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Microsoft анонсировала сразу три обновленных продукта: Surface Headphones 2, Surface Go 2 и Surface Book 3

Весеннее обновление продуктовой линейки Surface и новые Surface Earbuds (Изображение: Microsoft)
Весеннее обновление продуктовой линейки Surface и новые Surface Earbuds (Изображение: Microsoft)
Помимо наушников Surface Earbuds, софтверный гигант представил Surface Headphones 2, Surface Go 2 и Surface Book 3, причем в продаже все они появятся уже со следующего месяца. Surface Book 3 перевели на процессоры Ice Lake-U и видеокарты Nvidia вплоть до Quadro RTX 3000. К сожалению, версий на AMD Ryzen не предусмотрено.
Alex Alderson | 07/05/2020
аксессуары Gadget Ice Lake трансформеры Windows

Microsoft представила обновленное трио из линейки Surface: наушники Surface Headphones 2, планшет Surface Go 2 и ноутбук Surface Book 3. 

Начнем с Surface Headphones: Microsoft теперь предлагает их в двух расцветках - "Light Gray" и "Matte Black". Модель совместима с устройствами на Android, iOS, macOS и Windows 10, а максимальное время работы составляет 20 часов; пяти минут зарядки достаточно для почти часа воспроизведения. Surface Headphones 2 обладают регулируемым шумоподавлением: доступно 13 степеней эффекта.

Как и утверждалось в многочисленных утечках, Microsoft обновила Surface Go: вторая версия планшета получила 10.5-дюймовый дисплей с плотностью 220 PPI. Доступны конфигурации с LTE и процессорами вплоть до Core m3-8100Y, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Microsoft утверждает, что новая модель "на 64% превосходит по производительности" первый Surface Go и способна проработать до 10 часов без подзарядки.

Как бы там ни было, самым интересным из обновленных продуктов является Surface Book 3, который по-прежнему будет выпускаться в 13.5- и 15-дюймовых версиях. Пока что доступен он только с процессорами Ice Lake-U, да и отличия между старшей и младшей версией значительные. Для обеих диагоналей доступен чип Core i7-1065G7 и дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q, но 13-дюймовая модель предлагается также в конфигурации со встроенной видеокартой. В свою очередь, 15-дюймовая модель будет предлагаться с GTX 1660 Ti Max-Q или Quadro RTX 3000 Max-Q на выбор. Тем не менее, оба варианта планшета будут предлагаться с 32 ГБ ОЗУ и 1-ТБ SSD. В США отдельно будет продаваться 15-дюймовая версия с 2 ТБ.

Surface Headphones 2 и Surface Go 2 поступят в продажу 12 мая по цене $249 и $399 соответственно. Surface Book 3 задержится до 21 мая, а ценник его составит $1599.99 за младшую версию.

