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Microsoft Surface Go 2 с процессорами Intel Core m3-8100Y и Pentium Gold 4425Y пожаловал на 3DMark

Surface Go можно было бы улучшить, но только не с помощью Pentium Gold 4425Y. (Источник: Microsoft)
Surface Go можно было бы улучшить, но только не с помощью Pentium Gold 4425Y. (Источник: Microsoft)
Surface Go 2 снова был замечен на бенчмарке, подтвердив слухи о грядущей новинке. Последние подразумевают, что Microsoft оснастит устройство процессорами Intel Core m3-8100Y и Pentium Gold 4425Y. В этот раз на 3DMark не предоставил данные о наличии LTE в планшете, зато четко показал, что о продвинутых процессорах можно забыть.
Alex Alderson | 20/03/2020
Windows планшеты слухи

Интерес к Surface Go 2 возобновился из-за грядущего мероприятия Microsoft «Spring hardware event». Вероятно, оно будет отменено в том виде, в котором мы рассчитывали его увидеть, но его может заменить обычная онлайн трансляция или «тихое» размещение новых продуктов на сайте, как это сделала Apple с iPad Pro и MacBook Air.

Surface Go 2 был замечен информатором @_rogame на 3DMark, и это уже не первое появление планшета на данном бенчмарке. Однако в этот раз данные с 3DMark подтвердили слухи месячной давности.

Новое устройство будет оснащено процессорами: Core m3-8100Y или Pentium Gold 4425Y. Согласно 3DMark, обе конфигурации получат 8 ГБ ОЗУ, но наличие модели с 4 ГБ оперативной памяти тоже не исключено. @_rogame представил нашему вниманию следующие две модели:

Модель Surface Go 2 - бюджетная модель Surface Go 2 - премиальная модель
Процессор Pentium Gold 4425Y Core m3-8100Y
Ядра/Потоки 2/4 2/4
Базовая частота 1.7 ГГц 1.1 ГГц
(1.6 ГГц на 3DMark)
Максимальная частота Н/Д 3.4 ГГц
Видеокарта UHD Graphics 615 UHD Graphics 615
ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Накопитель 128 ГБ 256 ГБ

@_rogame также сообщил, что обе конфигурации получат твердотельные накопители, такие же, как в Surface Pro 7 и Surface Pro X. Более того, Microsoft, похоже, решила, что устаревшие процессоры тоже отлично подойдут новым устройствам. @_rogame опубликовал результаты этих моделей на 3DMark Time spy:

Модель с Core m3-8100Y

  • Оценка процессора: 1380 (127%)
  • Оценка видеокарты: 303 (104%)

Модель с Pentium Gold 4425Y

  • Оценка процессора: 1089 (100%)
  • Оценка видеокарты: 292 (100%)

Забавно, что оригинальный Surface Go по сегодняшним стандартам считается довольно-таки слабым устройством. Для сравнения, частоты Pentium Gold 4425Y всего на 100 МГц выше, чем у Pentium Gold 4415Y из оригинального Surface Go.

Что ж, надеемся, что в контексте Surface Go 2 у Microsoft припасено что-нибудь более существенное в рукаве. Ведь, если Core m3-8100Y подразумевает заметное повышение производительности по сравнению с Pentium Gold 4415Y, то Pentium Gold 4425Y – едва ли.

Результат предполагаемого Surface Go 2 на базе Pentium Gold 4425Y. (Источник: 3DMark/@_rogame)
Результат предполагаемого Surface Go 2 на базе Pentium Gold 4425Y. (Источник: 3DMark/@_rogame)
Результат модели на базе Core m3-8100Y. (Источник: 3DMark/@_rogame)
Результат модели на базе Core m3-8100Y. (Источник: 3DMark/@_rogame)

Источник(и)

@_rogame

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Alex Alderson, 2020-03-20 (Update: 2020-03-20)

 