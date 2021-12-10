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Что ты такое: камера Xiaomi 12 Ultra выглядит очень странно

Предполагаемый вид модуля камеры Xiaomi 12 Ultra (Изображение: Weibo)
Предполагаемый вид модуля камеры Xiaomi 12 Ultra (Изображение: Weibo)
Снимки чехлов для смартфонов серии Xiaomi 12 появились в Twitter и китайских соцсетях, пролив свет на облик грядущих новинок. Наиболее интересно выглядит чехол для Xiaomi 12 Ultra, ведь судя по количеству отверстий в нем, модуль камеры у нового фото-флагмана Xiaomi будет очень странный
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇪🇸 ...
смартфоны и всё, что связано с ними слухи из Китая
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Выход флагманских смартфонов серии Xiaomi 12 ожидается ближе к концу декабря, потому в последнее время утечек о предполагаемых Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra становится все больше. Самой любопытной из последних стала утечка снимков чехлов для грядущих моделей, которые позволяют примерно представить их дизайн. И если про Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro ничего особенного сказать нельзя, то вид чехла Xiaomi 12 Ultra может напугать трипофобов удивить каждого.

Источником снимков стала китайская социальная сеть Weibo, а также новостная платформа Hupu. Судя по чехлам для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, эти две модели получат стандартные прямоугольные модули камеры в углу с несколькими фотосенсорами. Однако чехол Xiaomi 12 Ultra раскрывает довольно необычный круглый дизайн модуля камеры в стиле Huawei Mate. Судя по всему, модуль будет просто огромным и займет около трети поверхности тыльной панели и будет заметно выступать над ее поверхностью; огромное отверстие по центру намеает на наличие большого фотосенсора с открытой диафрагмой.

Если верить этой утечке, в модуле Xiaomi 12 Ultra будет установлено целых восемь различных сенсоров. Кроме того, круглый модуль сам по себе находится на небольшом прямоугольном выступе, который очерчивает зону камеры - вероятно для меньшего сходства с вышеуказанной серией смартфонов Huawei. Конечно, подобного рода утечки стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса, но тот факт, что есть два разных снимка двух разных чехлов из двух разных источников говорит в пользу достоверности этой утечки. Кроме того, после того как Xiaomi установила дисплей в модуль камеры Mi 11 Ultra, мы абсолютно не удивимся, если производитель действительно реализует столь монструозное решение.

Чехол для Xiaomi 12 (Изображение: Weibo)
Чехол для Xiaomi 12 (Изображение: Weibo)
Чехол для Xiaomi 12 Pro (Изображение: Weibo)
Чехол для Xiaomi 12 Pro (Изображение: Weibo)
Xiaomi 12 Ultra case. (Image via Weibo)
Xiaomi 12 Ultra case. (Image via Weibo)
Чехол для Xiaomi 12 Ultra (Изображение: Weibo)
Чехол для Xiaomi 12 Ultra (Изображение: Weibo)
Предполагаемый вид модуля с камерами (Изображение: @RODENT950)
Предполагаемый вид модуля с камерами (Изображение: @RODENT950)
Предполагаемый вид модуля с камерами (Изображение: @RODENT950)
Предполагаемый вид модуля с камерами (Изображение: @RODENT950)

Источник(и)

Weibo, Hupu (1/2), @yabhishekhd & @RODENT950

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частичное?
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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2507 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2564 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Daniel R Deakin, 2021-12-10 (Update: 2021-12-10)

 