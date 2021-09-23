Живые фото Xiaomi Civi: интересный дизайн и продвинутая камера

Xiaomi представит новую линейку смартфонов Civi 27 сентября. В Сети уже появились живые фото первой модели, а также ее характеристики

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Xiaomi собирается запустить новую серию смартфонов под названием Civi на мероприятии 27 сентября.

По словам исполнительного директора компании, Xiaomi Civi сочетает в себе элегантный дизайн с лучшими технологиями захвата изображения. При этом новинка в первую очередь нацелена на молодежь.

Камера, дизайн, индивидуальность - вот на чем фокусировались в Xiaomi при создании нового смартфона. Звучит знакомо, не права ли? Все дело в том, что практически идентичные слоганы Xiaomi использовала при запуске смартфонов серии Mi CC пару дет назад. Последняя долго не продержалась, но, как видим, получила свое идеологическое перевоплощение.

Судя по первым живым снимкам первого смартфона Xiaomi Civi, дизайн действительно достаточно красивый, а камера выглядит более опрятно, чем у текущих устройств производителя.

Если верить Xiaomi, модель получит 64-МП фотосенсор ISOCELL GW3, к которому присоединятся еще два неназванных для реализации дополнительной ультра-широкоугольной и зум-камеры. Производителем также заявлена возможность съемки 8K видео и замедленной съемки с частотой 960 к/с. Сердцем устройства станет среднеуровневый чипсет Snapdragon 778G. Надо сказать, что в ранних утечках новинке приписывали 108-МП камеру от Galaxy S21 Ultra (ISOCELL HM3), но эта информация пока не подтвердилась.