Notebookcheck
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Google GS101: Фирменный процессор для будущих Pixel 6?

Говорят, Google разрабатывает свой процессор в партнёрстве с Samsung (Изображение: George Dumitrache)
Говорят, Google разрабатывает свой процессор в партнёрстве с Samsung (Изображение: George Dumitrache)
Косвенно подтверждена реальность процессора Google GS101 с кодовым именем Whitechapel. Мы можем увидеть его в P21 - вероятно, так обозначено семейство смартфонов Pixel 6
Alex Alderson, 🇺🇸
Android Google Pixel смартфоны и всё связанное с ними слухи
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Google хочет перейти на домашнюю кухню, выпустив фирменные ARM-процессоры с кодовым именем Whitechapel - слухи об этом ходят давно. Официальных подтверждений нет, в настоящий момент предполагается, что партнёром в этом деле выступит Samsung и её 5-нанометровое производство. С некоторой вероятностью на вечеринку может заглянуть и AMD с её планами лицензировать RDNA2 для процессоров ARM.

Новой порцией бензина, попавшей в пламя слухов, стал замеченный в AOSP новый код. Видеть его могут только разработчики Google, но расположение /android/device/google/gs101-sepolicy/whitechapel говорит само за себя. Полный адрес:

source.corp.google.com/android/device/google/gs101-sepolicy/whitechapel/vendor/google/twoshay.te;l=9

Мир ждёт шестое поколение Pixel этой осенью. К тому времени достанут из печи и Android 12. Для тех, кто не хочет ждать так долго, совсем скоро выпустят Pixel Buds A и Pixel 5a.

Изображение: Снимок экрана

Источник(и)

AOSP, XDA Developers, George Dumitrache (изображение)

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Этот смартфон Sony со ВХОДОМ HDMI у...
Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senior Tech Writer - 3452 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1965 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-05- 6 (Update: 2021-05- 6)

 