Surface Duo запечатлен в руках директора по продуктам Microsoft
Исполнительный директор подразделения аппаратных продуктов Microsoft Панос Панай (Panos Panay) запостил в своем Twitter снимок с Android-смартфоном Surface Duo, официальный релиз которого должен случиться уже в этом месяце. И хотя внешность Duo уже была давно известно, на новом фото он запечатлен в белом защитном чехле, который ранее Microsoft не показывала. Судя по фото, чехол вовсе не делает модель громоздкой и её по-прежнему удобно держать в одной руке.
Surface Duo был официально анонсирован в октябре прошлого года и показанный тогда предрелизный образец работал на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ ОЗУ. Тем не менее, есть все основания полагать, что финальный образец получит Snapdragon 865, что позволит модели конкурировать на равных с текущими Android-флагманами. Главным соперником смартфона от Microsoft станет гибкий Samsung Galaxy Fold 2, который, судя по слухам, получит еще не представленный Qualcomm Snapdragon 865+.
Довольно иронично то, что Microsoft придется довольно плотно сотрудничать с Google, чтобы обеспечить наиболее оптимальную реализацию двухэкранного интерфейса в Android. Ранее подобный подход пробовали в LG и результаты оказались очень положительными. Правда, южнокорейский производитель добавил второй экран к своему смартфону в виде громоздкого чехла, что было довольно неудобно в использовании с чисто практической точки зрения. Именно эту недоработку решили исправить в Microsoft, создавая двухэкранный складной смартфон. Будем надеяться, его выход не отложат на следующий год, как утверждаю некоторые инсайдеры.