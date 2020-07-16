Microsoft собирается выпустить симулятор полетов с красивой графикой
Фанаты полетных симуляторов должны быть в восторге: Microsoft официально выпустит игру Flight Simulator уже 18 августа. Впервые Microsoft сообщила о разработке данной игры еще в июне и с тех пор проводила предварительное тестирование, в целях выявления багов и ошибок. На данный момент работа над игрой почти завершена, а ее выход в августе, вполне вероятно, подстегнет продажи джойстиков и прочих специализированных контроллеров, ведь проработка деталей в ней обещает быть глубокой.
Самолеты проработаны максимально детально: от легких частных моделей до коммерческих авиалайнеров; наиболее тщательно моделировались кабины пилотов, чтобы в точности скопировать реальные приборные панели. В игре присутствуют 37000 аэропортов, 1.5 миллиарда строений и более 2 триллионов деревьев и прочих наземных объектов. В игре также присутствует смена погодных условий, которая синхронизирована с реальными показателями в реальном времени.
Flight Simulator будет доступен в трех изданиях: стандартное ($60, 20 самолетов, 30 аэропортов), делюкс ($90, 25 самолетов, 35 аэропортов) и премиум ($120, 30 самолетов, 40 аэропортов). Microsoft также обещает постоянно обновлять и добавлять контент в целях улучшения своего симулятора.