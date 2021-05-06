Google GS101: Фирменный процессор для будущих Pixel 6?
Google хочет перейти на домашнюю кухню, выпустив фирменные ARM-процессоры с кодовым именем Whitechapel - слухи об этом ходят давно. Официальных подтверждений нет, в настоящий момент предполагается, что партнёром в этом деле выступит Samsung и её 5-нанометровое производство. С некоторой вероятностью на вечеринку может заглянуть и AMD с её планами лицензировать RDNA2 для процессоров ARM.
Новой порцией бензина, попавшей в пламя слухов, стал замеченный в AOSP новый код. Видеть его могут только разработчики Google, но расположение /android/device/google/gs101-sepolicy/whitechapel говорит само за себя. Полный адрес:
source.corp.google.com/android/device/google/gs101-sepolicy/whitechapel/vendor/google/twoshay.te;l=9
Мир ждёт шестое поколение Pixel этой осенью. К тому времени достанут из печи и Android 12. Для тех, кто не хочет ждать так долго, совсем скоро выпустят Pixel Buds A и Pixel 5a.
Источник(и)
AOSP, XDA Developers, George Dumitrache (изображение)