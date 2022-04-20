Прошивку контроллера DualSense теперь можно обновить с компьютера
Безусловным преимуществом ПК является широкий выбор устройств ввода. Клавиатура с мышкой идеальны для шутеров с видом от первого лица, а вот в ролевых играх, таких как Elden Ring например, удобнее всего использовать геймпад. Зная об этом, компания Sony наконец позволила обладателям DualSense обновлять прошивку с компьютера.
Ранее для обновления прошивки фирменного геймпада PS5 необходима была сама приставка. Теперь же задачу можно выполнять и приложение "Firmware updater for DualSense" с официального сайта PlayStation. Поддерживаются операционные системы Windows 10 и Windows 11.
Для запуска процедуры необходимо подключить DualSense к компьютеру через кабель USB и открыть скачанное приложение. На скриншоте ниже мы привели вид окна приложения, когда геймпад уже обновлен. К сожалению, приложение способно работать только с одним устройством DualSense, потому подключить несколько контроллеров сразу для одновременного обновления прошивки не получится.