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Прошивку контроллера DualSense теперь можно обновить с компьютера

Обновить DualSense теперь можно и без PS5 (Изображение: Sony)
Обновить DualSense теперь можно и без PS5 (Изображение: Sony)
Sony выпустила специальное приложение под Windows, позволяющее обновить прошивку контроллера DualSense. Ранее это можно было сделать только с приставки Playstation 5
Anil Ganti, 🇺🇸
игровая консоль PC и всё, что связано с ним игры и всё, что связано с ними

Безусловным преимуществом ПК является широкий выбор устройств ввода. Клавиатура с мышкой идеальны для шутеров с видом от первого лица, а вот в ролевых играх, таких как Elden Ring например, удобнее всего использовать геймпад. Зная об этом, компания Sony наконец позволила обладателям DualSense обновлять прошивку с компьютера.

Ранее для обновления прошивки фирменного геймпада PS5 необходима была сама приставка. Теперь же задачу можно выполнять и приложение "Firmware updater for DualSense" с официального сайта PlayStation. Поддерживаются операционные системы Windows 10 и Windows 11.

Для запуска процедуры необходимо подключить DualSense к компьютеру через кабель USB и открыть скачанное приложение. На скриншоте ниже мы привели вид окна приложения, когда геймпад уже обновлен. К сожалению, приложение способно работать только с одним устройством DualSense, потому подключить несколько контроллеров сразу для одновременного обновления прошивки не получится.

Firmware updater for DualSense
Firmware updater for DualSense
Firmware updater for DualSense, успешное обновление прошивки
Firmware updater for DualSense, успешное обновление прошивки

Источник(и)

Sony

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 911 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2738 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 04 > Прошивку контроллера DualSense теперь можно обновить с компьютера
Anil Ganti, 2022-04-20 (Update: 2022-04-20)