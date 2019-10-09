Плохая новость для владельцев Dell XPS 15 9575: семейство Intel Kaby Lake-G уходит с рынка

Корпорация Intel выпустила уведомление об изменении продукта (Product Change Notification), в котором семейство Kaby Lake-G указано как «End of Life», т.е. «снятое с производства». К документу прилагается информация о рыночном спросе на другие продукты Intel. Решение вступило в силу со вчерашнего дня, а последний срок заказа Kaby Lake-G для производителей – до 31 января 2020 года.

Мы ожидали этого уже давно и наконец получили официальное подтверждение. Корпорация Intel выпустила «Уведомление об изменении продукта», подтверждающее прекращение производства всех процессоров Kaby Lake-G начиная с Core i5-8305G вплоть до Core i7-8706G. Причиной такого решения стало изменение рыночного спроса на серию Kaby Lake-G.

Рыночный спрос на продукты, перечисленные в таблице «Наименование продукта/Код продукта» (англ. Products Affected/Intel Ordering Codes) ниже, изменился в пользу других продуктов Intel. Модели, указанные в этой таблице, будут сняты с производства и недоступны для дополнительных заказов после «Даты прекращения продаж» (англ. "Last Product Discontinuance Order Date").

Документ действует со вчерашнего дня, но корпоративные клиенты могут подавать запросы в Intel до 17 января 2020 года, а любые заказы на процессоры Kaby Lake-G будут приниматься только до 31 января 2020 года. Хотя в документе это не указано, но ожидается, что поддержка драйверов также прекратится примерно в 2020 году (поскольку Intel использует драйверы Radeon для Kaby Lake-G).

Платформа Kaby Lake-G, на удивление всех, в 2017 году объединила заядлых конкурентов, Intel и AMD, для создания продукта – четырёхъядерного процессора H-серии с возможностью использовать дискретный графический процессор в одном пакете. Клиенты и СМИ высказали мнение, что это – шаг вперед по сравнению со стандартными интегрированными графическими ускорителями и хорошее предложение для обычных пользователей, геймеров, пытающихся сэкономить, и создателей контента.

Но вскоре дела пошли на спад, учитывая появление NVIDIA GPP (GeForce Partner Program), которая не позволила Kaby Lake-G добиться реальных успехов. Помимо четырёх основных устройств (Dell XPS 15 9575, HP Spectre x360, Intel Hades Canyon NUC и Chuwi HiGame Mini PC), линейка Kaby Lake-G, по сути, была мертва.

Хотя сейчас мы видим отличные интегрированные графические процессоры в Ice Lake или гибридные процессоры AMD Zen+ с Vega, Kaby Lake-G предложила нечто действительно уникальное. Мощь Core i7-7820HK и GTX 1060 Max-Q в одном флаконе (Core i7-8809G), с заметно меньшим нагревом и шумом – это не шутки. В будущем Intel вряд ли предпримет ещё попытки такого партнерства.