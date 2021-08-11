Новинки от Xiaomi: Mi Mix 4 с невидимой камерой, долгожданный планшет Mi Pad 5 и... робопес?
Mi Mix 4: Вас снимает скрытая камера
Собственно, сами характеристики Mi Mix 4 никого не удивили - все они были известны как минимум за несколько недель до релиза благодаря множеству утечек. Смартфон получил новый чипсет Qualcomm Snapdragon 888+, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Главной особенностью модели является дисплей: изогнутый по бокам 6.67-дюймовый 10-битный AMOLED с поддержкой HDR10+, Dolby Vision и True Tone выделяется наличием специальной области под фронтальную камеру. За счет уменьшения субпикселей и придания им особенной формы, производителю удалось сделать фронтальную камеру невидимой без снижения четкости изображения - ее область заметна только когда экран отключен или отображает черный фон.
Как данная технология сказалась на качестве съемки производитель не сообщает, но благодаря одному из первых русскоязычных обзоров новинки на YouTube можно получить примерное понимание: фото получаются слегка размытыми, а вокруг светящихся объектов наблюдаются ореолы необычной формы (см. видео ниже). Как бы там ни было, это уже гораздо лучше, чем у первого смартфона с подэкранной камерой от ZTE.
Другие интересные особенности смартфона - это керамический корпус и сверхбыстрая зарядка. За счет использования керамики Xiaomi удалось снизить вес, а также значительно улучшить качество конструкции и, скорее всего, ее прочность. Модель доступна в трех расцветках, но не исключено, что в будущем производитель анонсирует дополнительные. А вот с зарядкой все куда интереснее: Mi Mix 4 поддерживает 120-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Все это дает возможность полностью зарядить батарею за 21 минуту по проводу и за 28 минут на беспроводной станции - цифры просто невероятные с учетом емкости 4500 мАч.
Остальные характеристики либо не столь впечатляющие, либо не удивляют, так как были известны заранее: стереодинамики от Harman/Kardon, тройная основная камера со 108-МП основным фотосенсором Samsung HMX (1/1.33″, 0.8 мкм, f/1.7, PDAF, оптическая стабилизация), ультраширокоугольным объективом с 13-МП сенсором (угол обзора 120 градусов) и перископический объектив на 8 МП с оптической стабилизацией (5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой). Разрешение фронтальной камеры, кстати, составляет 20 МП и она использует бинирование пикселей по схеме 4-в-1. Дополнительно смартфон будет обладать чипом UWB для быстрого сопряжения с устройствами.
По нашему мнению, самым интересным аспектом Mi Mix 4 является его цена - она оказалась ниже ожидаемой. Правда, речь идет об азиатской версии для китайского рынка - о сроках появления международной версии и ее цене данных пока нет.
|Xiaomi Mi Mix 4
|Китай
|США
|Европа
|8 ГБ + 128 ГБ
|4999 юаней
|$771
|€658
|8 ГБ + 256 ГБ
|5299 юаней
|$817
|€698
|12 ГБ + 256 ГБ
|5799 юаней
|$894
|€763
|12 ГБ + 512 ГБ
|6299 юаней
|$971
|€829
Mi Pad 5/Pro/Pro 5G: Мощный процессор, 11-дюймовый экран
Через три года после выхода Mi Pad 4, Xiaomi наконец решила выпустить новые планшеты этой линейки. Новые модели Mi Pad 5 призваны внести разнообразие в устоявшийся рынок, где доминируют Samsung и Apple - правда, опять же, пока речь только о рынке Китая.
Обе модели Mi Pad 5 получили 11-дюймовые 2.5K 120-Гц IPS дисплеи - все, кто надеялся увидеть OLED будут разочарованы. Максимальная яркость заявлена на уровне 500 нит, есть соответствие спецификациям стандартов Dolby Vision и HDR10.
На дисплее сходство между планшетами заканчивается. Младший Mi Pad 5 получил чипсет Snapdragon 860 и две камеры: 13-Мп основную и 8МП фронтальную. Планшет также имеет четыре динамика и весит 511 граммов при толщине 6.85 мм. Емкость батареи насчитывает 8720 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Старший Mi Pad 5 Pro получил более производительный Snapdragon 870 и поддержку 5G. Динамиков у старшей модели в два раза больше - целых восемь штук. Камера также более продвинутая: двойная основная с 13-МП и 5-МП фотосенсорами, а фронтальная такая же - на 8 МП. Емкость батареи чуть ниже (8600 мАч), но мощность быстрой зарядки вше - 67 Вт. Старшая модель в линейке - Mi Pad 5 Pro 5G с поддержкой мобильных сетей, 50-МП камерой и большим объемом ОЗУ.
Конфигурации моделей и их стоимость в Китае:
Mi Pad 5 4G
- 8/128 ГБ: ¥1999 ($310)
- 6/256 ГБ: ¥2299 ($355)
Mi Pad 5 Pro
- 6/128 ГБ: ¥2499 ($385)
- 6/256 ГБ: ¥2799 ($430)
Mi Pad Pro 5 5G
- 8/256 ГБ: ¥3499 ($539)
Все модели поддерживают работу с фирменным стилусом, а также клавиатурой-обложкой - оба аксессуара крепятся к планшету при помощи магнитов.
CyberDog: Робопес от Xiaomi
Готовы приютить домашнего питомца, который будет кушать электроэнергию из розетки, вместо еды из миски? В Xiaomi считают, что подобная техника обязательно нужна каждому современному жителю мира и потому представили собственного конкурента Boston Dynamics - CyberDog. Робопес был представлен как попытка компании привнести нечто новое в мир потребительской электроники.
Начинка у данного устройства действительно современная: за навигацию отвечает модуль от Intel, в то время как обработкой сигналов занимается платформа Nvidia Jetson Xavier NX. Последняя способна проводить 21 триллион операций в секунду при обработке алгоритмов машинного обучения.
Такая начинка позволяет роботу выполнять простейшие операции, копирующие поведение собаки: сидеть, ходить и даже делать обратное сальто по команде пользователя. Для выполнения столь сложных трюков робот оборудован созданными Xiaomi серво-приводами с довольно мощными электромоторами (32Nm).
Робопес оснащен и более привычными компонентами: 6 микрофонов, ToF-камеры и 128-ГБ SSD - примерно как современные смартфоны.
Больше всего шокирует стоимость новой поделки Xiaomi - всего 9999 юаней, что примерно соответствует $1540 по текущему курсу.