После года ожидания серия Kaby Lake-G наконец-то получила обновление драйверов... от AMD

После проблем длительностью 12 месяцев, владельцы злополучных процессоров Intel Kaby Lake-G наконец-то получили их решение, но не от Intel, а от AMD. Драйверы Radeon Software Adrenalin 2020 теперь можно использовать для графических драйверов Kaby Lake-G. Наконец, владельцы Kaby Lake-G смогут получить поддержку Day Zero и исправления критических ошибок, которых они ждали все эти месяцы.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Помните ли вы Intel Kaby Lake-G? Партнерский проект Intel-AMD, к которому многие отнеслись скептически пару лет назад? Intel объявила о снятии с производства процессоров Kaby Lake-G в августе 2019 года, вероятно, чтобы сосредоточиться на собственной графической архитектуре Xe. Создание драйверов для Kaby Lake-G оставалось задачей Intel (и она обещала обеспечить поддержку еще в течении 3 лет), хотя в чипе использовался графический процессор AMD.

Несмотря на обещание выпускать драйвера в течении трех лет, Intel не выпустила ни одного обновления с февраля 2019 года. Только недавно владельцы устройств на процессорах Kaby Lake-G наконец-то смогли вздохнуть с облегчением, так как драйверы AMD Adrenalin можно использоваться и на этих чипах.

В феврале 2020 года Intel обновила страницу поддержки устройства NUC Hades Canyon, которое работает на Kaby Lake-G Core i7-8809G. Интересно, что на этой странице нет никаких драйверов, а просто приведен список документов в формате PDF, где содержатся инструкции по загрузке AMD Radeon Software Adrenalin 2020. Шаг, конечно, запоздавший, но долгожданный, поскольку теперь владельцы Kaby Lake-G наконец-то смогут получить поддержку Day Zero и другие исправления критических ошибок, так же, как и владельцы прочих видеокарт AMD.

По причинам, известным только Intel и производителям ноутбуков, Kaby Lake-G был установлен лишь в некоторые избранные устройства: Dell XPS 15 9575, Acer Aspire 7, HP Spectre x360 и в несколько китайских ноутбуков от Chuwi и Emdoor. Сочетая в себе мощь Core i7-7820HK и GTX 1060 Max-Q, Kaby Lake-G в свое время имел приличную вычислительную мощность, но Intel не стала вкладывать больших средств в дальнейшую разработку этой платформы.

В любом случае, отсутствие драйверов столь долгое время и «переброс» этой задачи непосредственно на AMD, безусловно, создает плохой имидж для данной серии процессоров.