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Подэкранная поворотная камера - Xiaomi патентует технологию будущего

Скоро отверстие под камеру в дисплее станет ненужным (Изображение: Xiaomi)
Скоро отверстие под камеру в дисплее станет ненужным (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi зарегистрировала патент новейшего типа подэкранной камеры, подобного которому никто еще не видел. Благодаря утечкам и слухам все мы и так знали о том, что компания занимается разработкой поддисплейной камеры, но видимо, инженеры из поднебесной решили прыгнуть выше головы, создав нечто совершенно новое
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
из Китая смартфоны и всё связанное с ними
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Ресурс LetsGoDigital отыскал в Сети патент Xiaomi и описанная в нем технология вполне уже может находится на стадии разработки. По крайней мере, на это указывает наличие 3D рендеров наряду со стандартными чертежами. В патенте описывается совершенно необычный механизм, позволяющий использовать основную камеру тыльного модуля для съемки селфи. Для осуществления этой затеи используется механизм, который поворачивает камеру прямо внутри смартфона!

Описанный в патенте смартфон сочетает в себе такие черты, которые ранее объединить было очень сложно: полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а также возможность использовать основную камеру в качестве фронтальной. В патенте поворотный механизм описывается как приспособление, позволяющее изменять ориентацию основной камеры.

Дизайнеры LetsGoDigital для простоты понимания обвели жирным основные линии в чертежах и рисунках из патента. Вполне очевидно, что столь сложная система потребует много места внутри корпуса и надежность ее пока остается под вопросом. Тем не менее, поддисплейная поворотная камера - это нечто действительно новое и довольно уникальное в мире смартфонов.

Поддисплейная камера от Xiaomi (Изображение: LetsGoDigital)
Поддисплейная камера от Xiaomi
3D рендеры и чертежи (Изображение: LetsGoDigital)
3D рендеры и чертежи
Поддисплейная поворотная камера (Изображение: LetsGoDigital)
Поддисплейная поворотная камера (Изображение: LetsGoDigital)
 

Источник(и)

LetsGoDigital, patent (загружено LetsGoDigital)

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Выпускающий новостной редактор - 2218 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL, с тех пор меня и интересует электроника. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Работаю сотрудником Notebookcheck с 2012 года.
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Daniel R Deakin, 2021-05-10 (Update: 2021-05-10)

 