Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Xiaomi 12 Pro получит камеру от Huawei P40 Pro

Xiaomi 12 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi 12 (Изображение: Xiaomi)
В преддверии официального выхода Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, который состоится 28 декабря, в Сети появилась утечка с характеристиками камер будущих флагманов. Оба смартфона получат фотосенсоры на 50 МП, но они будут существенно отличаться по прочим параметрам
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая смартфоны и всё, что связано с ними
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Согласно новой информации, Xiaomi собирается оснастить новые флагманские модели камерами на 50 МП, отказавшись наконец от не слишком удачных 108-МП. Однако сами фотосенсоры, несмотря на одинаковое разрешение, будут разными, что сильно скажется на качестве съемки.

Так, Xiaomi 12 Pro получит уникальный фотосенсор Sony IMX707, который является усовершенствованной версией IMX700, что использовалась в Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro. Широко известно, что IMX707 - это 1/1.28-дюймовый сенсор с автофокусом Dual Pixel и суперпикселями размером 2.44 мкм (после бинирования).

Стандартный Xiaomi 12 получит менее продвинутый сенсор IMX766, который ныне устанавливается в OnePlus Nord 2 - довольно странно будет увидеть решение среднего уровня во флагманском смартфоне. Физические размеры этого сенсора составляют 1/1.56 дюйма, а значит он меньше даже чем ISOCELL HMX у Mi 10 и Mi 11. К слову, фронталка у обеих новых моделей, как ожидается, будет 32-мегапиксельной.

Источник(и)

The Tech Guy

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 (Изображение: Weibo)
Xiaomi 12 и 12 Pro засветились в официальном тизере 22/12/2021
Новая батарея Xiaomi поступит в производство во второй половине 2022 (Изображение: CelltoPhone)
Новая литий-ионная батарея от Xiaomi с высоким содержанием кремния обещает 10% увеличение емкости при сохранении габаритов 12/12/2021
Предполагаемый вид модуля камеры Xiaomi 12 Ultra (Изображение: Weibo)
Что ты такое: камера Xiaomi 12 Ultra выглядит очень странно 10/12/2021
(Изображение: Xiaomi)
Новые TWS-ушки Xiaomi блокируют шум, совместимы с LDHC 4.0 28/09/2021
Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2079 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2586 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 12 > Xiaomi 12 Pro получит камеру от Huawei P40 Pro
Ricci Rox, 2021-12-27 (Update: 2021-12-27)

 