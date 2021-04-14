Microsoft представила Surface Laptop 4 в двух версиях на AMD Ryzen и Intel Tiger Lake

Главные изменения у Surface Laptop 4 произошли внутри. Ниже в таблице мы собрали полные характеристики всех версий модели. В целом можно сказать, что ноутбук как и ранее будет доступен в конфигурациях с процессорами AMD и Intel на выбор, но в этом плане есть некоторые новые нюансы. По какой-то причине, 13-дюймовая версия доступна только с Ryzen 5 4680U, а 15-дюймовая с Ryzen 7 4980U - у вариантов на Intel выбор процессоров шире, а также доступны большие объемы памяти (32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ только для Intel).