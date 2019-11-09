Notebookcheck

Случайно подтвердилось существование процессоров AMD Ryzen Threadripper 3990X третьего поколения с 64 ядрами и 128 потоками

Материнская плата MSI Creator TRX40 совместима с процессорами AMD Ryzen Threadrippers третьего поколения. (Источник: MSI)
Материнская плата MSI Creator TRX40 совместима с процессорами AMD Ryzen Threadrippers третьего поколения. (Источник: MSI)
Промо-ролик от MSI совершенно случайно продемонстрировал AMD Ryzen Threadripper 3990X в работе. Клип был посвящён плате Creator TRX40, созданной для новых процессоров Threadrippers 3-го поколения. Тем не менее, диспетчер задач показал, что в основе системы был не Threadripper 3960X и даже не 3970X.
Daniel R Deakin | 09/11/2019
AMD MSI компьютеры Fail Windows Zen Ryzen (Zen)

MSI явно не рассчитывала на то, что сотрудники ресурса Wccftech будут настолько внимательны, что смогут обнаружить кое-что любопытное в промо-ролике Creator TRX40. Небольшой промах раскрыл существование ещё одного процессора Threadripper сразу после того, как AMD презентовала Ryzen Threadripper 3960X и Threadripper 3970X 3-го поколения. Ходят слухи, что в планах компании уже есть 64-ядерный гигант, существование которого, с лёгкой руки MSI, уже подтверждено.

В видео MSI (которое уже успели тщательно отредактировать) была представлена работа с ​​настольной системой на новой материнской плате Creator TRX40. В какой-то момент на мониторе появился диспетчер задач Windows, который отобразил количество потоков, запущенных в данный момент на компьютере. На скриншоте (см. ниже), который успели сделать сотрудники Wccftech, можно посчитать количество процессов умножив число горизонтальных линеек (16) на количество вертикальных (8), что дает в общей сложности 128 процессов. 64-ядерный 128-поточный AMD Ryzen Threadripper 3990X будет иметь как раз такую производительность.

Более того, на Wccftech считают, что это не какой-нибудь другой процессор и не два работающих одновременно процессора, поскольку на материнской плате MSI Creator TRX40 есть место только для одного процессора. Плата была разработана с учетом требований AMD Ryzen Threadrippers 3-го поколения, поэтому разумно предположить, что именно 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X исполнял эти 128 процессов.

Об AMD Ryzen Threadripper 3990X мало что известно, кроме ожидаемого количества ядер/потоков. Ходят слухи, что он будет стоить в районе 3000 долларов и может быть официально анонсирован вместе с другими представителями третьего поколения (25 ноября). Однако, очевидно, что раньше января 2020 года узнать полный список характеристик 64-ядерного чипа AMD не получится.

Диспетчер задач показывает выполнение 128 процессов. (Источник: MSI/Wccftech)
Диспетчер задач показывает выполнение 128 процессов. (Источник: MSI/Wccftech)

Источник(и)

Wccftech

YouTube (MSI)

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 11 > Случайно подтвердилось существование процессоров AMD Ryzen Threadripper 3990X третьего поколения с 64 ядрами и 128 потоками
Daniel R Deakin, 2019-11- 9 (Update: 2019-11- 9)

 