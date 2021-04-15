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Sony PlayStation 5 получила поддержку частоты 120 Гц, расширенный HDMI-CEC и возможность отключения HDR

Самое крупное обновление с момента выхода PlayStation 5 (Изображение: Sony)
Самое крупное обновление с момента выхода PlayStation 5 (Изображение: Sony)
Sony выпустила для PlayStation 5 новую прошивку с различными улучшениями и исправлениями. Среди всего прочего, приставка получила поддержку вывода видеосигнала в разрешении 1080p с частотой 120 Гц, расширенный протокол HDMI-CEC и возможность отключения HDR
Alex Alderson, 🇺🇸
игры и всё связанное с ними игровая консоль Софт

Компания Sony анонсировала выход апрельского обновления PS5 заранее, сообщив, что в нем появится поддержка переноса игр на внешний накопитель и дополнительные социальные возможности. Тем не менее, судя по официальному списку изменений в прошивке 21.01-03.00.00 гораздо больше нововведений, чем предполагалось. Полный список изменений привел ресурс The Verge  - в нем насчитывается почти 50 пунктов.

Одним из основных нововведений стала функция, которую в Sony назвали One-Touch Play, которая отвечает за взаимодействие с подключенными устройствами через HDMI. По сути, речь идет об имплементации нового набора команд протокола HDMI-CEC, что на практике явно не будет лишним.

Вдобавок PlayStation 5 наконец получила поддержку вывода видеосигнала в разрешении 1080p с частотой 120 Гц. Вы удивитесь, но при релизе приставки такой возможности не было. Стоит уточнить, что даже после этого обновления PlayStation 5 не поддерживает HDMI Variable Refresh Rate (VRR) в 1080p. Дополнительно с обновлением появилась возможность переключения в SDR для игр, которые не поддерживают HDR. Поможет ли это нововведение избавиться от проблемы с неправильными цветами, о которой мы писали недавно - пока неизвестно.

Как и было обещано, обновление также принесло возможность переноса игр на внешний накопитель, а также функцию, позволяющую отключить звук в голосовом чате внутри игры. Полный список изменений доступен на официальном портале поддержки Sony.

(Изображение: The Verge)
(Изображение: The Verge)

Источник(и)

PlayStation, The Verge

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Alex Alderson, 2021-04-15 (Update: 2021-04-15)
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj - 3348 статей на Notebookcheck c 2018 года
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