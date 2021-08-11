Новинки от Xiaomi: Mi Mix 4 с невидимой камерой, долгожданный планшет Mi Pad 5 и... робопес?

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Другие интересные особенности смартфона - это керамический корпус и сверхбыстрая зарядка. За счет использования керамики Xiaomi удалось снизить вес, а также значительно улучшить качество конструкции и, скорее всего, ее прочность. Модель доступна в трех расцветках, но не исключено, что в будущем производитель анонсирует дополнительные. А вот с зарядкой все куда интереснее: Mi Mix 4 поддерживает 120-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Все это дает возможность полностью зарядить батарею за 21 минуту по проводу и за 28 минут на беспроводной станции - цифры просто невероятные с учетом емкости 4500 мАч.

Остальные характеристики либо не столь впечатляющие, либо не удивляют, так как были известны заранее: стереодинамики от Harman/Kardon, тройная основная камера со 108-МП основным фотосенсором Samsung HMX (1/1.33″, 0.8 мкм, f/1.7, PDAF, оптическая стабилизация), ультраширокоугольным объективом с 13-МП сенсором (угол обзора 120 градусов) и перископический объектив на 8 МП с оптической стабилизацией (5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой). Разрешение фронтальной камеры, кстати, составляет 20 МП и она использует бинирование пикселей по схеме 4-в-1. Дополнительно смартфон будет обладать чипом UWB для быстрого сопряжения с устройствами.

По нашему мнению, самым интересным аспектом Mi Mix 4 является его цена - она оказалась ниже ожидаемой. Правда, речь идет об азиатской версии для китайского рынка - о сроках появления международной версии и ее цене данных пока нет.