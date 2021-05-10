Подэкранная поворотная камера - Xiaomi патентует технологию будущего
Ресурс LetsGoDigital отыскал в Сети патент Xiaomi и описанная в нем технология вполне уже может находится на стадии разработки. По крайней мере, на это указывает наличие 3D рендеров наряду со стандартными чертежами. В патенте описывается совершенно необычный механизм, позволяющий использовать основную камеру тыльного модуля для съемки селфи. Для осуществления этой затеи используется механизм, который поворачивает камеру прямо внутри смартфона!
Описанный в патенте смартфон сочетает в себе такие черты, которые ранее объединить было очень сложно: полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а также возможность использовать основную камеру в качестве фронтальной. В патенте поворотный механизм описывается как приспособление, позволяющее изменять ориентацию основной камеры.
Дизайнеры LetsGoDigital для простоты понимания обвели жирным основные линии в чертежах и рисунках из патента. Вполне очевидно, что столь сложная система потребует много места внутри корпуса и надежность ее пока остается под вопросом. Тем не менее, поддисплейная поворотная камера - это нечто действительно новое и довольно уникальное в мире смартфонов.
Источник(и)
LetsGoDigital, patent (загружено LetsGoDigital)