Microsoft анонсировала сразу три обновленных продукта: Surface Headphones 2, Surface Go 2 и Surface Book 3
Microsoft представила обновленное трио из линейки Surface: наушники Surface Headphones 2, планшет Surface Go 2 и ноутбук Surface Book 3.
Начнем с Surface Headphones: Microsoft теперь предлагает их в двух расцветках - "Light Gray" и "Matte Black". Модель совместима с устройствами на Android, iOS, macOS и Windows 10, а максимальное время работы составляет 20 часов; пяти минут зарядки достаточно для почти часа воспроизведения. Surface Headphones 2 обладают регулируемым шумоподавлением: доступно 13 степеней эффекта.
Как и утверждалось в многочисленных утечках, Microsoft обновила Surface Go: вторая версия планшета получила 10.5-дюймовый дисплей с плотностью 220 PPI. Доступны конфигурации с LTE и процессорами вплоть до Core m3-8100Y, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Microsoft утверждает, что новая модель "на 64% превосходит по производительности" первый Surface Go и способна проработать до 10 часов без подзарядки.
Как бы там ни было, самым интересным из обновленных продуктов является Surface Book 3, который по-прежнему будет выпускаться в 13.5- и 15-дюймовых версиях. Пока что доступен он только с процессорами Ice Lake-U, да и отличия между старшей и младшей версией значительные. Для обеих диагоналей доступен чип Core i7-1065G7 и дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, но 13-дюймовая модель предлагается также в конфигурации со встроенной видеокартой. В свою очередь, 15-дюймовая модель будет предлагаться с GTX 1660 Ti Max-Q или Quadro RTX 3000 Max-Q на выбор. Тем не менее, оба варианта планшета будут предлагаться с 32 ГБ ОЗУ и 1-ТБ SSD. В США отдельно будет продаваться 15-дюймовая версия с 2 ТБ.
Surface Headphones 2 и Surface Go 2 поступят в продажу 12 мая по цене $249 и $399 соответственно. Surface Book 3 задержится до 21 мая, а ценник его составит $1599.99 за младшую версию.
|Surface Headphones 2
|Особенности
|Размеры: 204 мм x 195 мм x 48 ммРасцветки: Light Gray, Matte BlackВес: 290.3 грамма
|Диапазон частот
|20 Гц –20 кГц
|Шумоподавление
|до 30 дБ
|Динамики
|40-мм Free Edge
|Уровень звукового давления
|до 115 дБ (1 кГц, 1Vrms через кабель при вкл. питании)до 115 дБ (1 кГц, 0dBFS через Bluetooth)
|Зарядка
|менее 2 часов
|Автономность
|до 20 часов (при подключении через Bluetooth®, ANC вкл.)
|Длина USB-кабеля
|1.5 м
|Длина аудио кабеля
|1.2 м
|Разъема
|USB Type-C3.5-мм аудио разъем
|Совместимость
|Windows 10, iOS, Android, MacOS
|Управление
|Клавиша включения, отключение звука, качелька регулировки громкости (справа), регулировка шумоподавления (слева), сенсорное управление с обеих сторон
|Комплектация
|Surface Headphones 2ЧехолUSB-кабельАудио кабельРуководство пользователяДокументация
|Surface Go 2
|ОС
|Потребительская версия: Windows 10 Home SКоммерческая версия: Windows 10 Pro
|Особенности
|Размеры: 245 мм x 175 мм x 8.3 ммКорпус: магниевый сплав, откидная подставка с углом до 165 градусов, магнитное креплениеРасцветки: SilverКнопки: качелька регулировки громкости, клавиша питанияWi-Fi: от 544 граммов без Type CoverLTE Advanced: от 553 грамма без Type Cover
|Дисплей
|Панель: 10.5 дюймов PixelSenseРазрешение: 1920 x 1280 (220 PPI)Соотношение сторон: 3:2Контрастность 1500:1Сенсорный экран: до 10 касанийCorning Gorilla Glass 3
|Процессор
|Intel Pentium Gold 4425YIntel Core m3-8100Y
|Видеокарта
|Intel® UHD Graphics 615
|Оперативная память
|4 ГБ/8 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ eMMC128 ГБ SSD
|Безопасность
|Windows HelloTPM 2.0
|Сеть
|Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Wireless 5.0LTE-модем Advanced Qualcomm® Snapdragon X16
|Автономность
