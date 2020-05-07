Microsoft анонсировала сразу три обновленных продукта: Surface Headphones 2, Surface Go 2 и Surface Book 3

Начнем с Surface Headphones: Microsoft теперь предлагает их в двух расцветках - "Light Gray" и "Matte Black". Модель совместима с устройствами на Android, iOS, macOS и Windows 10, а максимальное время работы составляет 20 часов; пяти минут зарядки достаточно для почти часа воспроизведения. Surface Headphones 2 обладают регулируемым шумоподавлением: доступно 13 степеней эффекта.

Как и утверждалось в многочисленных утечках, Microsoft обновила Surface Go: вторая версия планшета получила 10.5-дюймовый дисплей с плотностью 220 PPI. Доступны конфигурации с LTE и процессорами вплоть до Core m3-8100Y, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Microsoft утверждает, что новая модель "на 64% превосходит по производительности" первый Surface Go и способна проработать до 10 часов без подзарядки.

Как бы там ни было, самым интересным из обновленных продуктов является Surface Book 3, который по-прежнему будет выпускаться в 13.5- и 15-дюймовых версиях. Пока что доступен он только с процессорами Ice Lake-U, да и отличия между старшей и младшей версией значительные. Для обеих диагоналей доступен чип Core i7-1065G7 и дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, но 13-дюймовая модель предлагается также в конфигурации со встроенной видеокартой. В свою очередь, 15-дюймовая модель будет предлагаться с GTX 1660 Ti Max-Q или Quadro RTX 3000 Max-Q на выбор. Тем не менее, оба варианта планшета будут предлагаться с 32 ГБ ОЗУ и 1-ТБ SSD. В США отдельно будет продаваться 15-дюймовая версия с 2 ТБ.