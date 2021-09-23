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Живые фото Xiaomi Civi: интересный дизайн и продвинутая камера

Xiaomi Civi (Изображение: Shantou Talk Digital)
Xiaomi Civi (Изображение: Shantou Talk Digital)
Xiaomi представит новую линейку смартфонов Civi 27 сентября. В Сети уже появились живые фото первой модели, а также ее характеристики
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая смартфоны и всё, что связано с ними
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Xiaomi собирается запустить новую серию смартфонов под названием Civi на мероприятии 27 сентября. 

По словам исполнительного директора компании, Xiaomi Civi сочетает в себе элегантный дизайн с лучшими технологиями захвата изображения. При этом новинка в первую очередь нацелена на молодежь.

Камера, дизайн, индивидуальность - вот на чем фокусировались в Xiaomi при создании нового смартфона. Звучит знакомо, не права ли? Все дело в том, что практически идентичные слоганы Xiaomi использовала при запуске смартфонов серии Mi CC пару дет назад. Последняя долго не продержалась, но, как видим, получила свое идеологическое перевоплощение. 

Судя по первым живым снимкам первого смартфона Xiaomi Civi, дизайн действительно достаточно красивый, а камера выглядит более опрятно, чем у текущих устройств производителя. 

Если верить Xiaomi, модель получит 64-МП фотосенсор ISOCELL GW3, к которому присоединятся еще два неназванных для реализации дополнительной ультра-широкоугольной и зум-камеры. Производителем также заявлена возможность съемки 8K видео и замедленной съемки с частотой 960 к/с. Сердцем устройства станет среднеуровневый чипсет Snapdragon 778G. Надо сказать, что в ранних утечках новинке приписывали 108-МП камеру от Galaxy S21 Ultra (ISOCELL HM3), но эта информация пока не подтвердилась.

Больше подробностей о Xiaomi Civi все мы узнаем на презентации 27 сентября. 

Источник(и)

WeiboDigital Chat StationXiaomi, Xiaomiui

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 1995 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2463 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-09-23 (Update: 2021-09-23)

 