У Microsoft наметился прогресс относительной 64-битной Windows для ARM-процессоров

Windows 10 для ARM (WoA) постепенно становится все более интересной как для производителей, так и покупателей. Однако, есть у данной операционки и свои ограничения, главнейшим из которых является тот факт, что она до сих пор 32-разрядная. Однако, в одной из последних утечек утверждается, что поддержка 64-битных приложений появится уже совсем скоро.

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Windows 10 для ARM появилась на свет как облегченная и удобная ОС для различных мобильных устройств. Тем не менее, с самого начала у этой операционной системы были серьезные проблемы, главной из которых являлось отсутствие возможности запуска 64-битных приложений. Ввиду этой особенности, устройства на основе WoA лишались удобства и попросту были бесполезны во многих сценариях использования.

Определенным образом Microsoft все же удалось решить проблему запуска 64-битных приложений, но сама ОС так и оставалась 32-битной.

Однако, совсем недавно на ресурсе MSPowerUser опубликовали утечку, согласно которой Micirsoft похоже наконец выпустит 64-битную ОС. Пока что известно только название архитектуры "ARM64EC", которое скорее всего говорит нам о возможности запуска кода x86_64 на ARM-платформе.