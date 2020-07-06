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Surface Duo запечатлен в руках директора по продуктам Microsoft

CEO Microsoft показал Surface Duo в новом защитном чехле (Изображение: Panay/Twitter)
CEO Microsoft показал Surface Duo в новом защитном чехле (Изображение: Panay/Twitter)
Панос Панай - глава подразделения аппаратных продуктов Microsoft - тизерит Surface Duo в своем Twitter, подогревая интерес фанатов незадолго до официального релиза. Внешность устройства итак была рассекречена прошлогодним анонсом от самой корпорации, но вот белый защитный чехол, запечатленный на фото, мы видим впервые.
Sanjiv Sathiah,
Android ARM сенсорный планшеты телефоны

Исполнительный директор подразделения аппаратных продуктов Microsoft Панос Панай (Panos Panay) запостил в своем Twitter снимок с Android-смартфоном Surface Duo, официальный релиз которого должен случиться уже в этом месяце. И хотя внешность Duo уже была давно известно, на новом фото он запечатлен в белом защитном чехле, который ранее Microsoft не показывала. Судя по фото, чехол вовсе не делает модель громоздкой и её по-прежнему удобно держать в одной руке.

Surface Duo был официально анонсирован в октябре прошлого года и показанный тогда предрелизный образец работал на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ. Тем не менее, есть все основания полагать, что финальный образец получит Snapdragon 865, что позволит модели конкурировать на равных с текущими Android-флагманами. Главным соперником смартфона от Microsoft станет гибкий Samsung Galaxy Fold 2, который, судя по слухам, получит еще не представленный Qualcomm Snapdragon 865+.

Довольно иронично то, что Microsoft придется довольно плотно сотрудничать с Google, чтобы обеспечить наиболее оптимальную реализацию двухэкранного интерфейса в Android. Ранее подобный подход пробовали в LG и результаты оказались очень положительными. Правда, южнокорейский производитель добавил второй экран к своему смартфону в виде громоздкого чехла, что было довольно неудобно в использовании с чисто практической точки зрения. Именно эту недоработку решили исправить в Microsoft, создавая двухэкранный складной смартфон. Будем надеяться, его выход не отложат на следующий год, как утверждаю некоторые инсайдеры.

Панос Панай уже показывал свой Surface Duo в Апреле (Изображение: Panay/Twitter)
Панос Панай уже показывал свой Surface Duo в Апреле (Изображение: Panay/Twitter)

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Twitter

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Sanjiv Sathiah, 2020-07- 6 (Update: 2020-07- 6)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 