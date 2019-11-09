Случайно подтвердилось существование процессоров AMD Ryzen Threadripper 3990X третьего поколения с 64 ядрами и 128 потоками
MSI явно не рассчитывала на то, что сотрудники ресурса Wccftech будут настолько внимательны, что смогут обнаружить кое-что любопытное в промо-ролике Creator TRX40. Небольшой промах раскрыл существование ещё одного процессора Threadripper сразу после того, как AMD презентовала Ryzen Threadripper 3960X и Threadripper 3970X 3-го поколения. Ходят слухи, что в планах компании уже есть 64-ядерный гигант, существование которого, с лёгкой руки MSI, уже подтверждено.
В видео MSI (которое уже успели тщательно отредактировать) была представлена работа с настольной системой на новой материнской плате Creator TRX40. В какой-то момент на мониторе появился диспетчер задач Windows, который отобразил количество потоков, запущенных в данный момент на компьютере. На скриншоте (см. ниже), который успели сделать сотрудники Wccftech, можно посчитать количество процессов умножив число горизонтальных линеек (16) на количество вертикальных (8), что дает в общей сложности 128 процессов. 64-ядерный 128-поточный AMD Ryzen Threadripper 3990X будет иметь как раз такую производительность.
Более того, на Wccftech считают, что это не какой-нибудь другой процессор и не два работающих одновременно процессора, поскольку на материнской плате MSI Creator TRX40 есть место только для одного процессора. Плата была разработана с учетом требований AMD Ryzen Threadrippers 3-го поколения, поэтому разумно предположить, что именно 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X исполнял эти 128 процессов.
Об AMD Ryzen Threadripper 3990X мало что известно, кроме ожидаемого количества ядер/потоков. Ходят слухи, что он будет стоить в районе 3000 долларов и может быть официально анонсирован вместе с другими представителями третьего поколения (25 ноября). Однако, очевидно, что раньше января 2020 года узнать полный список характеристик 64-ядерного чипа AMD не получится.
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YouTube (MSI)