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Новые TWS-ушки Xiaomi блокируют шум, совместимы с LDHC 4.0

(Изображение: Xiaomi)
True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro не только сделаны влагозащищёнными, но и обещают приблизить своего обладателя к миру Hi-Fi
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
аксессуары аудио из Китая свежие релизы Софт носимая электроника
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Самые новые наушники Xiaomi будут продаваться в 3 цветах: Зелёный, белый, чёрный. Они сделаны более компактными, чем предшествующие модели, что должно добавить удобства в использовании. Главное же достоинство True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro - это аудиокодек LDHC 4.0, очередная попытка очередного производителя доставить в уши пользователя совершенно не сжатый аудиопоток без участия проводов. Само собой, для работы LDHC 4.0 потребуется как можно более новый [и дорогой] смартфон одной из торговых марок, принадлежащих Xiaomi.

Далее, встроенная адаптивная блокировка шума умеет функционировать в разных режимах - как для комфортного прослушивания музыки, так и для комфортного разговора. Заявлена возможность блокировки до 40 акустических децибел внешнего шума. Ещё заявлена поддержка фирменной технологии объёмного звучания. Наушники должны работать до 6 часов от одной зарядки, если функция ANC выключена. Естественно, коробочка-чехол для переноски наушников будет служить и для их зарядки. Продажи в Китае стартуют в начале октября по цене 699 юаней. Для примерного пересчёта в российские рубли достаточно умножить эту цифру на 11.

Источник(и)

Xiaomi launched TWS 3 Pro as world’s first TWS earbuds with LDHC 4.0 - Gizmo China, 28 сентября 2021 года

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор новостей - 4271 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
contact me via: LinkedIn
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2018 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2021-09-28 (Update: 2021-09-29)

 