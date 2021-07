Sony удалось продать 10 миллионов консолей PS5 несмотря на дефицит полупроводниковой продукции

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Корпорация Sony, по всей видимости, собирается побить рекорд по продажам оригинальной PlayStation, который составил 22.6 миллиона проданных по всему миру приставок. Такой вывод можно сделать взглянув на отчет компании от 18 июля 2021, в котором сообщается о 10 миллионах проданных PS5. Такими темпами к своей годовщине - 10 ноября 2021 - PS5 действительно сможет догнать (или даже обогнать) свою прародительницу!

Для сравнения, продажи PS4 за первый год составили как минимум 7.8 миллионов штук, но в те годы мир не был охвачен пандемией и последовавшим за ней дефицитом полупроводниковой продукции. Однако два названных фактора не помешали PS5 достигнуть такого же объема продаж к апрелю 2021, то есть всего за 5 месяцев со старта продаж.

Прямо сейчас у Sony в запасе около четырех месяцев, за которые необходимо продать максимальное количество консолей ради достижения 20-милионной отметки. Со своей стороны заметим, что если бы мир не столкнулся со всеми современными проблемами в последние годы, то продажи PS5 к сегодняшнему дню уже превысили бы рекордный уровень, обозначенный Sony.

Довольно интересно, что столь впечатляющих результатов PS5 удалось добиться имея крайне скудный набор эксклюзивов: Ratchet and Clank: A Rift Apart, Returnal и Demon Souls. Громкие проекты Horizon Forbidden West и God of War не считаются, так как еще не вышли. То есть, Sony, по большей степени, удалось выехать на хайпе по PS5, который создал нешуточный ажиотаж вокруг консоли.

К сожалению, пока Sony радуется 10-миллионным продажам, покупатели - те самые фанаты Playstation - продолжают грустить, ведь купить PS5 по нормальной цене (да и вообще купить) практически невозможно. Скальперы и рыночные боты по-прежнему делают свое грязное дело, не оставляя обычным потребителям и шанса на покупку, а Sony, как и другим компаниям, до этого нет дела.