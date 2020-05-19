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У Microsoft наметился прогресс относительной 64-битной Windows для ARM-процессоров

Устройства на Snapdragon 8cx скоро могут получить очень крутое обновление (Изображение: Qualcomm)
Устройства на Snapdragon 8cx скоро могут получить очень крутое обновление (Изображение: Qualcomm)
Windows 10 для ARM (WoA) постепенно становится все более интересной как для производителей, так и покупателей. Однако, есть у данной операционки и свои ограничения, главнейшим из которых является тот факт, что она до сих пор 32-разрядная. Однако, в одной из последних утечек утверждается, что поддержка 64-битных приложений появится уже совсем скоро.
Deirdre O Donnell | 19/05/2020
ARM ноутбуки слухи Software Ultrabook Windows

Windows 10 для ARM появилась на свет как облегченная и удобная ОС для различных мобильных устройств. Тем не менее, с самого начала у этой операционной системы были серьезные проблемы, главной из которых являлось отсутствие возможности запуска 64-битных приложений. Ввиду этой особенности, устройства на основе WoA лишались удобства и попросту были бесполезны во многих сценариях использования.

Определенным образом Microsoft все же удалось решить проблему запуска 64-битных приложений, но сама ОС так и оставалась 32-битной.

Однако, совсем недавно на ресурсе MSPowerUser опубликовали утечку, согласно которой Micirsoft похоже наконец выпустит 64-битную ОС. Пока что известно только название архитектуры "ARM64EC", которое скорее всего говорит нам о возможности запуска кода x86_64 на ARM-платформе.

Источник(и)

MSPowerUser

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Deirdre O Donnell, 2020-05-19 (Update: 2020-05-19)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 