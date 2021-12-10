Что ты такое: камера Xiaomi 12 Ultra выглядит очень странно
Выход флагманских смартфонов серии Xiaomi 12 ожидается ближе к концу декабря, потому в последнее время утечек о предполагаемых Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra становится все больше. Самой любопытной из последних стала утечка снимков чехлов для грядущих моделей, которые позволяют примерно представить их дизайн. И если про Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro ничего особенного сказать нельзя, то вид чехла Xiaomi 12 Ultra может
напугать трипофобов удивить каждого.
Источником снимков стала китайская социальная сеть Weibo, а также новостная платформа Hupu. Судя по чехлам для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, эти две модели получат стандартные прямоугольные модули камеры в углу с несколькими фотосенсорами. Однако чехол Xiaomi 12 Ultra раскрывает довольно необычный круглый дизайн модуля камеры в стиле Huawei Mate. Судя по всему, модуль будет просто огромным и займет около трети поверхности тыльной панели и будет заметно выступать над ее поверхностью; огромное отверстие по центру намеает на наличие большого фотосенсора с открытой диафрагмой.
Если верить этой утечке, в модуле Xiaomi 12 Ultra будет установлено целых восемь различных сенсоров. Кроме того, круглый модуль сам по себе находится на небольшом прямоугольном выступе, который очерчивает зону камеры - вероятно для меньшего сходства с вышеуказанной серией смартфонов Huawei. Конечно, подобного рода утечки стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса, но тот факт, что есть два разных снимка двух разных чехлов из двух разных источников говорит в пользу достоверности этой утечки. Кроме того, после того как Xiaomi установила дисплей в модуль камеры Mi 11 Ultra, мы абсолютно не удивимся, если производитель действительно реализует столь монструозное решение.
Источник(и)
Weibo, Hupu (1/2), @yabhishekhd & @RODENT950