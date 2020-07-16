Microsoft собирается выпустить симулятор полетов с красивой графикой

Microsoft Flight Simulator выйдет на ПК 18 августа, в то время как предварительное тестирование проводится уже сейчас. В игре присутствует весь мир, а точнее 37000 аэропортов, 1.5 миллиарда строений и 2 триллиона деревьев, горных дорог, рек и прочих наземных красот.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Launch , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , Opinion / Kommentar , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Фанаты полетных симуляторов должны быть в восторге: Microsoft официально выпустит игру Flight Simulator уже 18 августа. Впервые Microsoft сообщила о разработке данной игры еще в июне и с тех пор проводила предварительное тестирование, в целях выявления багов и ошибок. На данный момент работа над игрой почти завершена, а ее выход в августе, вполне вероятно, подстегнет продажи джойстиков и прочих специализированных контроллеров, ведь проработка деталей в ней обещает быть глубокой.

Самолеты проработаны максимально детально: от легких частных моделей до коммерческих авиалайнеров; наиболее тщательно моделировались кабины пилотов, чтобы в точности скопировать реальные приборные панели. В игре присутствуют 37000 аэропортов, 1.5 миллиарда строений и более 2 триллионов деревьев и прочих наземных объектов. В игре также присутствует смена погодных условий, которая синхронизирована с реальными показателями в реальном времени.

Flight Simulator будет доступен в трех изданиях: стандартное ($60, 20 самолетов, 30 аэропортов), делюкс ($90, 25 самолетов, 35 аэропортов) и премиум ($120, 30 самолетов, 40 аэропортов). Microsoft также обещает постоянно обновлять и добавлять контент в целях улучшения своего симулятора.

