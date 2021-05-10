Подэкранная поворотная камера - Xiaomi патентует технологию будущего

Xiaomi зарегистрировала патент новейшего типа подэкранной камеры, подобного которому никто еще не видел. Благодаря утечкам и слухам все мы и так знали о том, что компания занимается разработкой поддисплейной камеры, но видимо, инженеры из поднебесной решили прыгнуть выше головы, создав нечто совершенно новое

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Ресурс LetsGoDigital отыскал в Сети патент Xiaomi и описанная в нем технология вполне уже может находится на стадии разработки. По крайней мере, на это указывает наличие 3D рендеров наряду со стандартными чертежами. В патенте описывается совершенно необычный механизм, позволяющий использовать основную камеру тыльного модуля для съемки селфи. Для осуществления этой затеи используется механизм, который поворачивает камеру прямо внутри смартфона!

Описанный в патенте смартфон сочетает в себе такие черты, которые ранее объединить было очень сложно: полноценный дисплей без вырезов и отверстий, а также возможность использовать основную камеру в качестве фронтальной. В патенте поворотный механизм описывается как приспособление, позволяющее изменять ориентацию основной камеры.

Дизайнеры LetsGoDigital для простоты понимания обвели жирным основные линии в чертежах и рисунках из патента. Вполне очевидно, что столь сложная система потребует много места внутри корпуса и надежность ее пока остается под вопросом. Тем не менее, поддисплейная поворотная камера - это нечто действительно новое и довольно уникальное в мире смартфонов.