(Изображение: Microsoft)
(Изображение: Microsoft)
(Изображение: Microsoft)
Surface Headphones 2
Особенности Размеры: 204 мм x 195 мм x 48 мм
Расцветки: Light Gray, Matte Black
Вес: 290.3 грамма
Диапазон частот 20 Гц –20 кГц
Шумоподавление до 30 дБ
Динамики 40-мм Free Edge
Уровень звукового давления до 115 дБ (1 кГц, 1Vrms через кабель при вкл. питании)
до 115 дБ (1 кГц, 0dBFS через Bluetooth)
Зарядка менее 2 часов
Автономность до 20 часов (при подключении через Bluetooth®, ANC вкл.)
Длина USB-кабеля 1.5 м
Длина аудио кабеля 1.2 м
Разъема USB Type-C
3.5-мм аудио разъем
Совместимость Windows 10, iOS, Android, MacOS
Управление Клавиша включения, отключение звука, качелька регулировки громкости (справа), регулировка шумоподавления (слева), сенсорное управление с обеих сторон
Комплектация Surface Headphones 2
Чехол
USB-кабель
Аудио кабель
Руководство пользователя
Документация
Surface Go 2
ОС Потребительская версия: Windows 10 Home S
Коммерческая версия: Windows 10 Pro
Особенности Размеры: 245 мм x 175 мм x 8.3 мм
Корпус: магниевый сплав, откидная подставка с углом до 165 градусов, магнитное крепление
Расцветки: Silver
Кнопки: качелька регулировки громкости, клавиша питания
Wi-Fi: от 544 граммов без Type Cover
LTE Advanced: от 553 грамма без Type Cover
Дисплей Панель: 10.5 дюймов PixelSense
Разрешение: 1920 x 1280 (220 PPI)
Соотношение сторон: 3:2
Контрастность 1500:1
Сенсорный экран: до 10 касаний
Corning Gorilla Glass 3
Процессор Intel Pentium Gold 4425Y
Intel Core m3-8100Y
Видеокарта Intel® UHD Graphics 615
Оперативная память 4 ГБ/8 ГБ
Накопитель 64 ГБ eMMC
128 ГБ SSD
Безопасность Windows Hello
TPM 2.0
Сеть Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Wireless 5.0
LTE-модем Advanced Qualcomm® Snapdragon X16
Автономность WiFi: до 10 часов при типичном использовании
LTE Advanced: от 3 до 10 часов
Камера, мультимедиа распознавание лица Windows Hello
5.0-МП фронтальная камера, 1080p HD Skype видео
8.0-МП основная камера с автофокусом, 1080p HD видео
Два студийных микрофон
2-Вт стереодинамики Dolby® Audio Premium
Порты 1 x USB-C
1 x Surface Connect
Surface Type Cover Port
MicroSDXC card reader
3.5 mm headphone jack
Датчики Датчик освещения
Акселерометр
Гироскоп
Магнетометр
Адаптер питания 24-Вт адаптер
Комплектация Surface Go 2
Адаптер питания
Руководство пользователя
Документация
Surface Book 3 13.5“ Surface Book 3 15“
Дисплей Панель: 13.5” PixelSense
Разрешение: 3000 x 2000 (267 PPI)
Соотношение сторон: 3:2
Контрастность: 1600:1
Сенсорный экран: до 10 касаний G5		 Панель: 15” PixelSense
Разрешение: 3240 x 2160, (260 PPI)
до 10 касаний G5
Соотношение сторон: 3:2
Контрастность: 1600:1
Процессор Intel Core i5-1035G7
Intel Core i7-1065G7		 Intel Core i7-1065G7
Видеокарта Intel® i5-1035G7
Intel Iris Plus Graphics
Intel i7-1065G7
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4 ГБ GDDR5		 Intel® i7-1065G7
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 ГБ GDDR6
NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 ГБ GDDR6
Windows 64-битная Windows 10 Pro или Home 64-битная Windows 10 Pro или Home
Размеры Intel Core i5
312 мм x 232 мм x 13 мм-23 мм)
Intel Core i7
312 мм x 232 мм x 15 мм-23 мм)		 Intel Core i7
343 мм x 251 мм x 15 мм-23 мм)
Вес Intel Core i5
Общий – 1534 грамма
Планшет – 719 граммов
Intel Core i7
Общий – 1642 грамма
Планшет – 719 граммов		 Intel Core i7
Общий – 1905 граммов
Планшет – 817 граммов
Оперативная память 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ 3733 МГц LPDDR4x 16 ГБ или 32 ГБ 3733 МГц LPDDR4x
Накопитель 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ PCIe SSD 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ PCIe SSD
*2 ТБ только для США
Автономность С подключенной клавиатурой: до 15.5 часов обычного использования С подключенной клавиатурой: до 17.5 часов обычного использования
Связь Wi-Fi 6: 802.11ax
Bluetooth Wireless 5.0		 Wi-Fi 6: 802.11ax
Bluetooth Wireless 5.0
встроенный приемник Xbox Wireless
Порты 2 x USB-A (3.1 Gen 2)
1 x USB-C (3.1 Gen 2 с USB Power Delivery 3.0)
3.5-мм аудио разъем
2 x Surface Connect (на клавиатуре и на планшете)
Картридер
Совместимость с Surface Dial		 2 x USB-A (3.1 Gen 2)
1 x USB-C (3.1 Gen 2 с USB Power Delivery 3.0)
3.5-мм аудио разъем
2 x Surface Connect (на клавиатуре и на планшете)
Картридер
Совместимость с Surface Dial
Безопасность Чип TPM 2.0
Распознавание лица Windows Hello		 Чип TPM 2.0
Распознавание лица Windows Hello
Датчики Датчик освещения
Датчик приближения
Акселерометр
Гироскоп
Магнетометр		 Датчик освещения
Датчик приближения
Акселерометр
Гироскоп
Магнетометр
Камера Windows Hello (фронтальная)
5-МП фронтальная камера с поддержкой 1080p HD видео
8-МП основная с автофокусом и поддержкой 1080p HD видео		 Windows Hello (фронтальная)
5-МП фронтальная камера с поддержкой 1080p HD видео
8-МП основная с автофокусом и поддержкой 1080p HD видео
Аудио Студийные микрофоны
Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos		 Студийные микрофоны
Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos
Клавиатура и тачпад Полноразмерная клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1.55 мм
Стеклянный тачпад с улучшенными жестами		 Полноразмерная клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1.55 мм
Стеклянный тачпад с улучшенными жестами
Комплектация Intel Core i5
65-Вт адаптер питания Surface с USB-A (5 Вт)
Intel Core i7
102-Вт адаптер питания Surface с USB-A (7 Вт)
Руководство пользователя
Документация		 127-Вт адаптер питания Surface с USB-A (7 Вт)
Руководство пользователя
Документация

Источник(и)

Microsoft

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Microsoft анонсировала сразу три обновленных продукта: Surface Headphones 2, Surface Go 2 и Surface Book 3
Alex Alderson, 2020-05- 7 (Update: 2020-05- 7)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 