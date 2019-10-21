Microsoft оснастила свои флагманские устройства серии Surface как процессорами от AMD, так и от Intel. Другие же производители пока что ставят AMD только на ноутбуки бюджетного или среднего класса. Тем не менее, Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U идут на равных с Core i7-8565U и даже Core i7-1065G7, поэтому вскоре вполне могут занять своё место в флагманских ноутбуках.

Если вас интересуют ультрабуки, то такие производители, как Lenovo, Asus, Dell и HP предлагают целые серии подобных устройств: Yoga 900, ZenBook S, XPS или Spectre соответственно. Все эти ноутбуки оснащены исключительно процессорами Intel и графическими ускорителями GeForce. Однако, если вы ищете варианты на базе AMD, то вам придется перейти в категории бюджетных и средних по цене устройств, куда входят такие серии как Lenovo Ideapad, Asus VivoBook, Dell Inspiron или HP Pavilion.

Производители по привычке устанавливают процессоры AMD только в бюджетные ноутбуки, в то время как более тонкие, элегантные, флагманские ультрабуки, привлекающие внимание большинства, почти всегда ассоциируются с новейшими процессорами Intel. Такое положение вещей уходит корнями в то время, когда AMD предлагала смехотворно медленные процессоры для мобильных устройств Bristol Ridge и Carrizo, которые не могли тягаться с Intel Broadwell или Skylake. Однако новейшая серия AMD Ryzen U уже стоит на равных с Intel Whiskey Lake-U, а порой – даже на уровне Ice Lake. Таким образом, процессоры AMD показывают уровень достойный флагманского ультрабука и становятся не просто альтернативой, но серьёзным конкурентом Intel.

Microsoft сделала смелый шаг вперёд, в создании своей новейшей серии Surface: в этих устройствах AMD не «вытеснена» в бюджетный сегмент, как это было ранее; наоборот, модели на базе AMD и Intel рассматриваются как представители одного и того же класса.

Мы надеемся, что другие производители также пойдут по этому пути. Увидеть Dell XPS 13 или HP Spectre 13 на базе AMD Ryzen было бы особенно приятно, ведь это может означать снижение цены по сравнению с этими же моделями на базе Intel. Asus уже объявила о намерении установить Ryzen на свой флагман ZenBook 14, но детали этого решения, включаю цену и доступность в разных регионах, пока неизвестны.