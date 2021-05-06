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Этот смартфон Sony со ВХОДОМ HDMI уже можно купить в Европе

Sony Xperia PRO (Изображение: Sony)
Xperia PRO подаётся, как первый в мире смартфон дефис внешний монитор. Вы точно хотите знать, сколько стоит эта любопытная диковина?
Codrut Nistor, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM смартфоны и всё связанное с ними боо-оольшие смартфоны свежие релизы
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Изначально считалось, что ноги смартфона Xperia PRO недостаточно длинны, чтобы дойти до европейского материка. Оказалось, что это не так. Предварительные заказы уже сейчас принимают немногочисленные реселлеры Великобритании и северной Европы, включая Германию. Доставка на дом начнётся 10 мая.

Xperia PRO - действительно первый на нашей памяти смартфон со входом HDMI. Он дружен с сетями 5G, располагает экраном OLED с диагональю 6.5 дюйма, процессором Snapdragon 865, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти. Влагозащищённость имеется. Ёмкость аккумулятора равна 4 ампер-часам.

Цена, называемая первоисточником, впечатляет: 2499 евро. Это 224 тысячи российских рублей по курсу, актуальному на момент публикации текста.

Кстати, в давние времена сотрудничества с Ericsson именно Sony была одной из немногих компаний, продававших свои смартфоны с выходами HDMI.

Источник(и)

Sony

Press Release

Sony (PDF)

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Codrut Nistor
Автор исходного текста: Codrut Nistor - Senor Tech Writer - 5414 статей на Notebookcheck c 2013 года
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1965 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Codrut Nistor, 2021-05- 6 (Update: 2021-05- 6)

 