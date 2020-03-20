Microsoft Surface Go 2 с процессорами Intel Core m3-8100Y и Pentium Gold 4425Y пожаловал на 3DMark

Surface Go 2 снова был замечен на бенчмарке, подтвердив слухи о грядущей новинке. Последние подразумевают, что Microsoft оснастит устройство процессорами Intel Core m3-8100Y и Pentium Gold 4425Y. В этот раз на 3DMark не предоставил данные о наличии LTE в планшете, зато четко показал, что о продвинутых процессорах можно забыть.

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Интерес к Surface Go 2 возобновился из-за грядущего мероприятия Microsoft «Spring hardware event». Вероятно, оно будет отменено в том виде, в котором мы рассчитывали его увидеть, но его может заменить обычная онлайн трансляция или «тихое» размещение новых продуктов на сайте, как это сделала Apple с iPad Pro и MacBook Air.

Surface Go 2 был замечен информатором @_rogame на 3DMark, и это уже не первое появление планшета на данном бенчмарке. Однако в этот раз данные с 3DMark подтвердили слухи месячной давности.

Новое устройство будет оснащено процессорами: Core m3-8100Y или Pentium Gold 4425Y. Согласно 3DMark, обе конфигурации получат 8 ГБ ОЗУ, но наличие модели с 4 ГБ оперативной памяти тоже не исключено. @_rogame представил нашему вниманию следующие две модели: