Notebookcheck
 
 
 
 

Microsoft представила Surface Laptop 4 в двух версиях на AMD Ryzen и Intel Tiger Lake

Microsoft дала покупателям большую свободу выбора в новом Surface Laptop 4 (Изображение: Microsoft)
Microsoft дала покупателям большую свободу выбора в новом Surface Laptop 4 (Изображение: Microsoft)
Microsoft обновила Surface Laptop до актуальных процессоров Intel Tiger Lake и AMD Ryzen. Surface Laptop 4 сохранил свой дизайн и потому, как и прежде, доступен в 13-дюймовом и 15-дюймовом исполнении с экранами формата 3:2
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Windows ноутбуки Tiger Lake Renoir

Microsoft представила Surface Laptop 4 - обновленную версию своего ноутбука. Релиз вышел достаточно тихим, в продажу новинки поступят 27 апреля. По поводу дизайна Surface Laptop 4 волноваться не стоит - Microsoft решила обойтись без сюрпризов и использовала корпус от Surface Laptop 3. Отличие заключается лишь в наборе доступных расцветок: версия Cobalt Blue заменена на Ice Blue - более светлую окраску, которая будет доступна только для вариантов на Intel с 13-дюймовым дисплеем. Расцветки Matte Black и Platinum как и прежде доступны для обеих диагоналей, как и особая версия Sandstone для 13-дюймовой версии.


Главные изменения у Surface Laptop 4 произошли внутри. Ниже в таблице мы собрали полные характеристики всех версий модели. В целом можно сказать, что ноутбук как и ранее будет доступен в конфигурациях с процессорами AMD и Intel на выбор, но в этом плане есть некоторые новые нюансы. По какой-то причине, 13-дюймовая версия доступна только с Ryzen 5 4680U, а 15-дюймовая с Ryzen 7 4980U - у вариантов на Intel выбор процессоров шире, а также доступны большие объемы памяти (32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ только для Intel).

Емкость батареи нового Surface Laptop 4 выросла по сравнению с предшественником, но всего на 2 Вт·ч.

Стоимость Surface Laptop 4 начинается с €1129 в Европе, а также с $999.99 в США. Максимальная конфигурация 13- и 15-дюймовой модели составляет $2299.99, а самая младшая конфигурация на Intel обойдется в $1499.99.

Surface Laptop 4 13.5 дюймов Surface Laptop 4 15 дюймов
Дисплей 13.5 дюймов PixelSense, 2256 x 1504, соотношение 3:2, до 10 одновременных касаний, 201 PPI 15 дюймовый PixelSense, 2496 x 1664, соотношение 3:2, до 10 одновременных касаний, 201 PPI
Расцветки Ice Blue (Алькантара), Sandstone, Platinum (Алькантара), Matte Black Platinum (Металл), Matte Black
Процессор AMD Ryzen 5 4680U Surface Edition
Intel Core i5-1145G7
Intel Core i7-1185G7		 AMD Ryzen 7 4980U Surface Edition
Intel Core i7-1185G7
Конфигурации и цены Ryzen 5 4680U SE, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $999.99
Ryzen 5 4680U SE, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $1199.99
Intel Core i5-1145G7, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1299.99
Intel Core i5-1145G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1499.99
Intel Core i7-1185G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1699.99
Intel Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, $2299.99		 Ryzen 7 4980U SE, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, $1299.99
Ryzen 7 4980U SE, 8 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1499.99
Ryzen 7 4980U SE, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1699.99
Intel Core i7-1185G7, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, $1799.99
Intel Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ SSD, $2299.99
Батарея 47 Вт·ч 47 Вт·ч
Габариты и вес 308 x 223 x 14.5 мм
Alcantara - 1.265 кг/Aluminium 1.288 кг		 339.5 x 244 x 14.7 мм
Все модели - 1.54 кг
Порты и коммуникации Surface Connect, USB Type-A, USB Type-C, Wi-Fi 6 (802.11 ax) Surface Connect, USB Type-A, USB Type-C, Wi-Fi 6 (802.11 ax)
Особенности Windows Hello, Surface Pen и Surface Dial Windows Hello, Surface Pen и Surface Dial
ОС Windows 10 Home Windows 10 Home

Источник(и)

Microsoft

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Alex Alderson, 2021-04-14 (Update: 2021-04-14)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3348 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj

 