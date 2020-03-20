Microsoft Surface Go 2 с процессорами Intel Core m3-8100Y и Pentium Gold 4425Y пожаловал на 3DMark
Интерес к Surface Go 2 возобновился из-за грядущего мероприятия Microsoft «Spring hardware event». Вероятно, оно будет отменено в том виде, в котором мы рассчитывали его увидеть, но его может заменить обычная онлайн трансляция или «тихое» размещение новых продуктов на сайте, как это сделала Apple с iPad Pro и MacBook Air.
Surface Go 2 был замечен информатором @_rogame на 3DMark, и это уже не первое появление планшета на данном бенчмарке. Однако в этот раз данные с 3DMark подтвердили слухи месячной давности.
Новое устройство будет оснащено процессорами: Core m3-8100Y или Pentium Gold 4425Y. Согласно 3DMark, обе конфигурации получат 8 ГБ ОЗУ, но наличие модели с 4 ГБ оперативной памяти тоже не исключено. @_rogame представил нашему вниманию следующие две модели:
|Модель
|Surface Go 2 - бюджетная модель
|Surface Go 2 - премиальная модель
|Процессор
|Pentium Gold 4425Y
|Core m3-8100Y
|Ядра/Потоки
|2/4
|2/4
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.1 ГГц(1.6 ГГц на 3DMark)
|Максимальная частота
|Н/Д
|3.4 ГГц
|Видеокарта
|UHD Graphics 615
|UHD Graphics 615
|ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|256 ГБ
@_rogame также сообщил, что обе конфигурации получат твердотельные накопители, такие же, как в Surface Pro 7 и Surface Pro X. Более того, Microsoft, похоже, решила, что устаревшие процессоры тоже отлично подойдут новым устройствам. @_rogame опубликовал результаты этих моделей на 3DMark Time spy:
Модель с Core m3-8100Y
- Оценка процессора: 1380 (127%)
- Оценка видеокарты: 303 (104%)
Модель с Pentium Gold 4425Y
- Оценка процессора: 1089 (100%)
- Оценка видеокарты: 292 (100%)
Забавно, что оригинальный Surface Go по сегодняшним стандартам считается довольно-таки слабым устройством. Для сравнения, частоты Pentium Gold 4425Y всего на 100 МГц выше, чем у Pentium Gold 4415Y из оригинального Surface Go.
Что ж, надеемся, что в контексте Surface Go 2 у Microsoft припасено что-нибудь более существенное в рукаве. Ведь, если Core m3-8100Y подразумевает заметное повышение производительности по сравнению с Pentium Gold 4415Y, то Pentium Gold 4425Y – едва ли.