Microsoft представила Surface Laptop 4 в двух версиях на AMD Ryzen и Intel Tiger Lake
Microsoft представила Surface Laptop 4 - обновленную версию своего ноутбука. Релиз вышел достаточно тихим, в продажу новинки поступят 27 апреля. По поводу дизайна Surface Laptop 4 волноваться не стоит - Microsoft решила обойтись без сюрпризов и использовала корпус от Surface Laptop 3. Отличие заключается лишь в наборе доступных расцветок: версия Cobalt Blue заменена на Ice Blue - более светлую окраску, которая будет доступна только для вариантов на Intel с 13-дюймовым дисплеем. Расцветки Matte Black и Platinum как и прежде доступны для обеих диагоналей, как и особая версия Sandstone для 13-дюймовой версии.
Главные изменения у Surface Laptop 4 произошли внутри. Ниже в таблице мы собрали полные характеристики всех версий модели. В целом можно сказать, что ноутбук как и ранее будет доступен в конфигурациях с процессорами AMD и Intel на выбор, но в этом плане есть некоторые новые нюансы. По какой-то причине, 13-дюймовая версия доступна только с Ryzen 5 4680U, а 15-дюймовая с Ryzen 7 4980U - у вариантов на Intel выбор процессоров шире, а также доступны большие объемы памяти (32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ только для Intel).
Емкость батареи нового Surface Laptop 4 выросла по сравнению с предшественником, но всего на 2 Вт·ч.
Стоимость Surface Laptop 4 начинается с €1129 в Европе, а также с $999.99 в США. Максимальная конфигурация 13- и 15-дюймовой модели составляет $2299.99, а самая младшая конфигурация на Intel обойдется в $1499.99.
|Surface Laptop 4 13.5 дюймов
|Surface Laptop 4 15 дюймов
|Дисплей
|13.5 дюймов PixelSense, 2256 x 1504, соотношение 3:2, до 10 одновременных касаний, 201 PPI
|15 дюймовый PixelSense, 2496 x 1664, соотношение 3:2, до 10 одновременных касаний, 201 PPI
|Расцветки
|Ice Blue (Алькантара), Sandstone, Platinum (Алькантара), Matte Black
|Platinum (Металл), Matte Black
|Процессор
|AMD Ryzen 5 4680U Surface EditionIntel Core i5-1145G7Intel Core i7-1185G7
|AMD Ryzen 7 4980U Surface EditionIntel Core i7-1185G7
|Конфигурации и цены
|Ryzen 5 4680U SE, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $999.99Ryzen 5 4680U SE, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $1199.99Intel Core i5-1145G7, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1299.99Intel Core i5-1145G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1499.99Intel Core i7-1185G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1699.99Intel Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, $2299.99
|Ryzen 7 4980U SE, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $1299.99Ryzen 7 4980U SE, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1499.99Ryzen 7 4980U SE, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1699.99Intel Core i7-1185G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1799.99
Intel Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, $2299.99
|Батарея
|47 Вт·ч
|47 Вт·ч
|Габариты и вес
|308 x 223 x 14.5 мм
Alcantara - 1.265 кг/Aluminium 1.288 кг
|339.5 x 244 x 14.7 ммВсе модели - 1.54 кг
|Порты и коммуникации
|Surface Connect, USB Type-A, USB Type-C, Wi-Fi 6 (802.11 ax)
|Surface Connect, USB Type-A, USB Type-C, Wi-Fi 6 (802.11 ax)
|Особенности
|Windows Hello, Surface Pen и Surface Dial
|Windows Hello, Surface Pen и Surface Dial
|ОС
|Windows 10 Home
|Windows 10 Home