Что ты такое: камера Xiaomi 12 Ultra выглядит очень странно

Снимки чехлов для смартфонов серии Xiaomi 12 появились в Twitter и китайских соцсетях, пролив свет на облик грядущих новинок. Наиболее интересно выглядит чехол для Xiaomi 12 Ultra, ведь судя по количеству отверстий в нем, модуль камеры у нового фото-флагмана Xiaomi будет очень странный

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Выход флагманских смартфонов серии Xiaomi 12 ожидается ближе к концу декабря, потому в последнее время утечек о предполагаемых Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra становится все больше. Самой любопытной из последних стала утечка снимков чехлов для грядущих моделей, которые позволяют примерно представить их дизайн. И если про Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro ничего особенного сказать нельзя, то вид чехла Xiaomi 12 Ultra может напугать трипофобов удивить каждого.

Источником снимков стала китайская социальная сеть Weibo, а также новостная платформа Hupu. Судя по чехлам для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, эти две модели получат стандартные прямоугольные модули камеры в углу с несколькими фотосенсорами. Однако чехол Xiaomi 12 Ultra раскрывает довольно необычный круглый дизайн модуля камеры в стиле Huawei Mate. Судя по всему, модуль будет просто огромным и займет около трети поверхности тыльной панели и будет заметно выступать над ее поверхностью; огромное отверстие по центру намеает на наличие большого фотосенсора с открытой диафрагмой.

Если верить этой утечке, в модуле Xiaomi 12 Ultra будет установлено целых восемь различных сенсоров. Кроме того, круглый модуль сам по себе находится на небольшом прямоугольном выступе, который очерчивает зону камеры - вероятно для меньшего сходства с вышеуказанной серией смартфонов Huawei. Конечно, подобного рода утечки стоит воспринимать с некоторой долей скепсиса, но тот факт, что есть два разных снимка двух разных чехлов из двух разных источников говорит в пользу достоверности этой утечки. Кроме того, после того как Xiaomi установила дисплей в модуль камеры Mi 11 Ultra, мы абсолютно не удивимся, если производитель действительно реализует столь монструозное решение.