость в одном устройстве
Серия Pavilion Gaming 15 включает в себя 15,6-дюймовые игровые ноутбуки с видеокартами среднего уровня. Эта серия уровнем чуть ниже, чем HP Omen, поэтому вместо графического процессора Nvidia GeForce RTX наш тестовый образец получил GeForce GTX 1660 Ti Max-Q и гибридный процессор Ryzen 7 3750H.
Производительность оборудования соответствует ожиданиям: все игры из базы данных работают без сбоев, можно выбрать средние или высокие настройки и разрешение Full-HD.
Интересно, что время автономной работы весьма хорошее. Pavilion работает на одном заряде гораздо дольше, чем большинство офисных ноутбуков. Однако данному устройству не хватает порта Thunderbolt 3, да и гарантийный срок (один год) маловат.
Ожидайте наш обзор HP Pavilion Gaming 15-ec0017ng, в котором вы сможете найти более подробную информацию о данном ноутбуке.