Новые TWS-ушки Xiaomi блокируют шум, совместимы с LDHC 4.0
Самые новые наушники Xiaomi будут продаваться в 3 цветах: Зелёный, белый, чёрный. Они сделаны более компактными, чем предшествующие модели, что должно добавить удобства в использовании. Главное же достоинство True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro - это аудиокодек LDHC 4.0, очередная попытка очередного производителя доставить в уши пользователя совершенно не сжатый аудиопоток без участия проводов. Само собой, для работы LDHC 4.0 потребуется как можно более новый [и дорогой] смартфон одной из торговых марок, принадлежащих Xiaomi.
Далее, встроенная адаптивная блокировка шума умеет функционировать в разных режимах - как для комфортного прослушивания музыки, так и для комфортного разговора. Заявлена возможность блокировки до 40 акустических децибел внешнего шума. Ещё заявлена поддержка фирменной технологии объёмного звучания. Наушники должны работать до 6 часов от одной зарядки, если функция ANC выключена. Естественно, коробочка-чехол для переноски наушников будет служить и для их зарядки. Продажи в Китае стартуют в начале октября по цене 699 юаней. Для примерного пересчёта в российские рубли достаточно умножить эту цифру на 11.
Источник(и)
Xiaomi launched TWS 3 Pro as world’s first TWS earbuds with LDHC 4.0 - Gizmo China, 28 сентября 2021 года