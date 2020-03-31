После года ожидания серия Kaby Lake-G наконец-то получила обновление драйверов... от AMD
Помните ли вы Intel Kaby Lake-G? Партнерский проект Intel-AMD, к которому многие отнеслись скептически пару лет назад? Intel объявила о снятии с производства процессоров Kaby Lake-G в августе 2019 года, вероятно, чтобы сосредоточиться на собственной графической архитектуре Xe. Создание драйверов для Kaby Lake-G оставалось задачей Intel (и она обещала обеспечить поддержку еще в течении 3 лет), хотя в чипе использовался графический процессор AMD.
Несмотря на обещание выпускать драйвера в течении трех лет, Intel не выпустила ни одного обновления с февраля 2019 года. Только недавно владельцы устройств на процессорах Kaby Lake-G наконец-то смогли вздохнуть с облегчением, так как драйверы AMD Adrenalin можно использоваться и на этих чипах.
В феврале 2020 года Intel обновила страницу поддержки устройства NUC Hades Canyon, которое работает на Kaby Lake-G Core i7-8809G. Интересно, что на этой странице нет никаких драйверов, а просто приведен список документов в формате PDF, где содержатся инструкции по загрузке AMD Radeon Software Adrenalin 2020. Шаг, конечно, запоздавший, но долгожданный, поскольку теперь владельцы Kaby Lake-G наконец-то смогут получить поддержку Day Zero и другие исправления критических ошибок, так же, как и владельцы прочих видеокарт AMD.
По причинам, известным только Intel и производителям ноутбуков, Kaby Lake-G был установлен лишь в некоторые избранные устройства: Dell XPS 15 9575, Acer Aspire 7, HP Spectre x360 и в несколько китайских ноутбуков от Chuwi и Emdoor. Сочетая в себе мощь Core i7-7820HK и GTX 1060 Max-Q, Kaby Lake-G в свое время имел приличную вычислительную мощность, но Intel не стала вкладывать больших средств в дальнейшую разработку этой платформы.
В любом случае, отсутствие драйверов столь долгое время и «переброс» этой задачи непосредственно на AMD, безусловно, создает плохой имидж для данной серии процессоров.
After about a year of no Radeon driver updates, Intel did owners of the Hades Canyon NUC a big favor and allowed the use of mainline driver packages direct from AMD, just like any other Radeon. I still use mine a lot, so I'm super stoked to have the latest Adrenalin release now!— Jeff Kampman (@jkampman) March 28, 2020