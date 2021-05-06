Этот смартфон Sony со ВХОДОМ HDMI уже можно купить в Европе

Xperia PRO подаётся, как первый в мире смартфон дефис внешний монитор. Вы точно хотите знать, сколько стоит эта любопытная диковина?

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Изначально считалось, что ноги смартфона Xperia PRO недостаточно длинны, чтобы дойти до европейского материка. Оказалось, что это не так. Предварительные заказы уже сейчас принимают немногочисленные реселлеры Великобритании и северной Европы, включая Германию. Доставка на дом начнётся 10 мая.

Xperia PRO - действительно первый на нашей памяти смартфон со входом HDMI. Он дружен с сетями 5G, располагает экраном OLED с диагональю 6.5 дюйма, процессором Snapdragon 865, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти. Влагозащищённость имеется. Ёмкость аккумулятора равна 4 ампер-часам.

Цена, называемая первоисточником, впечатляет: 2499 евро. Это 224 тысячи российских рублей по курсу, актуальному на момент публикации текста.

Кстати, в давние времена сотрудничества с Ericsson именно Sony была одной из немногих компаний, продававших свои смартфоны с выходами HDMI.