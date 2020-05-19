У Microsoft наметился прогресс относительной 64-битной Windows для ARM-процессоров
Windows 10 для ARM появилась на свет как облегченная и удобная ОС для различных мобильных устройств. Тем не менее, с самого начала у этой операционной системы были серьезные проблемы, главной из которых являлось отсутствие возможности запуска 64-битных приложений. Ввиду этой особенности, устройства на основе WoA лишались удобства и попросту были бесполезны во многих сценариях использования.
Определенным образом Microsoft все же удалось решить проблему запуска 64-битных приложений, но сама ОС так и оставалась 32-битной.
Однако, совсем недавно на ресурсе MSPowerUser опубликовали утечку, согласно которой Micirsoft похоже наконец выпустит 64-битную ОС. Пока что известно только название архитектуры "ARM64EC", которое скорее всего говорит нам о возможности запуска кода x86_64 на ARM-платформе.