|WiFi: до 10 часов при типичном использованииLTE Advanced: от 3 до 10 часов
|Камера, мультимедиа
|распознавание лица Windows Hello5.0-МП фронтальная камера, 1080p HD Skype видео8.0-МП основная камера с автофокусом, 1080p HD видеоДва студийных микрофон2-Вт стереодинамики Dolby® Audio Premium
|Порты
|1 x USB-C1 x Surface ConnectSurface Type Cover PortMicroSDXC card reader3.5 mm headphone jack
|Датчики
|Датчик освещенияАкселерометрГироскопМагнетометр
|Адаптер питания
|24-Вт адаптер
|Комплектация
|Surface Go 2Адаптер питанияРуководство пользователяДокументация
|Surface Book 3 13.5“
|Surface Book 3 15“
|Дисплей
|Панель: 13.5” PixelSenseРазрешение: 3000 x 2000 (267 PPI)Соотношение сторон: 3:2Контрастность: 1600:1Сенсорный экран: до 10 касаний G5
|Панель: 15” PixelSenseРазрешение: 3240 x 2160, (260 PPI)до 10 касаний G5Соотношение сторон: 3:2 Контрастность: 1600:1
|Процессор
|Intel Core i5-1035G7Intel Core i7-1065G7
|Intel Core i7-1065G7
|Видеокарта
|Intel® i5-1035G7Intel Iris Plus GraphicsIntel i7-1065G7NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 ГБ GDDR5
|Intel® i7-1065G7NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 ГБ GDDR6NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 ГБ GDDR6
|Windows
|64-битная Windows 10 Pro или Home
|64-битная Windows 10 Pro или Home
|Размеры
|Intel Core i5312 мм x 232 мм x 13 мм-23 мм)Intel Core i7312 мм x 232 мм x 15 мм-23 мм)
|Intel Core i7343 мм x 251 мм x 15 мм-23 мм)
|Вес
|Intel Core i5Общий – 1534 граммаПланшет – 719 граммовIntel Core i7Общий – 1642 граммаПланшет – 719 граммов
|Intel Core i7Общий – 1905 граммовПланшет – 817 граммов
|Оперативная память
|8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ 3733 МГц LPDDR4x
|16 ГБ или 32 ГБ 3733 МГц LPDDR4x
|Накопитель
|256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ PCIe SSD
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ PCIe SSD*2 ТБ только для США
|Автономность
|С подключенной клавиатурой: до 15.5 часов обычного использования
|С подключенной клавиатурой: до 17.5 часов обычного использования
|Связь
|Wi-Fi 6: 802.11axBluetooth Wireless 5.0
|Wi-Fi 6: 802.11axBluetooth Wireless 5.0встроенный приемник Xbox Wireless
|Порты
|2 x USB-A (3.1 Gen 2)1 x USB-C (3.1 Gen 2 с USB Power Delivery 3.0)3.5-мм аудио разъем2 x Surface Connect (на клавиатуре и на планшете)КартридерСовместимость с Surface Dial
|2 x USB-A (3.1 Gen 2)1 x USB-C (3.1 Gen 2 с USB Power Delivery 3.0)3.5-мм аудио разъем2 x Surface Connect (на клавиатуре и на планшете)КартридерСовместимость с Surface Dial
|Безопасность
|Чип TPM 2.0Распознавание лица Windows Hello
|Чип TPM 2.0Распознавание лица Windows Hello
|Датчики
|Датчик освещенияДатчик приближенияАкселерометрГироскопМагнетометр
|Датчик освещенияДатчик приближенияАкселерометрГироскопМагнетометр
|Камера
|Windows Hello (фронтальная)5-МП фронтальная камера с поддержкой 1080p HD видео8-МП основная с автофокусом и поддержкой 1080p HD видео
|Windows Hello (фронтальная)5-МП фронтальная камера с поддержкой 1080p HD видео8-МП основная с автофокусом и поддержкой 1080p HD видео
|Аудио
|Студийные микрофоныСтереодинамики с поддержкой Dolby Atmos
|Студийные микрофоныСтереодинамики с поддержкой Dolby Atmos
|Клавиатура и тачпад
|Полноразмерная клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1.55 ммСтеклянный тачпад с улучшенными жестами
|Полноразмерная клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1.55 ммСтеклянный тачпад с улучшенными жестами
|Комплектация
|Intel Core i565-Вт адаптер питания Surface с USB-A (5 Вт)Intel Core i7102-Вт адаптер питания Surface с USB-A (7 Вт)Руководство пользователяДокументация
|127-Вт адаптер питания Surface с USB-A (7 Вт)Руководство пользователяДокументация