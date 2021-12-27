Xiaomi 12 Pro получит камеру от Huawei P40 Pro
Согласно новой информации, Xiaomi собирается оснастить новые флагманские модели камерами на 50 МП, отказавшись наконец от не слишком удачных 108-МП. Однако сами фотосенсоры, несмотря на одинаковое разрешение, будут разными, что сильно скажется на качестве съемки.
Так, Xiaomi 12 Pro получит уникальный фотосенсор Sony IMX707, который является усовершенствованной версией IMX700, что использовалась в Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro. Широко известно, что IMX707 - это 1/1.28-дюймовый сенсор с автофокусом Dual Pixel и суперпикселями размером 2.44 мкм (после бинирования).
Стандартный Xiaomi 12 получит менее продвинутый сенсор IMX766, который ныне устанавливается в OnePlus Nord 2 - довольно странно будет увидеть решение среднего уровня во флагманском смартфоне. Физические размеры этого сенсора составляют 1/1.56 дюйма, а значит он меньше даже чем ISOCELL HMX у Mi 10 и Mi 11. К слову, фронталка у обеих новых моделей, как ожидается, будет 32-мегапиксельной.
#Xiaomi12Pro— Teme (特米)???? (@RODENT950) December 25, 2021
Sony IMX707 (RGGB version of IMX700)
1/1.28-inch
Dual PD focus
2.44μm 4 in 1 Large Pixels
49% increase in Light input. pic.twitter.com/Fqd8zhgkks