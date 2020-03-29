Бюджетные Comet Lake могут оказаться весьма неплохими, судя по результатам Core i3-10100T в UserBenchmark

Процессор Comet Lake-S для настольных ПК, Intel Core i3-10100T, был обнаружен в базе UserBenchmark. Чип оказался частью компьютера Dell Precision 3640 Tower с 32 ГБ ОЗУ и быстрым твердотельным накопителем. Производительность i3-10100T в одноядерном и двухъядерном тесте предвещает появление конкурентоспособных моделей Comet Lake-S в бюджетном сегменте.

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Информатор Тум Аписак (Tum Apisak) обнаружил Intel Core i3-10100T из системы Dell Precision 3640 Tower на UserBenchmark. Средняя оценка данного процессора Comet Lake составила 67.9%, что эквивалентно хорошему результату. Core i3-10100T – это 4-ядерный 8-поточный чип с расчетной тепловой мощностью 35 Вт.

Судя по данным с бенчмарка Comet Lake i3-10100T имеет базовую тактовую частоту 3.0 ГГц и максимальную, в среднем, 3.5 ГГц. Один образец набрал 109 баллов за одноядерном и 206 баллов в двухъядерном тесте. В многоядерных тестах процессор, ожидаемо, оказался намного слабее: в четырехъядерном он набрал 354 балла, в восьмиядерном – 570 баллов, в 64-ядерном – 549 баллов.

Напомним, что Intel Core i3-10100T – это представитель бюджетных моделей линейки Comet Lake-S, причем некоторые утечки утверждают, что этот процессор будет стоить всего €129 евро (~$143). С такой ценой и хорошими показателями одно- и двухъядерной производительности Intel сможет создать некоторую конкуренцию в данном ценовом сегменте рынка.